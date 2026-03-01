του Δημήτρη Διατσίδη

Η CFMoto προχώρησε σε μια κίνηση με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα για το μέλλον της στους αγώνες ταχύτητας, αποκτώντας το 51% της Kalex, του κατασκευαστή πλαισίων που κυριαρχεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2 από το 2010, όταν η κατηγορία διαδέχθηκε τα δίχρονα 250cc.

Σύμφωνα με το Sky Sport Italia, η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής Helmsmen Europe, με τη νέα διοικητική δομή να περιλαμβάνει τον αντιπρόεδρο της CFMoto, Zhiyong Chen και τον Sebastian Sekira, πρώην επικεφαλής εξέλιξης κινητήρων στην KTM.

Οι συνιδρυτές της Kalex, Alex Baumgartel και Klaus Hirsekorn, οι οποίοι μέχρι σήμερα κατείχαν από 50% ο καθένας, διατηρούν πλέον από 24,5% έκαστος.

Η κίνηση αυτή δεν έρχεται εν κενώ.

Η CFMoto έχει ήδη παρουσία στο paddock, καθώς από το 2024 αντικατέστησε τη GasGas ως βασικός χορηγός της ομάδας Aspar τόσο στην Moto3 όσο και στην Moto2, όπου η ομάδα χρησιμοποιεί πλαίσια Kalex.

Την ίδια χρονιά ο David Alonso κατέκτησε τον Τίτλο στην Moto3, ενώ την επόμενη σεζόν τόσο ο ίδιος όσο και ο Daniel Holgado σημείωσαν νίκες στην παρθενική τους χρονιά στη Moto2, με τον Maximo Quiles να ολοκληρώνει τρίτος την πρώτη του σεζόν στην Moto3.

Η εμπλοκή της Kalex δεν περιορίζεται στην Moto2, καθώς στο παρελθόν συνεργάστηκε τεχνικά με τη Honda εξελίσσοντας ψαλίδια αλλά και πλαίσιο για την RC213V στην κατηγορία MotoGP.

Η CFMoto έχει συνδεθεί επανειλημμένα με πιθανή μελλοντική είσοδο στο MotoGP και, εφόσον αποφασίσει να αναπτύξει δικό της κινητήρα, η τεχνογνωσία και η υποδομή της Kalex στα πλαίσια θα μπορούσαν να αποτελέσουν έτοιμη βάση αντί για μια δαπανηρή και χρονοβόρα εκκίνηση από το μηδέν.

Παράλληλα, η Kalex θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκός επιχειρησιακός κόμβος για τα αγωνιστικά προγράμματα της CFMoto, σε μια περίοδο που η κινεζική εταιρεία φέρεται να εξετάζει και την είσοδο στο Superbike World Championship από το 2027.

Ένα τέτοιο σενάριο, βέβαια, θα απαιτούσε σημαντική ενίσχυση υποδομών και προσωπικού, καθώς η μετάβαση από ρόλο προμηθευτή ή χορηγού σε πλήρως εργοστασιακή εμπλοκή σε κορυφαία πρωταθλήματα προϋποθέτει διαφορετική κλίμακα επένδυσης.

Σε κάθε περίπτωση, η απόκτηση της πλειοψηφίας της Kalex αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η CFMoto δεν περιορίζεται σε εμπορική παρουσία στο paddock, αλλά σχεδιάζει μεθοδικά τα επόμενα βήματά της στο υψηλότερο επίπεδο των αγώνων ταχύτητας.