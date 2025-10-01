του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Brembo παρουσιάζει ένα νέο υλικό για τις δαγκάνες της για έναν σημαντικό πελάτη, μειώνοντας τις εκπομπές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής κατά 70%, χωρίς να συμβιβάζεται ο σχεδιασμός ή η απόδοση.

Μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, η Brembo ξεκίνησε επίσημα τη χρήση ενός κράματος από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο για την παραγωγή των δαγκανών της που προορίζονται για τον εξοπλισμό πρώτης τοποθέτησης — ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα.

Το έργο ξεκίνησε το 2020, με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανικών διεργασιών της Brembo. Μια αξιολόγηση του πλήρους κύκλου παραγωγής βοήθησε στον εντοπισμό των βασικών περιοχών όπου θα μπορούσαν να γίνουν ουσιαστικές βελτιώσεις. Η μοναδική ικανότητα του αλουμινίου να ανακυκλώνεται απεριόριστα χωρίς απώλεια ποιότητας το κατέστησε φυσικό σημείο εστίασης, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Αυτή η διαπίστωση οδήγησε σε μια εις βάθος αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Η ομάδα διερεύνησε διάφορα κράματα διαθέσιμα στην παγκόσμια αγορά, αναζητώντας μια λύση που να εγγυάται την ίδια μηχανική απόδοση και χυτευσιμότητα με το αρχικό υλικό — αλλά με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO₂. Επιπλέον, η Brembo έδωσε προτεραιότητα στον εντοπισμό ενός κράματος διαθέσιμου σε όλες τις περιοχές όπου διαθέτει εργοστάσια παραγωγής.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα και δοκιμές, η Brembo βρήκε την ιδανική λύση: ένα κράμα κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Με τη χρήση αυτού του κράματος, οι εκπομπές CO₂ σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της δαγκάνας μπορούν να μειωθούν κατά 70% σε σύγκριση με τα συμβατικά κράματα.

Η μετάβαση στο νέο υλικό απαίτησε επανεξέταση του προϊόντος και τροποποίηση της διαδικασίας παραγωγής. Ξεκίνησε μια εκτεταμένη προσπάθεια επανασχεδιασμού και επαναβιομηχάνισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η νέα λύση θα μπορούσε να επεκταθεί παγκοσμίως σε όλα τα εργοστάσια της Brembo, διατηρώντας την κορυφαία ποιότητα και απόδοση.

Αυτή η προσπάθεια πλέον αποδίδει: Η Brembo, στον ρόλο της ως πάροχος λύσεων, έχει ξεκινήσει την προμήθεια σε έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της και η μετάβαση βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις αγορές.

«Η υιοθέτηση ανακυκλωμένου αλουμινίου στην παραγωγή των εμβληματικών δαγκανών φρένων μας αποτελεί έκφραση της σταθερής μας δέσμευσης για καινοτομία με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Αυτή η λύση έχει σχεδιαστεί για να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και περιβαλλοντικής ευθύνης», δήλωσε ο Daniele Schillaci, Διευθύνων Σύμβουλος της Brembo. «Το ταξίδι της Brembo είναι ένα ταξίδι συνεχούς βελτίωσης και ακλόνητης δέσμευσης — και αυτή η καινοτομία που φέρνουμε στην αγορά αντιπροσωπεύει τη συμβολή μας στη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου τα νέα μας προϊόντα είναι πιο έξυπνα, ασφαλέστερα και πιο βιώσιμα από τα προηγούμενα».

Από πλευράς σχεδιασμού, τα νέα εξαρτήματα διατηρούν όλα τα στιλιστικά χαρακτηριστικά που έχουν κάνει την Ιταλικό μάρκα αναγνωρίσιμη: είναι δυνατό να επιτευχθούν μοναδικά σχήματα και σχέδια, καθώς και να χρησιμοποιηθεί μια ευρεία γκάμα διαθέσιμων χρωμάτων. Για να καταστεί απτή η πρόοδος της Brembo, οι δαγκάνες που θα χρησιμοποιούν το νέο ανακυκλωμένο κράμα θα φέρουν το νέο εμπορικό σήμα ALU, το οποίο έχει καταχωρηθεί από την εταιρεία και διακρίνει οπτικά τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται με “upcycled” αλουμίνιο. Στην πραγματικότητα, το κράμα της Brembo δεν είναι απλώς ανακυκλωμένο — είναι upcycled. Η Brembo δεν επαναχρησιμοποιεί απλώς το αρχικό υλικό — το αναβαθμίζει, προσδίδοντάς του νέα και μεγαλύτερη αξία.

Αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τον ρόλο της Brembo ως εταιρείας που δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις — τις διαμορφώνει. Από εδώ και στο εξής, η πλειονότητα των νέων αναπτύξεων δαγκανών θα ξεκινά με ανακυκλωμένο υλικό ως νέο πρότυπο.

Για τις δαγκάνες που βρίσκονται ήδη σε παραγωγή, η Brembo θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί συμβατικό αλουμίνιο έως το τέλος του κύκλου ζωής τους, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην υιοθέτηση αλουμινίου που παράγεται με ανανεώσιμη ενέργεια.