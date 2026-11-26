του Νεκτάριου Διατσίδη

Η CFMOTO προετοιμάζει την είσοδό της στο WorldSBK το 2028, με τον Bautista στο προσκήνιο και τις πρώτες του έκτακτες συμμετοχές να προγραμματίζονται για το 2027.

Ο Aspar Martinez εργάζεται εντατικά για τη συγκρότηση της ομάδας, ενώ ο Bautista εμφανίζεται ως το επικρατέστερο όνομα για να πλαισιώσει τον Matteo Ferrari στην εξέλιξη της μοτοσυκλέτας. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ορισμένα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν.

Το project της CFMOTO για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike παίρνει πλέον συγκεκριμένη μορφή. Ο Κινέζος κατασκευαστής έχει θέσει ως στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2028 και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σχεδιάζει ήδη τα βήματα που θα οδηγήσουν στην επίσημη είσοδό του. Όπως προέκυψε στον Αγώνα του Portimão, η πρόθεση είναι να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα σε δύο χρόνια, αξιοποιώντας το 2027 ως περίοδο προετοιμασίας.

Το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει ορισμένες συμμετοχές σε Αγώνες αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, με αφετηρία το Magny-Cours. Στόχος θα είναι η συλλογή δεδομένων και η εξέλιξη του project της V4 SR-RR. Μία από τις συμμετοχές που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέρεται να έχει προγραμματιστεί για την Κίνα, στον τελευταίο Γύρο της σεζόν του 2027. Αυτός είναι άλλωστε ένας από τους λόγους που η CFMOTO θέλει να φτάσει στον εντός έδρας Αγώνα με όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία και μια ολοκληρωμένη βάση εξέλιξης.

Επικεφαλής του project είναι ο Aspar Martinez, ο οποίος εργάζεται εντατικά για τη συγκρότηση της ομάδας ενόψει της επόμενης χρονιάς. Την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας έχει αναλάβει ο Matteo Ferrari, που συνεργάζεται στενά με την Modena40 τον τελευταίο χρόνο, επιταχύνοντας την πρόοδο του προγράμματος.

Πέρα από τον Ιταλό αναβάτη, ένα ακόμη όνομα ξεχωρίζει: αυτό του Alvaro Bautista. Ο Ισπανός, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Superbike, φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα σε αυτή την προπαρασκευαστική φάση. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συνεργασία, θα αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση για τις φιλοδοξίες του Κινέζου κατασκευαστή.

Για τον Bautista, την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει γνωστό ότι ο αναβάτης με το Νο 19 βρισκόταν στο στόχαστρο της ομάδας Strak για τη συμμετοχή στο MotoAmerica του 2027, με Ducati V4. Εάν προχωρήσει αυτή η συμφωνία, δεν φαίνεται να υπάρχουν συμβατικοί περιορισμοί που θα εμπόδιζαν τον Alvaro να αναλάβει παράλληλα ρόλο αναβάτη δοκιμών για την CFMOTO.

Το 2027 πλησιάζει και το ενδιαφέρον για την πολυαναμενόμενη V4 SR-RR μεγαλώνει, καθώς όλοι περιμένουν να τη δουν για πρώτη φορά σε αγωνιστική δράση.