του Νεκτάριου Διατσίδη

Το 2023, η CFMoto παρουσίασε μπροστά σε κοινό στην Κίνα δύο νέες σπορ μοτοσυκλέτες. Παρότι ήταν καλυμμένες με καμουφλάζ για να κρύψουν τις λεπτομέρειές τους, η ταυτότητά τους ήταν εύκολο να αναγνωριστεί: η μία ήταν η τρικύλινδρη 675SR και η άλλη η τετρακύλινδρη 500SR.

Η 675SR προχώρησε γρήγορα προς την παραγωγή και σήμερα διατίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως 675SS, ενώ στις υπόλοιπες αγορές είναι γνωστή ως 675SR-R. Αντίθετα, η τετρακύλινδρη 500SR ακολούθησε μια πιο περίπλοκη πορεία μέχρι να φτάσει στην παραγωγή. Το αρχικό, μοντέρνας σχεδίασης πρωτότυπο εξαφανίστηκε από το προσκήνιο μετά την παρουσίαση του 2023 και στη θέση του εμφανίστηκε το μοντέλο 500SR Voom, που λανσαρίστηκε το 2024.

Σε αντίθεση με το πρωτότυπο, το μοντέλο 500SR Voom – το οποίο πωλείται στην Κίνα και σε ορισμένες αγορές εξαγωγής όπως η Αυστραλία, αλλά όχι ακόμη στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη – ξεχωρίζει για τη νεο-ρετρό αισθητική του. Δύο κυκλικές εισαγωγές αέρα στο ρύγχος, πλαισιωμένες από LED φώτα που θυμίζουν τα στρογγυλά φανάρια των σπορ μοτοσυκλετών της δεκαετίας του ’80 και του ’90, του χαρίζουν μια ιδιαίτερη εμφάνιση σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο ομοιογενής.

Ωστόσο, η CFMoto φαίνεται πως επαναφέρει την ιδέα μιας «κλασικής» 500SR, βασισμένης στο ίδιο πλαίσιο και κινητήρα, αλλά με σχεδιασμό που εναρμονίζεται με την υπόλοιπη ταχέως αναπτυσσόμενη γκάμα σπορ μοτοσυκλετών της εταιρείας. Η οικογένεια αυτή ξεκινά από τα μονοκύλινδρα μοντέλα 250SR και 300SR, συνεχίζει με το δικύλινδρο 450SR και το τρικύλινδρο 675SR-R, και κορυφώνεται με το νέο τετρακύλινδρο 750SR-S. Στο μέλλον, στην κορυφή της σειράς αναμένεται να προστεθεί και η superbike 1000SR-RR με κινητήρα V4.

Η νέα 500SR εμφανίστηκε πριν από την επίσημη παρουσίασή της μέσα από έγγραφα έγκρισης τύπου που δημοσιεύθηκαν στην Κίνα, ενώ σχεδόν ολοκληρωμένα πρωτότυπα έχουν ήδη εντοπιστεί σε δοκιμές.

Σχεδιαστικά, η μοτοσυκλέτα υιοθετεί το ίδιο μπροστινό μέρος με τις 675SR-R και 750SR-S. Τα LED φώτα ημέρας σε σχήμα βέλους, πάνω από δύο προβολείς με αντίστροφη κλίση, πλαισιώνονται από εισαγωγές αέρα, ενώ οι καθρέφτες με ενσωματωμένα φλας είναι κοινοί με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς. Τα πλαϊνά πάνελ διαθέτουν αεροδυναμικούς οδηγούς που προεξέχουν από το βασικό σώμα της μοτοσυκλέτας, πιθανότατα για τη βελτίωση της ροής του αέρα. Ρεζερβουάρ και ουρά ακολουθούν επίσης τη σχεδιαστική γραμμή της εταιρείας. Αν και το νέο στυλ είναι ελκυστικό, δεν διαθέτει την άμεση αναγνωρισιμότητα της μηχανικά πανομοιότυπης SR500 Voom.

Κάτω από το φέρινγκ, πάντως, οι δύο εκδόσεις είναι σχεδόν ίδιες. Η νέα εκδοχή διαθέτει καλύμματα στα εμπρός φρένα και φαίνεται να χρησιμοποιεί διαφορετικές δαγκάνες, όμως τα ανεστραμμένα πιρούνια 41 χιλιοστών με ρυθμίσεις, καθώς και το υπόλοιπο πλαίσιο – συμπεριλαμβανομένου του διπλού ψαλιδιού και του πίσω αμορτισέρ – προέρχονται απευθείας από την Voom.

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας των 499 κ.εκ. αποδίδει, σύμφωνα με την CFMoto, 78 ίππους στις 12,500 σ.α.λ. και ροπή 48.8 Nm στις 10,000 σ.α.λ. Η μετάδοση γίνεται μέσω εξατάχυτου κιβωτίου και συμπλέκτη ολίσθησης (slipper clutch). Στο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων διακρίνεται αισθητήρας φορτίου για τη λειτουργία quickshifter, ο οποίος – όπως και στην Voom – πιθανότατα θα λειτουργεί μόνο για ανεβάσματα σχέσεων. Παρόμοια είναι και η διπλή εξάτμιση κάτω από τη σέλα, αν και στη νέα έκδοση καταλήγει σε λοξά τελικά αντί για τα πιο συμβατικά της ρετρό εκδοχής.

Σύμφωνα με τα έγγραφα έγκρισης, η νέα 500SR είναι ελαφρύτερη από την 500SR Voom, με δηλωμένο βάρος 187 κιλά, έναντι 194 κιλών της υπάρχουσας έκδοσης. Παρόλα αυτά, δεν είναι σαφές από πού προκύπτει η εξοικονόμηση βάρους, καθώς το πλαίσιο, οι αναρτήσεις, οι τροχοί και ο κινητήρας παραμένουν ίδια. Παρόμοιο είναι και το μεταξόνιο των 135 εκατοστών, ενώ η θέση μαρσπιέ και τιμονιού φαίνεται σχεδόν αμετάβλητη, κάτι που σημαίνει ότι και η θέση οδήγησης θα είναι αντίστοιχη.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές αν κάποια από τις δύο εκδόσεις της 500SR θα φτάσει τελικά στην Ευρωπαϊκή αγορά. Σε αγορές όπου πωλείται η ρετρό 500SR Voom, η τιμή της δεν απέχει πολύ από εκείνη της ισχυρότερης 675SR-R. Παρά ταύτα, και οι δύο μοτοσυκλέτες παραμένουν αρκετά ανταγωνιστικές στην τιμή τους. Έτσι, για όσους αναζητούν μια μικρού κυβισμού τετρακύλινδρη σπορ μοτοσυκλέτα με υψηλόστροφο χαρακτήρα, η 500SR ίσως αποδειχθεί μια δελεαστική επιλογή.