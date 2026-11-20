του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Brembo συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας παραμένει η Brembo, διατηρώντας την ανώτατη διάκριση A List στην αξιολόγηση του CDP. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που διαχειρίζεται το μοναδικό ανεξάρτητο σύστημα περιβαλλοντικής αξιολόγησης και δημοσιοποίησης στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας ετήσιας έκθεσής του, η Brembo απέσπασε διπλή βαθμολογία Α, την υψηλότερη δυνατή επίδοση τόσο στην κατηγορία της κλιματικής αλλαγής όσο και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Brembo στον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Το 2025, η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κάλυψε το 88% της συνολικής κατανάλωσης του Ομίλου, έναντι 84% το προηγούμενο έτος. Σε Ιταλία, Μεξικό, Βραζιλία και Ισπανία, το ποσοστό αυτό έφτασε το 100%.

Παράλληλα, οι εκπομπές ρύπων Scope 1 και 2 ανά τόνο χυτού υλικού μειώθηκαν κατά 24% σε σύγκριση με το 2024 και περισσότερο από 67% σε σχέση με το 2020. Κατά τη διάρκεια του 2025, η Brembo ανακύκλωσε επίσης σχεδόν 100,000 κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 40 ολυμπιακές πισίνες. Επιπλέον, πέτυχε τον στόχο της για την καταγραφή των ποσοτήτων νερού που αντλούνται, των σημαντικών χρήσεών του και των απορρίψεων νερού σε όλες τις μονάδες παραγωγής της ανά τον κόσμο.

«Στη Brembo αντιμετωπίζουμε τη βιωσιμότητα μέσα από συγκεκριμένους στόχους και κοινά κριτήρια σε ολόκληρο τον Όμιλο. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από διαφορετικές χώρες μάς βοηθούν να κατανοούμε ποιες ενέργειες αποδίδουν και να διευρύνουμε την αποτελεσματικότητά τους. Η επιβεβαίωση της διπλής βαθμολογίας Α από το CDP αναγνωρίζει τη δύναμη αυτής της συλλογικής προσπάθειας», δήλωσε ο Andrea Rocco, Chief Sustainability & Risk Officer της Brembo.

Η διπλή βαθμολογία Α, την οποία η Brembo είχε κατακτήσει και το 2025, αποτελεί αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στις 18 χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος συνέβαλαν στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Στη συνέχεια, αυτά συγκεντρώθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από μια κεντρική διεπιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους και χημικούς, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών.

Το CDP, παλαιότερα γνωστό ως Carbon Disclosure Project, είναι ένας Διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιολογεί εδώ και 25 χρόνια τις περιβαλλοντικές επιδόσεις εταιρειών, πόλεων και οργανισμών. Η ετήσια αξιολόγησή του θεωρείται Διεθνές σημείο αναφοράς για τη διαφάνεια των επιχειρήσεων και τις περιβαλλοντικές τους δράσεις, συνδυάζοντας κορυφαία πρότυπα αναφοράς με προηγμένα συστήματα αξιολόγησης. Κάθε χρόνο, το CDP αναλύει στοιχεία από περισσότερες από 22,000 εταιρείες, ενώ οι αξιολογήσεις του χρησιμοποιούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τέταρτο του συνόλου των θεσμικών επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως.