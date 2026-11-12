του Δημήτρη Διατσίδη

Η νέα αγωνιστική δαγκάνα Brembo GP4 για το 2027, οι κεραμικοί δίσκοι Hyction που έρχονται στο WorldSBK και οι υπόλοιπες καινοτομίες που παρουσίασε η Brembo στην EICMA 2026.

Η Brembo επέστρεψε στην EICMA 2026 παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες και προϊόντα που αποτυπώνουν την εξέλιξη του Ομίλου στον κόσμο των δύο τροχών, από τις κορυφαίες αγωνιστικές εφαρμογές μέχρι τις μοτοσυκλέτες δρόμου.

«Η EICMA αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να αναδείξουμε την εξέλιξη του Ομίλου, συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνογνωσίες, τεχνολογίες και ταυτότητες των εμπορικών σημάτων μας. Συνεχίζουμε να καινοτομούμε, με στόχο μια ολοένα πιο ασφαλή, αποδοτική και συναρπαστική εμπειρία οδήγησης», δήλωσε ο Matteo Tiraboschi, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Brembo.

Νέα δαγκάνα GP4 για το MotoGP 2027

Μία από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις ήταν η νέα αγωνιστική δαγκάνα GP4, η οποία εξελίχθηκε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2027. Διαθέτει πλήρως ανασχεδιασμένη κατασκευή, είναι κατά 75 γραμμάρια ελαφρύτερη ανά δαγκάνα και προσφέρει περίπου 5% μεγαλύτερη ακαμψία, διατηρώντας παράλληλα πλήρη συμβατότητα με το υπάρχον σύστημα πέδησης.

Η μείωση του βάρους επιτεύχθηκε με κατεργασία ακριβείας και αφαίρεση περιττού υλικού, ενώ τα ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα συμβάλλουν και στην καλύτερη ψύξη. Η αυξημένη ακαμψία αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερη αίσθηση κατά την πέδηση.

Hyction: Νέα τεχνολογία δίσκων στο WorldSBK

Εξίσου σημαντική είναι η είσοδος των νέων δίσκων Hyction από ανθρακονημάτινο-κεραμικό υλικό στο WorldSBK από το 2027. Πρόκειται για τεχνολογία που προέρχεται από τον κόσμο των hypercars και έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά σε πολύ ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών και συνθηκών από τους carbon δίσκους του MotoGP, ακόμη και σε βροχή ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι δίσκοι έχουν διάμετρο 340 mm και βάρος μόλις 1,375 kg έκαστος, εξοικονομώντας περίπου 450 γραμμάρια σε σύγκριση με έναν συμβατικό χαλύβδινο δίσκο μοτοσυκλέτας δρόμου. Σύμφωνα με την Brembo, η αδρανειακή ροπή μειώνεται έως και 40%, συμβάλλοντας στην ευκολότερη αλλαγή κατεύθυνσης και στη βελτίωση της ευελιξίας της μοτοσυκλέτας.

Η τεχνολογία Hyction έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής Ducati Superleggera V4 Centenario, ενώ η παρουσία της στο WorldSBK αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εξέλιξή της.

Περισσότερες καινοτομίες στην EICMA

Η παρουσία της Brembo περιλάμβανε επίσης τις νέες μηχανικές μανέτες συμπλέκτη RCS24, RCS29 και RCS34, τον δίσκο XTRA Signature, καθώς και συστήματα πέδησης για οχήματα UTV/Side-by-Side.

Η BYBRE, το εμπορικό σήμα του Ομίλου Brembo που απευθύνεται στις νεότερες γενιές αναβατών, παρουσίασε στην EICMA μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων και λύσεων.

Στις νέες παρουσιάσεις περιλαμβάνονται μια αρθρωτή πλατφόρμα δαγκανών μονής και διπλής διαμόρφωσης για οχήματα SSV, η νέα δαγκάνα P2.34, καθώς και η πρώτη ακτινική τρόμπα φρένου της BYBRE, με ρυθμιζόμενη μανέτα.

Η BYBRE παρουσίασε επίσης την Bree, τον πρώτο ψηφιακό χαρακτήρα του Ομίλου Brembo, ο οποίος δημιουργήθηκε με τη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η επικοινωνία με την κοινότητα της BYBRE μέσα από τη μουσική, την αστική κουλτούρα και τις νέες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας.

Παράλληλα, οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, μεταξύ των οποίων οι Öhlins, Marchesini και SBS Friction, παρουσίασαν τις δικές τους νέες τεχνολογικές προτάσεις.

Οι αγώνες εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πεδία εξέλιξης της τεχνολογίας, με λύσεις που σταδιακά βρίσκουν τον δρόμο τους προς τις μοτοσυκλέτες παραγωγής. Η προσπάθεια της Brembo για ελαφρύτερα, πιο άκαμπτα και αποδοτικά συστήματα πέδησης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεταφοράς τεχνογνωσίας.