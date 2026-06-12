του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι πλήρεις λεπτομέρειες για την LiveWire S4 Honcho είναι πλέον διαθέσιμες και υπάρχουν δύο εκδόσεις: Street και Trail.

Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει μια έλλειψη για την Harley-Davidson η οποία έχει ένα σημαντικό κενό στη γκάμα της. Δεν αναφερόμαστε μόνο στη συρρίκνωση της πελατειακής της βάσης στο σύνολο, αλλά αν επικεντρωθούμε αποκλειστικά στις μοτοσυκλέτες, τα μικρότερα νέα μοντέλα που προσφέρει το 2026 είναι τα Harley-Davidson Nightster και Harley-Davidson Sportster S.

Ένας νέος αναβάτης δεν θα ένιωθε άνετα να ξεκινήσει κατευθείαν με μια τόσο μεγάλη μοτοσυκλέτα. Φυσικά, κάθε αναβάτης είναι διαφορετικός, αλλά πολλοί συμφωνούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα σε ένα μια μικρή μοτοσυκλέτα χαμηλού κυβισμού και σε μια μεγάλη με έναν κινητήρα RevMax.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές μοτοσυκλετών προσπαθούν να σε κρατήσουν πιστό στη μάρκα τους για όλη σου τη ζωή. Γι’ αυτό και προσφέρουν επιλογές για κάθε τύπο αναβάτη και κάθε επίπεδο εμπειρίας.

Η Harley είχε προσπαθήσει να λανσάρει τα μοντέλα Harley-Davidson Street 500 και Harley-Davidson Street 750 τη δεκαετία του 2010, αλλά η προσπάθεια δεν πέτυχε ιδιαίτερα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει συνεργασίες με την QJMotor και την Hero MotoCorp για Ασιατικές αγορές, όμως τα μοντέλα αυτών των συνεργασιών δεν διατίθενται κανονικά σε όλο τον κόσμο. Έτσι θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο προσιτή επιλογή και με διαθεσιμότητα σε όλες τις αγορές του κόσμου.

Η LiveWire δεν είναι ακριβώς Harley-Davidson. Πολλοί παραδοσιακοί φίλοι της Harley δεν θέλουν καμία σχέση με την LiveWire και αυτό είναι απολύτως κατανοητό.

Η LiveWire είναι θυγατρική εταιρεία αφιερωμένη αποκλειστικά στις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, κάτι που πολλοί λάτρεις των κινητήρων εσωτερικής καύσης αντιμετωπίζουν αρνητικά. Ωστόσο, για έναν συγκεκριμένο τύπο αναβάτη, η νέα LiveWire S4 Honcho ίσως έχει πολύ περισσότερο νόημα απ’ όσο φαίνεται.

Υπάρχουν πολλοί νέοι αναβάτες οι οποίοι οδηγούν σήμερα ηλεκτρικά χωμάτινα δίκυκλα. Η S4 Honcho θα μπορούσε να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα σε αυτούς τους αναβάτες και τον κόσμο της Harley-Davidson.

Δεν απευθύνεται απαραίτητα στους παλιούς, παραδοσιακούς φίλους της μάρκας. Με δύο εκδόσεις (Street και Trail), προσφέρουν ευελιξία τόσο για αστική χρήση όσο και για ελαφριά εκτός δρόμου οδήγηση. Με επιδόσεις αντίστοιχες ενός βενζινοκίνητου μοντέλου 125 κ.εκ. και τιμές που διαμορφώνονται περίπου στα 4,400 ευρώ για την έκδοση Trail και 4,800 ευρώ για την έκδοση Street, η S4 Honcho θα μπορούσε να αποτελέσει μια προσιτή επιλογή για νέους αναβάτες, βοηθώντας τους να αποκτήσουν εμπειρία και αυτοπεποίθηση πριν περάσουν σε μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες.

H S4 Honcho διαθέτει δύο αφαιρούμενες και εναλλάξιμες μπαταρίες, με αυτονομία που φτάνει τα 85 χιλιόμετρα ανά φόρτιση. Η φόρτιση από 20% σε 80% ολοκληρώνεται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε περίπου δύο ώρες.

Η LiveWire ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της S4 Honcho (Street και Trail) ξεκίνησε τον Μάιο του 2026 και ότι τα πρώτα μοντέλα αναμένεται να φτάσουν στις αντιπροσωπείες αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Η διάθεσή της θα είναι παγκόσμια.