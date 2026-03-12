του Νεκτάριου Διατσίδη

Αθόρυβη, ελαφριά, κατάλληλη για εκτός δρόμου χρήση και πλήρως “Made in Canada”, η στρατιωτική enduro Dispatch με ηλεκτρική κίνηση, που εξελίσσεται από την NorthForge Mobility. Η εταιρεία έχει έδρα στα καναδικά Rocky Mountains και ιδρύθηκε ειδικά για να αναπτύξει μια νέα στρατιωτική μοτοσυκλέτα enduro. Το όνομά της θα είναι “Dispatch”.

NorthForge Dispatch – Πλήρως ηλεκτρική μοτοσυκλέτα

«A purpose-built electric and light tactical motorcycle» είναι η επίσημη περιγραφή της NorthForge Dispatch. Πρόκειται για μια ηλεκτρική enduro σχεδιασμένη ειδικά για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στόχος είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά αλλά ταυτόχρονα ανθεκτική, ικανή για δύσβατο έδαφος και κατάλληλη για ακραίες κλιματικές συνθήκες.

Πολιτικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της NorthForge Dispatch είναι οι δημόσια δηλωμένες προσπάθειες του πρωθυπουργού του Καναδά Mark Carney και της κυβέρνησής του να ενισχύσουν τον Καναδικό στρατό και να τον εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά.

Η στρατηγική «Defence Industrial Strategy» προβλέπει ρητά ότι στην ενίσχυση του στρατού θα προτιμώνται Καναδικά προϊόντα και κατασκευαστές.

Αφενός για να αξιοποιηθεί πατριωτικά ο αυξανόμενος προϋπολογισμός άμυνας του NATO και αφετέρου για να μειωθεί η εξάρτηση από παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Αθόρυβη ηλεκτρική κίνηση για μυστικές αποστολές

Αν και η NorthForge Dispatch δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, οι βασικές προδιαγραφές έχουν ήδη καθοριστεί.

Η ηλεκτρική κίνηση είναι υποχρεωτική ώστε να αποφεύγονται εκπομπές – θόρυβος και καυσαέρια – και να μειώνεται η θερμική υπέρυθρη υπογραφή του οχήματος. Αυτά αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για μυστικές αποστολές και αναγνωριστικές επιχειρήσεις.

Τουλάχιστον 10 χρόνια στρατιωτικής χρήσης από −35 έως +45 °C

Η θερμοκρασία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Dispatch:

Η μοτοσυκλέτα πρέπει να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς σε πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, από −35 έως +45 βαθμούς Κελσίου.

Επιπλέον, πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 10 χρόνια στρατιωτικής χρήσης και να επισκευάζεται εύκολα χάρη στην αρθρωτή κατασκευή της.

Σύστημα μπαταρίας επίσης «100 % Καναδικό»

Όπως και ο ηλεκτροκινητήρας, έτσι και το σύστημα μπαταρίας της NorthForge Dispatch μαζί με το λογισμικό ελέγχου πρέπει να είναι “100 % Canadian”, χωρίς εξάρτηση από Aσιατικούς προμηθευτές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχουν ήδη κατάλληλα εξαρτήματα που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη από την Kαναδική ακτοφυλακή.

Μια μπαταρία πάνω σε δύο τροχούς

Οι μπαταρίες της Dispatch θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού με ηλεκτρική ενέργεια.

Έμπειρος σχεδιαστής στην NorthForge

Στην ανάπτυξη της NorthForge Dispatch συμμετέχει ο Michael Uhlarik, ο οποίος διαθέτει 26 χρόνια εμπειρίας ως επικεφαλής σε θέσεις στις Yamaha Motor Company, Piaggio, BRP και Damon Motorcycles.

NorthForge Dispatch – Τεχνικά στοιχεία; Τιμή;

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευθεί τεχνικά χαρακτηριστικά της Dispatch.

Πέρα από την ηλεκτρική ισχύ και την τελική ταχύτητα, ιδιαίτερα σημαντικά είναι η αυτονομία, ο χρόνος φόρτισης και το βάρος – ειδικά για στρατιωτικές επιχειρήσεις σε δύσκολες συνθήκες.

Εξίσου σημαντικό είναι και το κόστος, όμως η NorthForge δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πιθανή τιμή.

Στο μέλλον, η καναδική στρατιωτική enduro θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη και σε συμμάχους του NATO, όπως ο Γερμανικός στρατός.

Σήμερα οι στρατιωτικοί Διαβιβαστές χρησιμοποιούν την Yamaha Ténéré 700, αφού το 2025 έγινε αλλαγή από την BMW στην Yamaha Motor Company.

Εν τω μεταξύ, ο Ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την Kalashnikov Izh Enduro, επίσης με ηλεκτρική κίνηση – ακόμη και με ρυμουλκούμενο.

Η NorthForge Mobility λοιπόν αναπτύσσει μια ηλεκτρική, αθόρυβη και όσο το δυνατόν πιο ελαφριά στρατιωτική enduro στον Καναδά.

Στο μέλλον η NorthForge Dispatch θα μπορούσε να διατεθεί και σε συμμάχους του NATO. Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο στρατιωτικές προδιαγραφές για ένα πολύ ευρύ φάσμα χρήσης τόσο ως προς το έδαφος όσο και ως προς τις θερμοκρασίες, με την αθόρυβη λειτουργία και την αποφυγή θερμικού εντοπισμού να είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα μοτοσυκλέτα για να δούμε αν ο Καναδάς θα καταφέρει να μην έχει εξάρτηση από τις Κινεζικές εταιρίες.