του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Project Leviathan της Buell, με ισχύ 400 ίππων, ολοκλήρωσε την πρώτη της συμμετοχή στο Bonneville Speed Week, καταγράφοντας τελική ταχύτητα 287.3 χλμ./ώρα, έπειτα από ένα δύσκολο ντεμπούτο στην αλυκή.

Ο στόχος για την Buell των 400 ίππων που κατευθυνόταν στο Bonneville ήταν τα 400 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Visordown, πλέον γνωρίζουμε πώς πήγε η προσπάθεια – και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο.

Η Leviathan είχε θέσει ως στόχο να ξεπεράσει το όριο των 400 χλμ./ώρα, αν και η καλύτερη καταγεγραμμένη επίδοσή της που μπορέσαμε να εντοπίσουμε ήταν 287.3 χλμ./ώρα).

Προφανώς, πρόκειται για μια επίδοση αρκετά μακριά από τον αρχικό στόχο. Ωστόσο, οι συνθήκες γύρω από την πρώτη προσπάθεια της Leviathan στο Bonneville δεν είναι τόσο απλές, καθώς διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες δυσκόλεψαν σημαντικά την ομάδα.



Καταρχάς, ούτε η μοτοσυκλέτα ούτε ο αναβάτης της, Jacob Stark, είχαν αγωνιστεί ποτέ στο Bonneville. Η συμμετοχή στο Speed Week ήταν η πρώτη φορά που η Leviathan κινήθηκε με δική της ισχύ εκτός δοκιμών και δυναμόμετρου, ενώ ο Stark δεν είχε οδηγήσει ποτέ ξανά πάνω στην αλυκή.

Πριν καν αρχίσει η ομάδα να κυνηγά υψηλές ταχύτητες, έπρεπε να περάσει από τη διαδικασία έγκρισης του Bonneville. Η διαδικασία απαιτεί από τους αναβάτες να αποδεικνύουν ότι μπορούν να ελέγχουν τις μοτοσυκλέτες τους σε σταδιακά αυξανόμενες ταχύτητες.

Η πρώτη προσπάθεια ήταν σκόπιμα απλή, καθώς ο Stark έπρεπε να διατηρήσει ταχύτητα πάνω από 201 χλμ./ώρα για να αποκτήσει την άδεια “D”. Η ομάδα κράτησε τα πράγματα απλά, αλλάζοντας γρήγορα τη 2η σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, πριν επιστρέψει στα pits για έλεγχο και ρυθμίσεις.

Η πρώτη προσπάθεια φαίνεται πως ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, όμως τα πράγματα έγιναν αρκετά πιο περίπλοκα όταν μπήκε στο παιχνίδι η 3η σχέση.

Η Buell αναφέρει ότι η συμπεριφορά της Leviathan άλλαξε δραματικά όταν ο Stark ξεπέρασε τα 241 χλμ./ώρα. Στη συνέχεια, η ομάδα αντιμετώπισε μια σειρά από τεχνικές προκλήσεις και χρειάστηκε να πραγματοποιήσει διορθώσεις τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προετοιμάσει τη μοτοσυκλέτα για υψηλότερες ταχύτητες.

Η 4η σχέση αποτέλεσε το επόμενο εμπόδιο. Το πρόβλημα ήταν ότι η επιλογή της 4ης σχέσης είχε ως αποτέλεσμα η ταχύτητα περιστροφής του πίσω τροχού να ξεπερνά τα 322 χλμ./ώρα, παρότι η ίδια η μοτοσυκλέτα κινούνταν αρκετά πιο αργά.

Αυτό σήμαινε ότι ο Stark έπρεπε να μάθει να ελέγχει τη Leviathan ενώ ουσιαστικά πραγματοποιούσε ένα συνεχόμενο “burnout” με περισσότερα από 282 χλμ./ώρα. Δίκαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ύλη των τυπικών εξετάσεων για δίπλωμα μοτοσυκλέτας.

Τελικά, ο Stark απέκτησε την άδεια «B», η οποία απαιτείται για να συμμετάσχει στο Long Course. Αυτό έδωσε στην ομάδα μια διαδρομή 8 χιλιομέτρων για επιτάχυνση, αντί για τις μικρότερες αποστάσεις των 3.2 και 3,62 χιλιομέτρων που χρησιμοποιούνται στις προηγούμενες διαδρομές.

Η ομάδα κατέγραψε τότε την καλύτερη επίδοση της διοργάνωσης, με 287,3 χλμ./ώρα.

Ο αριθμός αυτός, ωστόσο δεν ήταν ο στοχος. Η Leviathan κατασκευάστηκε με δηλωμένο στόχο να ξεπεράσει τα 400 χλμ./ώρα, ενώ η Buell υποστηρίζει ότι ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 1,190 κ.εκ. αποδίδει περισσότερους από 401 ίππους στον πίσω τροχό, μαζί με περισσότερα από 291 Nm ροπής.

Στα χαρτιά, τουλάχιστον, φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή περισσότερη απόδοση διαθέσιμη.

Το πρόβλημα είναι ότι το Bonneville δεν είναι όπως οι δοκιμές στο δυναμόμετρο. Το να παράγεις 400 ίππους από μια μοτοσυκλέτα είναι ένα επίτευγμα. Το να μεταφέρεις αυτή την ισχύ στην αλυκή, διατηρώντας παράλληλα τον πίσω τροχό υπό έλεγχο σε ταχύτητες άνω των 320 χλμ./ώρα, είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση και ξεπερνά τα όρια πολλών παραγόντων.

Η ομάδα έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της εξέλιξης μιας ολοκαίνουργιας μοτοσυκλέτας για αγώνες ταχύτητας σε πραγματικές αγωνιστικές συνθήκες. Η Buell αναφέρει ότι αρκετά τεχνικά προβλήματα χρειάστηκαν διορθώσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα ο Stark μάθαινε να οδηγεί μια μοτοσυκλέτα που αλλάζει σημαντικά συμπεριφορά όσο αυξάνεται η ταχύτητά της.

Ήταν, λοιπόν, εξαρχής ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα. Το Bonneville Speed Week 2026 φαίνεται πως αφορούσε εξίσου την εκμάθηση των πραγματικών δυνατοτήτων της Leviathan όσο και την επίτευξη μιας εντυπωσιακής τελικής ταχύτητας που θα τραβούσε τα βλέμματα.

Η ίδια η Buell συνόψισε την παρουσία της στη διοργάνωση με μια χαρακτηριστικά λιτή φράση: «Το Κτήνος πήρε μια γεύση από την αλυκή».

Και μπορεί πράγματι να είναι έτσι, όμως σίγουρα δεν έχει χορτάσει ακόμα.

Η καλύτερη επίδοση των 287.3 χλμ./ώρα απέχει πολύ από τον αρχικό στόχο των 400 χλμ./ώρα. Ωστόσο, η Leviathan απέδειξε πλέον ότι μπορεί να κινηθεί στην αλυκή, ο αναβάτης της απέκτησε τις απαραίτητες άδειες και η ομάδα έχει πλέον πολύ καλύτερη εικόνα για το τι χρειάζεται να διορθωθεί πριν από την επόμενη προσπάθεια.

Το πραγματικό ερώτημα πλέον δεν είναι αν μια Buell 400 ίππων μπορεί στα χαρτιά να φτάσει τα 400 χλμ./ώρα.

Είναι αν η Buell μπορεί να μετατρέψει όλη αυτή την ισχύ του δυναμόμετρου σε πραγματική επιτάχυνση στην αλυκή, πριν τελειώσει η διαθέσιμη επιφάνεια του Bonneville.