του Δημήτρη Διατσίδη

Η Ιταλική Brembo είναι γνωστή για την καινοτομία της στο χώρο του φρεναρίσματος, όχι μόνο του MotoGP όπου είναι ο μοναδικός πάροχος φρένων σε όλους τους κατασκευαστές που συμμετέχουν, αλλά και στον τομέα των μοτοσυκλετών παραγωγής. Μάλιστα η brembo έχει αγοράσει και την κορυφαία σε αναρτήσεις Öhlins και έτσι αποτελεί έναν τρομερά δυνατό “παίχτη” για όποιον κατασκευαστή μοτοσυκλετών θέλει να παρουσιάσει κάτι εξαιρετικό!

Με βάση αυτά ο νέος Brembo Hyction™ carbon ceramic δίσκος, η νέα Brembo GP4HY boosted δαγκάνα, ο νέος Brembo πίσω δίσκος και το Öhlins NPX 25/30 Carbon πιρούνι εισάγουν τεχνολογίες παγκόσμιας πρωτιάς για την Ducati Superleggera V4 Centenario των 220,000 € που πρόσφατα παρουσίασε η γνωστή Ιταλική εταιρία μοτοσυκλετών.

Το Brembo Group λοιπόν, παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία κινητικότητας, παρουσιάζει μια νέα γενιά τεχνολογιών μοτοσυκλέτας, κάνοντας ντεμπούτο στη νέο Ducati Superleggera V4 Centenario με τον δίσκο φρένου Hyction™ carbon ceramic.

Μαζί με τη νέα GP4-HY boosted δαγκάνα, έναν καινοτόμο πλευστό πίσω δίσκο από ατσάλι και το Öhlins NPX 25/30 Carbon πιρούνι, η τεχνολογία Hyction™ ανοίγει επίπεδα απόδοσης που μέχρι τώρα ήταν απρόσιτα: μειωμένη μη αναρτώμενη μάζα και αδράνεια βελτιώνουν την ευελιξία, ενώ η ανώτερη θερμική σταθερότητα και η σταθερότητα τριβής, βελτιώνουν τον έλεγχο.

Μια νέα αίσθηση εμπιστοσύνης στην οδήγηση προκύπτει από την πιο προηγμένη καινοτομία υλικών της Brembo.

Το Hyction™ – όνομα που προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων “hyper” και “action” – φέρνει για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτες δρόμου ένα υλικό που γεννήθηκε στις ακραίες επιδόσεις των αυτοκινήτων. Ο δίσκος είναι κατασκευασμένος από σύνθετο carbon ceramic με μήτρα άνθρακα ενισχυμένη με ίνες και ενσωματωμένο πυρίτιο και καρβίδιο του πυριτίου.

Προερχόμενο από την τεχνολογία CCMR που χρησιμοποιείται σε hypercars και πλήρως επανασχεδιασμένο για δίτροχες εφαρμογές, το υλικό αυτό προσφέρει εξαιρετική θερμική αντοχή και δομική σταθερότητα, επιτρέποντας άμεσο, σταθερό και προβλέψιμο φρενάρισμα ακόμη και υπό παρατεταμένη καταπόνηση.

Ο ίδιος ο δίσκος εισάγει πρωτοποριακές λύσεις για την κατηγορία. Με διάμετρο 340 mm, πάχος 8 mm και επιφάνεια πέδησης 35 mm, διαθέτει 132 οπές εξαερισμού τοποθετημένες με ακρίβεια για μέγιστη απαγωγή θερμότητας. Ένας νέος ασύμμετρος σχεδιασμός μειώνει το βάρος διατηρώντας υψηλή ακαμψία, σε συνδυασμό με ένα ιδιαίτερο μη κυκλικό εσωτερικό προφίλ: μια εντελώς νέα γεωμετρία που ενισχύει τα έξι σημεία σύνδεσης και μειώνει περαιτέρω τη περιστρεφόμενη μάζα.

Η έμφαση στη μείωση μάζας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές συνεισφορές του Hyction™ στη δυναμική της μοτοσυκλέτας. Με βάρος μόλις 1.375 κιλών, επιτυγχάνει μείωση 450 γραμμαρίων ανά δίσκο (900 γραμμάρια ανά τροχό), καθώς και μείωση αδράνειας κατά 40% σε σύγκριση με έναν ατσάλινο δίσκο superbike δρόμου. Αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερες αλλαγές κατεύθυνσης, μεγαλύτερη απόκριση και αυξημένη ακρίβεια στο τιμόνι.

Η συνολική αρχιτεκτονική υποστηρίζεται από ένα σύστημα πλεύσης του δίσκου προερχόμενο από το MotoGP, σχεδιασμένο να διατηρεί σταθερότητα και απόδοση ακόμη και σε ακραία θερμικά φορτία.

Brembo GP4-HY caliper

Για την πλήρη αξιοποίηση του δίσκου, η Brembo ανέπτυξε την GP4-HY, μια radial monobloc δαγκάνα κατεργασμένη από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου. Το GP4 ακολουθεί την ονοματολογία των δαγκανών υψηλών επιδόσεων της Brembo, ενώ το HY αναφέρεται στο Hyction™, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία τους.

Στον πυρήνα της βρίσκεται ένας μηχανισμός ενίσχυσης (boosted) προερχόμενος από αγώνες, όπου η λοξή ολίσθηση των τακακιών δημιουργεί μεγαλύτερη δύναμη πέδησης με την ίδια πίεση στη μανέτα. Στο εσωτερικό, έμβολα 30 mm και 34 mm συνεργάζονται με πατενταρισμένο σύστημα που περιορίζει την υπολειμματική ροπή και μειώνει τη φθορά των τακακιών.

Ένα ειδικό anti-drag ελατήριο επαναφέρει άμεσα τα τακάκια μόλις ο αναβάτης αφήσει τη μανέτα, βελτιώνοντας την απόκριση, ενώ ένα νέο οργανικό υλικό τακακιών, ειδικά εξελιγμένο για carbon ceramic συστήματα, βελτιώνει την αίσθηση και τη γραμμικότητα.

Brembo rear brake disc

Το σύστημα ολοκληρώνεται με έναν πλευστό πίσω δίσκο από ατσάλι με καμπάνα αλουμινίου, διαστάσεων 223×4.5 mm. Αντί για συμβατικά ατσάλινα bushings, χρησιμοποιούνται αλουμινένια, λύση προερχόμενη απευθείας από αγώνες, που μειώνει περαιτέρω το βάρος.

Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει εξοικονόμηση μάζας σε σχέση με έναν σταθερό πίσω δίσκο, προσφέροντας ακριβές και ελεγχόμενο φρενάρισμα πίσω, σε τέλεια ισορροπία με την απόδοση του εμπρός συστήματος.

Το σύστημα πέδησης ολοκληρώνεται με την τρόμπα φρένου MCS (Multiple Click System), μια δοκιμασμένη radial τρόμπα με ρυθμιζόμενη απόσταση και λόγο μανέτας.

Το πιεζόμενο Öhlins NPX 25/30 Carbon πιρούνι, το πρώτο του είδους του σε μοτοσυκλέτα δρόμου, διαθέτει εξωτερικούς σωλήνες από ανθρακονήματα κατασκευασμένους με μονοκατευθυντικές στρώσεις για μέγιστη μείωση βάρους.

Το βάρος μειώνεται κατά 8% σε σύγκριση με την Panigale V4 R και κατά 10% σε σχέση με την standard Panigale V4, προσφέροντας βελτιωμένη ευελιξία και αίσθηση από το μπροστινό σύστημα.

Σχεδιασμένο με μηχανική διάταξη για ελαχιστοποίηση βάρους, χρησιμοποιεί πιεζόμενο cartridge που μειώνει το φαινόμενο σπηλαίωσης και του βρασμού του λαδιού, εξασφαλίζοντας σταθερή υποστήριξη στο φρενάρισμα και την είσοδο στη στροφή.

Στο πίσω μέρος, το Öhlins TTX36 GP LW αμορτισέρ διαθέτει ειδικό ελαφρύ ατσάλινο ελατήριο και βαλβίδες προερχόμενες από το MotoGP, βελτιώνοντας την απόσβεση σε μικρές ανωμαλίες και επιτρέποντας υδραυλικές ρυθμίσεις χωρίς εργαλεία. Μη ρυθμιζόμενοι σύνδεσμοι από τιτάνιο συμβάλλουν επιπλέον στη συνολική μείωση βάρους.

Απίστευτα πράγματα που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε μια περιορισμένης παραγωγής μοτοσυκλέτα, αλλά είναι ζήτημα χρόνου στο να περάσουν αυτές οι τεχνολογίες και σε άλλα μοντέλα τα επόμενα χρόνια!