του Νεκτάριου Διατσίδη

315 χλμ./ώρα, πάνω από 210 ίπποι και τεχνολογία που μέχρι σήμερα βλέπαμε από τους κορυφαίους κατασκευαστές, έρχεται από την CFMoto!

Για χρόνια, οι μοτοσυκλέτες από την Κίνα θεωρούνταν κυρίως οικονομικές επιλογές απέναντι στους Ιάπωνες και Ευρωπαίους κατασκευαστές. Η CFMoto, όμως, φαίνεται αποφασισμένη να αλλάξει αυτή την εικόνα.

Η νέα V4 SR-RR αποτελεί ίσως το πιο ξεκάθαρο δείγμα αυτής της προσπάθειας. Η νέα superbike κατάφερε να φτάσει τα 315,82 χλμ./ώρα σε δοκιμή υψηλής ταχύτητας στην Κίνα, πλησιάζοντας εντυπωσιακά τα 320 χλμ./ώρα.

Και το συγκεκριμένο νούμερο δεν ήρθε από μια ειδικά προετοιμασμένη μοτοσυκλέτα για ρεκόρ. Η CFMoto υποστηρίζει ότι πρόκειται για μοντέλο παραγωγής.

Η καρδιά της είναι ένας V4 κινητήρας 997 κ.εκ. με περιεχόμενη γωνία 90 μοιρών, εξελιγμένος από την ίδια την CFMoto. Ανεβάζει έως τις 15,000 σ.α.λ. και αποδίδει περισσότερους από 210 ίππους, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία ενσωματώνει πάνω από 40 πατέντες.

Το βάρος χωρίς υγρά ανακοινώνεται στα 180 κιλά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αεροδυναμική. Η V4 SR-RR διαθέτει ενεργά αεροδυναμικά πτερύγια, τα οποία μπορούν να μειώσουν την αντίσταση στην επιτάχυνση και να αυξήσουν σημαντικά την κάθετη δύναμη στον εμπρός τροχό.

Αυτές οι προδιαγραφές την τοποθετούν πλέον απέναντι σε ονόματα όπως Ducati, Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW και Aprilia.

Εκεί όμως βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση

Η CFMoto μπορεί να κατασκευάσει έναν κινητήρα με περισσότερους από 210 ίππους. Μπορεί να σχεδιάσει προηγμένη αεροδυναμική και μια μοτοσυκλέτα ικανή να ξεπεράσει τα 315 χλμ./ώρα.

Αυτό που δεν μπορεί να αγοράσει είναι η αγωνιστική κληρονομιά.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν πίσω τους δεκαετίες αγωνιστικής ιστορίας, πρωταθλήματα MotoGP και Superbike, θρυλικούς αναβάτες και ιστορίες που δημιούργησαν φανατικούς οπαδούς.

Η CFMoto, όμως, έχει ήδη αρχίσει να χτίζει τη δική της ιστορία. Η παρουσία της στην Moto3 και την Moto2, σε συνδυασμό με τη συνεργασία της με την Aspar, δείχνει ότι η εταιρεία βλέπει τους αγώνες ως βασικό κομμάτι της μελλοντικής της ταυτότητας.

Και ίσως αυτό είναι τελικά πιο σημαντικό από την τελική ταχύτητα.

Η ταχύτητα τραβάει την προσοχή. Οι αγώνες δημιουργούν θρύλους

Η V4 SR-RR δείχνει ότι η CFMoto διαθέτει πλέον την τεχνολογία και την οικονομική δύναμη για να κοιτάξει στα μάτια τις κορυφαίες superbike.

Το αν θα αποκτήσει και το αντίστοιχο κύρος, όμως, θα κριθεί στην πίστα.

Γιατί η τελική ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 315 χλμ./ώρα με τον ανάλογο αεροδυναμικό σχεδιασμό και τα μεταβαλλόμενα σε κλίση πτερύγια, αλλά η κληρονομιά κερδίζεται στους αγώνες