του Νεκτάριου Διατσίδη

Το WorldSBK εισέρχεται σε μια νέα πολυετή συνεργασία, μέσω της οποίας η Brembo θα αναλάβει τον ρόλο του “Innovation Partner” του Πρωταθλήματος, μια σύμπραξη βασισμένη στην τεχνική αριστεία και τον ξεχωριστό χαρακτήρα των αγώνων με μοτοσυκλέτες παραγωγής.

Οι αγώνες WorldSBK ορίζονται από μοτοσυκλέτες παραγωγής που εξελίσσονται για αγωνιστική χρήση υψηλού επιπέδου. Σε αυτό το πλαίσιο, το φρενάρισμα αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες απόδοσης, επηρεάζοντας τους χρόνους γύρου, τη στρατηγική αγώνα και τη συνέπεια, καθιστώντας το WorldSBK μια μοναδικά σημαντική πλατφόρμα για τεχνολογική εξέλιξη.

Για την Brembo, παγκόσμιο ηγέτη στα συστήματα πέδησης υψηλών επιδόσεων με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στον πυρήνα της κληρονομιάς της, το WorldSBK προσφέρει ένα ισχυρό “εργαστήριο” όπου η καινοτομία δοκιμάζεται υπό ακραίες συνθήκες.

Η παρουσία της Brembo θα είναι εμφανής σε όλες τις διοργανώσεις αγώνων WorldSBK από την έναρξη της σεζόν 2026, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ενημερώσεων για τους φιλάθλους, ευθυγραμμίζοντας στενά τη μάρκα με τη στρατηγική τοποθέτηση “Pure Motorsport” του Πρωταθλήματος.

Για το WorldSBK, η υποδοχή της Brembo ως Official Innovation Partner ενισχύει την ταυτότητά του ως το σπίτι των αυθεντικών αγώνων με μοτοσυκλέτες παραγωγής, όπου όσα συμβαίνουν στην πίστα παραμένουν άμεσα σχετικά με τους αναβάτες παντού.

Mauro Piccoli, Brembo Chief Marketing Officer

«Οι αγώνες ήταν πάντοτε μέρος της ταυτότητας της Brembo. Η συνεργασία με το WorldSBK σημαίνει ενίσχυση ενός κοινού πάθους για την ταχύτητα, τον έλεγχο και την αριστεία. Εδώ, κάθε φρενάρισμα μετράει και κάθε λεπτομέρεια συμβάλλει στη διαμόρφωση των τεχνολογιών του αύριο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το WorldSBK για να συνεχίσουμε να εμπνέουμε αναβάτες και φίλους του αθλήματος, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις κορυφαίας κατηγορίας».

Gregorio Lavilla, WorldSBK Executive Director

«Το WorldSBK αποτελεί τον πιο άμεσο σύνδεσμο μεταξύ αγώνων και δρόμου. Καλωσορίζοντας την Brembo ως Innovation Partner, ενισχύουμε την τεχνική σημασία του Πρωταθλήματος και υπογραμμίζουμε πώς οι εξελίξεις που γεννιούνται στον ανταγωνισμό συνεχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλον των μοτοσυκλετών παραγωγής».