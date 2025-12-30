του Νεκτάριου Διατσίδη

Η CFMoto αποκάλυψε ένα νέο μεσαίου κυβισμού adventure touring μοντέλο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 και θα διαθέτει ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση.

Η ανερχόμενη adventure touring γκάμα της CFMoto ενισχύεται ακόμη περισσότερο καθώς πλησιάζουμε το 2026, με την παρουσίαση της νέας 800MT ES.

Το νέο μεσαίο μοντέλο της εταιρείας μοιράζεται πολλά από τα χαρακτηριστικά της 800MT Touring, ωστόσο η έκδοση ES εξοπλίζεται με πλήρως ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την KYB. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τον αναβάτη σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωμαλίες του δρόμου, το φορτίο και το στυλ οδήγησης. Αυτή η νέα προσθήκη δίνει νέες δυνατότητες τόσο εντός, όσο και εκτός δρόμου, βελτιώνοντας την οδική συμπεριφορά με τον καλύτερο έλεγχο της μεταφοράς φορτίου στους τροχούς αλλά και την άνεση στις ανωμαλίες του δρόμου. Η εμπρός ανάρτηση αποτελείται από ανεστραμμένα (USD) πιρούνια με διαδρομή 160 χιλιοστών, ενώ πίσω υπάρχει μονό αμορτισέρ με διαδρομή 150 χιλιοστών. Η νέα 800MT ES διαθέτει επίσης σύστημα ευστάθειας της Bosch και τέσσερα προγράμματα οδήγησης.

Ενώ αναμένουμε την πλήρη λίστα τεχνικών χαρακτηριστικών από την Κινεζική εταιρεία, είναι γνωστό ότι η νέα 800MT ES χρησιμοποιεί τον ίδιο υγρόψυκτο δικύλινδρο κινητήρα 799 κ.εκ. με το Touring μοντέλο. Αποδίδει, σύμφωνα με την εταιρεία, 89,8 ίππους στις 9,250 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 74.9 Nm στις 8,000 σ.α.λ.

Το σύστημα πέδησης προέρχεται και πάλι από τη J.Juan, με διπλούς δίσκους 320 χιλιοστών εμπρός, οι οποίοι συνεργάζονται με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες. Πίσω υπάρχει ένας μονός δίσκος 260 χιλιοστών. Το σύστημα φρένων συμπληρώνεται από Cornering ABS της Bosch, ενώ η 800MT ES διαθέτει και έλεγχο πρόσφυσης.

Τον πίνακα οργάνων κοσμεί μια ευκρινής οθόνη TFT 8 ιντσών, ενώ ο φωτισμός είναι πλήρως LED. Διατίθενται δύο χρωματικές επιλογές, Neptune Blue και Nebula White, ενώ το νέο μοντέλο της CFMoto εξοπλίζεται και με ρεζερβουάρ καυσίμου 19 λίτρων. Το βάρος με υγρά (kerb weight) ανακοινώνεται στα 231 κιλά.

Η τιμή και η διαθεσιμότητα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από την CFMoto, η οποία παρουσίασε επίσης τη νέα της ναυαρχίδα 1000MT-X στην έκθεση EICMA τον Νοέμβριο.