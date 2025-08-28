του Νεκτάριου Διατσίδη

Η κατηγορία των μεσαίων σπορ μοτοσυκλετών των 750 κ.εκ. έρχεται στο προσκήνιο με την CFMoto να παρουσιάζει τη νέα 750SR-S, προσθέτοντας στην αγορά μια οικονομική επιλογή, όπως συνήθως συμβαίνει με τις μοτοσυκλέτες της εταιρίας.

Η 750SR-S, παρουσιάστηκε στην Κίνα και είναι η δεύτερη τετρακύλινδρη μοτοσυκλέτα της CFMoto καθώς η πρώτη που παρουσιάστηκε είναι η 500SR Voom, αλλά στοχεύει άμεσα στην κατηγορία των μεσαίων sportbikes, την οποία κυριαρχούσαν παλαιότερα οι Ιάπωνες κατασκευαστές.

Η νέα μοτοσυκλέτα φαίνεται εντυπωσιακή αλλά και λίγο συγκρατημένη από πλευράς επιδόσεων καθώς ο τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 749 κ.εκ. αποδίδει 110 ίππους στις 10,250 σ.α.λ., με μια αύξηση στους 113 ίππους όταν ενεργοποιείται το σύστημα ram-air. Η ροπή όμως είναι 80Nm στις 9,000 σ.α.λ. και ο τρόπος που ο κινητήρας αποδίδει μεγάλο ποσοστό της έρχεται νωρίτερα, με πιο γεμάτο μεσαίο φάσμα, χωρίς να χρειάζεται πολύ υψηλές στροφές λειτουργίας για να κινήσει σβέλτα τη μοτοσυκλέτα των 213 κιλών με γεμάτο το ρεζερβουάρ των 17 λίτρων. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που επιδιώκει η CFMoto με την 750SR-S δεν είναι οι απόλυτες επιδόσεις στην πίστα, αλλά η εστίαση στην σπορ οδήγηση. Είναι μια μοτοσυκλέτα που δείχνει επιθετική, με αεροδυναμικά βοηθήματα και δυναμική εμφάνιση, αλλά είναι ταυτόχρονα και πιο φιλική για καθημερινή χρήση.

Ωστόσο, ο εξοπλισμός είναι εντυπωσιακός διαθέτοντας ρυθμιζόμενες αναρτήσεις KYB, μονόμπρατσο ψαλίδι, φρένα Brembo M4.32 με αεραγωγούς ψύξης και ρυθμιζόμενο σταμπιλιζατέρ τιμονιού με δυνατότητα 20 διαφορετικών ρυθμίσεων απόσβεσης. Στον ηλεκτρονικό τομέα διαθέτει IMU 6 αξόνων, που υποστηρίζει cornering ABS, traction control και δύο λειτουργίες οδήγησης. Υπάρχει οθόνη TFT 6.2 ιντσών με Bluetooth, keyless εκκίνηση μέσω κινητού, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, ακόμα και υποστήριξη για κάμερες Insta360. Περιλαμβάνει quickshifter για τις αλλαγές ταχυτήτων και προβολέα που προσαρμόζει τη δέσμη φωτός και βοηθά στις στροφές.

Η CFMoto έχει ήδη κάνει μεγάλη επιτυχία με την τρικύλινδρη 675SR-R, μία μοτοσυκλέτα με καλές επιδόσεις και στυλ χωρίς υπερβολικό κόστος. Η 750SR-S βασίζεται σε αυτήν, αλλά με τετρακύλινδρη προσέγγιση, κάνοντάς την τη μοτοσυκλέτα με τη μεγαλύτερη απόδοση της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Η CFMoto επαναφέρει την κατηγορία των 750 κ.εκ., μια συνταγή που οι άλλοι κατασκευαστές έχουν εγκαταλείψει και μάλιστα πριν αρκετά χρόνια. Η CFMoto επαναφέρει έναν τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα αλλά αυτή τη φορά δεν στοχεύει σε κορυφαίες επιδόσεις. Ο νέος κινητήρας στοχεύει απλώς στην καλή απόδοση, την περισσότερη τεχνολογία και την περισσότερη αξιοπιστία με το λιγότερο κόστος.

Η 750SR-S απευθύνεται σε αναβάτες που θέλουν μια τετρακύλινδρη σπορ μοτοσυκλέτα με αξιόλογες επιδόσεις, που να δείχνει εντυπωσιακή, να έχει ποιοτικά εξαρτήματα και να κοστίζει λιγότερο από τις Ιαπωνικές και Ευρωπαϊκές αντιπάλους. Η CFMoto φαίνεται ότι θέλει να δραστηριοποιηθεί σε τομείς που άλλες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει και προσπαθεί να ενισχύσει την εικόνα της ως μια εταιρεία που προσφέρει περισσότερα στην γκάμα της και σε τιμή που είναι ανταγωνιστική. Μένει να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η τιμή της στην Ελλάδα, καθώς και να την οδηγήσουμε ώστε να την αξιολογήσουμε καλύτερα.