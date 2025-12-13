του Δημήτρη Διατσίδη

Βάσει των δεδομένων του 2024 που υποβλήθηκαν στον οργανισμό CDP, η Brembo επιβεβαίωσε τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια του νερού, βελτιώνοντας το αποτέλεσμα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η Brembo αναγνωρίστηκε από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP για τη συνεχή της δέσμευση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η εταιρεία πέτυχε διπλή βαθμολογία “A”, την υψηλότερη τόσο στην κατηγορία Κλιματική Αλλαγή όσο και στην κατηγορία Ασφάλεια του Νερού, βασισμένη στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην τελευταία της Ετήσια Έκθεση. Το βελτιωμένο αυτό αποτέλεσμα σε σχέση με πέρυσι επιβεβαιώνει την αδιάλειπτη προσπάθεια της εταιρείας να αντιμετωπίσει μερικές από τις πιο κρίσιμες παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η Brembo συνεχίζει τη βιώσιμη πορεία της μέσω έργων όπως το “Re-water” στο Μεξικό, το οποίο επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για την τροφοδοσία των τοπικών παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, συνδυάζοντας περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οικονομική αποδοτικότητα και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην κοινότητα.

Χάρη στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των παραγωγικών διαδικασιών, η εταιρεία πέτυχε επίσης το 2024 μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

«Είμαστε περήφανοι που βελτιώσαμε τη βαθμολογία μας στον οργανισμό CDP το 2025», δήλωσε ο Andrea Rocco, Chief Sustainability & Risk Officer της Brembo. «Κάθε χρόνο, ο οργανισμός CDP ανεβάζει τον πήχη με πιο αυστηρές απαιτήσεις και αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη δέσμευση όλων των ανθρώπων της Brembo να τις ανταποκριθούν και να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του Ομίλου μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων πρωτοβουλιών».

Αυτό το επίτευγμα αντικατοπτρίζει μια συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια: όλα τα εργοστάσια της Brembo στις 18 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος συνέβαλαν με δεδομένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από μια κεντρική, πολυκλαδική ομάδα μηχανικών, περιβαλλοντολόγων και χημικών, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβλήθηκαν.

Ο CDP είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί το μοναδικό ανεξάρτητο σύστημα περιβαλλοντικής γνωστοποίησης για εταιρείες, αγορές κεφαλαίου, πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες, ώστε να διαχειρίζονται τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. Η ετήσια ανάλυση του CDP έχει γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη διαφάνεια και τη δράση για το περιβάλλον, συνδυάζοντας πρότυπα και πλαίσια αναφοράς βέλτιστων πρακτικών.

Το 2025, ο οργανισμός CDP ανέθεσε στις συμμετέχουσες εταιρείες βαθμολογίες που κυμαίνονταν από το χαμηλότερο “D-” έως το υψηλότερο “A”, βασισμένες στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων του για την κλιματική αλλαγή, την αποψίλωση των δασών και την ασφάλεια του νερού.