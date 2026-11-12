του Νεκτάριου Διατσίδη

Νέα πατέντα της Chery αποκαλύπτει ηλεκτρικό δίκυκλο με μεταβαλλόμενη γεωμετρία και σύστημα κίνησης χωρίς πλήμνη στον τροχό!

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες φαίνεται πως στρέφουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τους και στους δύο τροχούς. Έχουμε ήδη δει τα εντυπωσιακά cruiser και touring μοντέλα Souo S2000 με οκτακύλινδρο κινητήρα της Great Wall Motors, ενώ η QJMotor ανήκει στον ευρύτερο όμιλο Geely. Τώρα, στη συγκεκριμένη τάση έρχεται να προστεθεί και η Chery, παρουσιάζοντας μέσω μιας νέας πατέντας την ιδέα ενός ηλεκτρικού δικύκλου με ιδιαίτερα τολμηρή σχεδίαση.

Μέχρι στιγμής, τα μοναδικά στοιχεία που υπάρχουν προέρχονται από μια σειρά αιτήσεων κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας, οι οποίες αποκαλύπτουν ένα ημιτελές πλαίσιο και σύστημα μετάδοσης κίνησης. Ωστόσο, τα σχέδια περιλαμβάνουν ήδη αρκετές ασυνήθιστες λύσεις, με πιο χαρακτηριστικές τον πίσω τροχό χωρίς πλήμνη και το τιμόνι με δυνατότητα μεταβολής του ύψους του.

Η Chery αποτελεί ήδη ένα διεθνώς αναγνωρισμένο όνομα στον χώρο του αυτοκινήτου, ενώ κάτω από την ομπρέλα της βρίσκονται και άλλες γνωστές μάρκες, όπως οι Jaecoo και Omoda. Παράλληλα, διατηρεί ισότιμη κοινοπραξία 50/50 με τη Jaguar Land Rover, από την οποία προέκυψε η ανεξάρτητη μάρκα Freelander, που παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Μέσα στο ίδιο έτος, η εταιρεία αποκάλυψε και τρία δίκυκλα: ένα οικονομικό ηλεκτρικό scooter, ένα πιο προηγμένο ηλεκτρικό maxi-scooter και μια πρωτότυπη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας. Στην τελευταία περίπτωση, ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη φόρτιση της μπαταρίας. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το εάν κάποιο από αυτά θα περάσει στην παραγωγή, ωστόσο η νέα πατέντα δείχνει ακόμη πιο φιλόδοξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα AMCN, τα σχέδια απεικονίζουν το πλαίσιο μιας ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας ή ενος scooter, ή ενδεχομένως ενός συνδυασμού των δύο κατηγοριών. Η μπαταρία είναι τοποθετημένη χαμηλά και αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο, συνδέοντας έναν μεγάλο ηλεκτροκινητήρα στο πίσω μέρος με ένα απλό σωληνωτό πλαίσιο, το οποίο καμπυλώνει πάνω από τον εμπρός τροχό και καταλήγει στη βάση του συστήματος διεύθυνσης.

Στο πίσω μέρος, ο ηλεκτροκινητήρας μεταφέρει απευθείας την κίνηση μέσω αλυσίδας, η οποία περνά από τη δεξιά πλευρά ενός κοντού ψαλιδιού διπλής στήριξης. Ωστόσο, η αλυσίδα δεν φτάνει μέχρι το κέντρο του τροχού, αλλά σταματά λίγο μετά τη στεφάνη του. Στο εσωτερικό της στεφάνης υπάρχει οδόντωση με την οποία συνεργάζεται ένα γρανάζι που κινείται από την αλυσίδα. Ο ίδιος ο τροχός στηρίζεται μέσω ενός περιμετρικού ρουλεμάν, καταργώντας την παραδοσιακή πλήμνη.

Η συγκεκριμένη ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια, καθώς κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί αρκετές custom μοτοσυκλέτες με τροχούς χωρίς πλήμνη. Επίσης, η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Verge χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στη στεφάνη του τροχού. Η λύση της Chery, όμως, είναι διαφορετική, καθώς καταργεί την ανάγκη για μειωτήρα ανάμεσα στον ηλεκτροκινητήρα και τον πίσω τροχό. Έτσι, η μετάδοση γίνεται θεωρητικά απλούστερη, αν και η κατασκευή του περιμετρικού ρουλεμάν είναι σαφώς πιο σύνθετη.

Το κοντό ψαλίδι υποστηρίζεται από ένα συμβατικό σύστημα μονού αμορτισέρ με μοχλικό προοδευτικής λειτουργίας. Παρ’ όλα αυτά, στα σχέδια της πατέντας απουσιάζει το τμήμα του πλαισίου που θα συνέδεε τον ηλεκτροκινητήρα με την κύρια δομή του οχήματος.

Απουσιάζουν επίσης η σέλα και τα πλαστικά του αμαξώματος, γεγονός που δυσκολεύει την κατανόηση της λειτουργίας ενός ακόμη ασυνήθιστου στοιχείου: του τιμονιού με δυνατότητα κατακόρυφης μετακίνησης, παρόμοιας με εκείνη που συναντάμε στα όρθια jet ski. Το τιμόνι στηρίζεται σε μια μακριά κολόνα διεύθυνσης, η οποία αρθρώνεται χαμηλά, ακριβώς πάνω από τον εμπρός τροχό, επιτρέποντας τη ρύθμιση του ύψους του.

Πιθανότατα, αυτή η δυνατότητα θα επιτρέπει δύο διαφορετικές θέσεις οδήγησης. Ο αναβάτης θα μπορεί είτε να κάθεται σε μια σέλα που ενδεχομένως θα τοποθετείται στις βάσεις πάνω από τον ηλεκτροκινητήρα είτε να οδηγεί όρθιος, πατώντας σε ειδικές πλατφόρμες για τα πόδια, οι οποίες δεν εμφανίζονται στα σχέδια της πατέντας.

Οι διαστάσεις του οχήματος δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια από τις εικόνες. Ωστόσο, το ύψος και το πλάτος του τιμονιού υποδηλώνουν ότι οι τροχοί είναι σχετικά μικροί, πιθανότατα διαμέτρου 14 ιντσών, κάτι που παραπέμπει σε μια ιδιαίτερα συμπαγή κατασκευή, μικρότερη από τις περισσότερες συμβατικές μοτοσυκλέτες.

Ερωτηματικά προκαλεί και η σχεδίαση της εμπρός ανάρτησης. Από τις απεικονίσεις CAD της πατέντας δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα λειτουργεί, καθώς διακρίνονται ελατήρια, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να επιτρέπει στον εμπρός τροχό να κινείται κατακόρυφα. Επιπλέον, ακόμη και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ο τροχός φαίνεται να συγκρούεται άμεσα με το πλαίσιο που βρίσκεται από πάνω του.

Επειδή αρκετά τμήματα των ψηφιακών σχεδίων είναι ελλιπή ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά μεταξύ τους, είναι πιθανό είτε ο εμπρός τροχός είτε κάποιο μέρος της ανάρτησης να απεικονίζεται σε λανθασμένη θέση. Δεν αποκλείεται, επίσης, να λείπει από τα σχέδια κάποιο σημαντικό εξάρτημα του συστήματος.

Προς το παρόν, η Chery δεν έχει ανακοινώσει εάν σκοπεύει να εξελίξει την ιδέα σε μοντέλο παραγωγής. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πατέντα δείχνει τη διάθεση της κινεζικής εταιρείας να πειραματιστεί με νέες λύσεις στην ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας ασυνήθιστες τεχνικές εφαρμογές με μια διαφορετική προσέγγιση στη σχεδίαση των δικύκλων. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο εάν αυτό το φιλόδοξο σχέδιο θα αποκτήσει τελικά πραγματική υπόσταση.