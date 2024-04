του Δημήτρη Διατσίδη

Η Πρωταθλήτρια Supersport 300 Δήμητρα «Τζο» Λαδά έκοψε πρώτη το «νήμα» του τερματισμού στον 1ο και 2ο αγώνα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ταχύτητας, που διεξήχθη στην πίστα των Σερρών. Στη μεικτή κατηγορία «CF MOTO-SP125» προστέθηκαν οι 5 Supersport 300 μοτοσικλέτες που δεν έπιασαν το 110% το απίστευτου χρόνου-ρεκόρ πίστας που σημείωσε ο Ντίνος Μαυρόπουλος στις χρονομετρημένες δοκιμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ



Έτσι η εκκίνηση του Σαββάτου βρήκε την Τζο στην pole position της κατηγορίας, η οποία με μια εξαιρετική εκκίνηση έστριψε πρώτη στην Κ1 και διατήρησε την πρωτοπορία, κάνοντας έναν αγώνα τακτικής αφού σε λίγους γύρους είχε ήδη δημιουργήσει διαφορά 5 δευτερολέπτων από τη δεύτερη μοτοσικλέτα.



Στον αγώνα της Κυριακής η Τζο έστριψε και πάλι πρώτη, διατηρώντας και πάλι την πρωτοπορία καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και γράφοντας χρόνο 1:32.5, που αποτελεί και το προσωπικό της ρεκόρ με μοτοσικλέτα Supersport 300 και την καθιστά την ταχύτερη γυναίκα του τριημέρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η οδηγός δήλωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα του τριημέρου, καθώς ανεβήκαμε με μια, στην ουσία, νέα μοτοσυκλέτα αφού κάναμε τεράστιες αλλαγές για να εκσυγχρονίσουμε την Yamaha R3 μου του 2015. Ο στόχος μας ήταν να βελτιώσω το προσωπικό μου ρεκόρ, το οποίο κατάφερα για ένα δέκατο μεν, όμως η πραγματική νίκη είναι πως το έκανα και στις δεύτερες χρονομετρημένες δοκιμές, και στο warm up του Σαββάτου αλλά και στον αγώνα. Αυτό σημαίνει πως έχω κατακτήσει το χρόνο αυτό και πάμε για παρακάτω στην επόμενη προπόνηση.

Ήταν υπέροχο το συναίσθημα να ξεκινάω από την πρώτη θέση και δε θα άφηνα κανέναν και καμία να μου την πάρει. Είμαστε λίγες οι κοπέλες που αγωνιζόμαστε στην ταχύτητα. Θα ήθελα να είμαστε περισσότερες και ν’ αγωνιζόμαστε σε δική μας κατηγορία, όπως συμβαίνει με όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, παγκοσμίως και όπως είναι φυσιολογικό. Δε μπορούμε να συγκρίνουμε τις επιδόσεις μιας γυναίκας με αυτές ενός άνδρα, όπως έχει πει κι η Serena Williams “…it’s a whole different ballgame”.

Να ευχαριστήσω την ομάδα μου «ARP Racing», το μηχανικό μου Χρήστο Φράγκο και τον προπονητή μου Δημοσθένη Μαυρόπουλο που πιστεύουν σε μένα και με ωθούν να καταφέρω αυτό που ξέρουν ότι μπορώ. Την ομάδα μοτοσικλετιστριών «Moto Femmes Hellas» που είναι δίπλα μου ηθικά και πρακτικά, αφού έχουμε δημιουργήσει μια fundraising σελίδα για την κάλυψη των εξόδων των αγώνων (https://gogetfunding.com/moto-femmes-racing-team/). Την Intramoto A.E και προσωπικά τον κ. Ηλιόπουλο για τα ελαστικά του αγώνα. Το περιοδικό μοτοσυκλέτας bikeit.gr ως χορηγό επικοινωνίας και τα energy snacks «Energy Balls» της Rho Foods που μας γεμίζουν ενέργεια ανάμεσα από τα απαιτητικά sessions».

View this post on Instagram A post shared by Tzoy Toy (@tzoytoy)





Εμείς να πούμε ότι παρακολουθούμε την “Τζο” από τα πρώτα της βήματα στην ταχύτητα το 1998 στο Aprilia Challenge και μετά στα Racing 125cc και την επιστροφή της τα τελευταία χρόνια στους Αγώνες και τον Τίτλο στην κατηγορία SSP300 και βλέπουμε μια γυναίκα με πάθος για αυτό που κάνει και με πολύ αφοσίωση και συνέπεια στις προπονήσεις της, όπου είναι φανερά βελτιωμένη οδηγικά. Το 1’32’’ στις Σέρρες με μοτοσυκλέτα 300 κυβικών είναι εξαιρετικός χρόνος και σίγουρα κάποιοι άνδρες με μοτοσυκλέτες χιλίων κυβικών δύσκολα φτάνουν σε τέτοιους χρόνους. Της ευχόμαστε σύντομα να βρεθεί και κάτω από το 1’30’’, κάτι που φαίνεται εφικτό!