Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Μototrend SA ανακοίνωσε την ανάληψη της αντιπροσώπευσης των μοτοσυκλετών και scooter της Cyclone.

H Cyclone δημιουργήθηκε από τον βιομηχανικό κολοσσό Zonsen προκειμένου να αποτελέσει το premium brand του κινεζικού ομίλου.

Η γκάμα της περιλαμβάνει μοτοσυκλέτες και scooter διάφορων κατηγοριών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε μοτοσυκλετιστή που θέλει να αποκτήσει ένα αξιόπιστο, και άρτια εξοπλισμένο δίκυκλο.

Τα μοντέλα της Cyclone θα είναι διαθέσιμα σύντομα στην Ελληνική αγορά και την ευθύνη της αντιπροσώπευσης αναλαμβάνει η εταιρεία Mototrend SA με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο.

Η Zonsen ιδρύθηκε το 1982 και σήμερα κατέχει την Προεδρία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μοτοσυκλετών της Κίνας.

Ο όμιλος έχει στην κατοχή του δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, την Zonsen Power και την Loncin Motor με εργοστάσια παραγωγής σε 5 στρατηγικές τοποθεσίες της Κίνας, καθώς και σε Βιετνάμ, Ταϊλάνδη και Μεξικό.

Επιπλέον, διαθέτει κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στον Καναδά και λειτουργεί κοινοπραξίες στην Κίνα με μεγάλους κατασκευαστές όπως το group Piaggio.

Η Zonsen απασχολεί πάνω από 20.000 άτομα, με ετήσια έσοδα από πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 50 δισεκατομμύρια γιουάν και με τα προϊόντα της να εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες.

Ο όγκος παραγωγής και πωλήσεων του ομίλου σε μοτοσυκλέτες, κινητήρες και γενικά μηχανήματα την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων στον κλάδο.

Το Κέντρο Τεχνολογίας του Βιομηχανικού Ομίλου Zonsen, που ιδρύθηκε το 1999, βρίσκεται στο Chongqing έχει φέρει σημαντικές καινοτομίες στη βιομηχανική παραγωγή μοτοσυκλετών με σημαντικές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και λογισμικό.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και είναι από τις πρώτες στον κλάδο που έλαβε πιστοποίηση 3C.

Τέλος η Zonsen έχει συνεργασίες με πάνω από 200 προμηθευτές υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των Bosch, Delphi, Brembo, KYB κ.α.

Η παρουσίαση της Cyclone στο Ελληνικό κοινό και της πλήρους γκάμας των μοντέλων που θα διατίθενται στη χώρα μας, θα γίνει στα πλαίσια της έκθεσης Μοτοσυκλέτας τον Απρίλιο του 2026.