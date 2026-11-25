του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Αλέξης Στεφανίδης δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της μοτοσυκλέτας για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Ως συλλέκτης Ιταλικών μοτοσυκλετών, το ενδιαφέρον του εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πολυετή ερευνητική προσπάθεια με αντικείμενο την ιστορία της Ιταλικής βιομηχανίας μοτοσυκλέτας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του που αφορά την Bimota Tesi, το οποίο παρουσιάσαμε μέσα από σχετικό άρθρο. Η συνάντηση και η συνομιλία μαζί του μας έδειξε το πόση δουλειά κρύβεται πίσω από τις εκδόσεις αυτές και τι να περιμένουμε στο μέλλον από τον 44χρονο που είναι παθιασμένος με τους δύο τροχούς.

Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το ψάξιμο για όλες αυτές τις μοτοσυκλέτες και έφτασε στο να βγούνε τώρα δύο βιβλία;

Α.Σ.: Πάντα αγαπούσα τη μοτοσυκλέτα από 9 χρονών. Ξεκίνησε με το ότι Αγαπούσα τόσο πολύ τη μοτοσυκλέτα που δεν μου έφτανε μόνο να οδηγήσω μια μοτοσυκλέτα ή να μπω σε μια πίστα με μοτοσυκλέτα. Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, υπάρχει μια δίψα να νιώσω τη μοτοσυκλέτα σε όλες τις εκφάνσεις που μπορώ να τη νιώσω, γιατί είναι κάτι που το λατρεύω.

Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι, σταδιακά, πήρα την πρώτη μοτοσυκλέτα. Έχοντας αυτή την αγάπη, δεν μου έφτασε το να πάρω την πρώτη. Η πρώτη κανονική μοτοσυκλέτα ήταν ένα WR 125 Husqvarna. Μετά το Husqvara, μετά από 9 μήνες, έγινε ένα Husaberg, κρυφά από τον πατέρα μου. Το Husaberg έγινε μετά Ducati. Και μετά άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι μοτοσυκλέτες σιγά-σιγά. Μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι φυσικά ο κάθε ένας που τον ενδιαφέρουν οι μοτοσυκλέτες θα πάρει περιοδικά, θα πάρει ξένα, θα πάρεις εγχώρια, θα διαβάσει και όλο αυτό σιγά-σιγά με το διάβασμα και αγοράζοντας βιβλία – και σε αυτό φρόντιζε και ο πατέρας μου – μου έπαιρνε και εκείνος βιβλία, κυρίως από την Ιταλία, καθώς ήταν άνθρωπος καριέρας και ταξίδευε πολύ και είχα αυτήν την ευκαιρία να έχω και ξένα βιβλία στην βιβλιοθήκη μου.

Ξεκίνησε ένα ενδιαφέρον και μέσω της συλλογής που άρχισε κάπου στα 20 μου, για την ιστορία της μοτοσυκλέτας. Αυτό μετά μου δημιούργησε μια εμμονή με την ιστορία. Ειδικά οι Ιταλικές μοτοσυκλέτες έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί έχουν ένα ανθρώπινο στοιχείο, γιατί είναι πιο μικρές σε μέγεθος, από ό,τι ας πούμε οι αντίστοιχες Ιαπωνικές εταιρείες. Δηλαδή όταν μιλάμε, π.χ. για την Bimota, μιλάμε για ένα εργοστάσιο το πολύ 30 ατόμων. Για την Μontial, αντίστοιχα για ένα εργοστάσιο μάξιμουμ 22 ατόμων, οπότε γίνεται πιο ανθρώπινη η ιστορία, ξεφεύγει του corporate (εταιρικού) που λέμε. Και αυτό δημιουργεί ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν αρχίζεις και το προσωποποιείς αυτό το πράγμα. Μέσα από αυτή την έρευνα που έκανα και αρχίζοντας να γίνομαι συλλέκτης, σταδιακά άρχισα να βρίσκω πολλά κενά. Δεν με κάλυπταν οι απαντήσεις που έβρισκα σε περιοδικά, στο ίντερνετ, σε chatrooms κ.λπ. και αποφάσισα να το ψάξω μόνος μου με σκοπό να κάνω μια διδακτορική διατριβή. Ξεκίνησα αυτή τη μελέτη μόνος μου. Έφτασε να έχει και 250 σελίδες ας πούμε έρευνας. Αλλά μην μπορώντας να βρω καθηγητές, ενώ εγώ άρχισα ψάχνω στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Καλά, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο έπαιρνα απαντήσεις του τύπου: “Πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνεις”, αλλά ο ένας μπορεί να μου έλεγε “είμαι πολύ απασχολημένος”, ο άλλος μου λέει “θα χαρώ πολύ να είμαι όχι ο επιτηρητής σου, αλλά όχι αυτός που θα σε εξετάσει μετά”, ο άλλος μου λέει “δεν ειδικεύομαι σε αυτό το πράγμα”.

Και μίλησα με πολλά. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Καποδιστριακό, μίλησα και με ξένα πανεπιστήμια Αγγλίας, γιατί εγώ έχω σπουδάσει Αγγλία, γενικά οι σπουδές μου είναι στην Αγγλία. Βρίσκοντας αυτές τις πόρτες, ας πούμε, λέω, ok, μπορώ να το αφήσω αυτό στην άκρη. Εμένα με ενδιαφέρει να συνεχίσω. Και ψάχνοντας, ψάχνοντας, φτιάχνοντας, άρχισα να καταλαβαίνω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν οι ίδιες ερωτήσεις για άλλους ανθρώπους εκεί γύρω, που είτε είχαν να κάνουν με συλλέκτες, είτε είχαν να κάνουν με ανθρώπους που ειδικεύονται σε δημοπρασίες, σε εμπόρους μοτοσυκλέτας (dealers) που ασχολούνται με εξωτικές κατασκευές. Πολύ μικρό κοινό δηλαδή. Δεν είναι τόσο όσο νομίζουμε ότι είναι, γιατί όταν μιλάς σε μια παγκόσμια βάση, σίγουρα είναι ειδική αγορά (niche market), αλλά δεν είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε ότι είναι. Και εκεί είπα, εντάξει, εγώ τις έχω αυτές τις απαντήσεις, μπορώ να τις κάνω βιβλίο. Και με παρότρυνε μάλιστα και ένας καθηγητής ο οποίος είχε επιτηρήσει ένα άλλο διδακτορικό στο οποίο βάσισα το δικό μου διδακτορικό που δεν έγινε ποτέ και είχα επικοινωνήσει μαζί του αν τον ενδιαφέρει εκείνος να με επιτηρήσει στην Αγγλία. Αλλά μου είπε “εγώ βγαίνω σε σύνταξη, γιατί δεν τα κάνεις βιβλία”. Και λέω ναι γιατί δεν τα κάνω βιβλία και όλο αυτό πήρε το δρόμο του ας πούμε.

Έκανα την πρώτη δουλειά. Στην πρώτη δουλειά μέσα σε όλα αυτά όλοι αυτοί που είχαν μπλεχθεί σε αυτή την έρευνα ήταν και ο γνωστός δημοσιογράφος ο Άλαν Κάθκαρτ και όταν πλέον τελείωσε το βιβλίο, σαν ευχαριστώ, του είχα στείλει δύο βιβλία για να τον ευχαριστήσω που με βοήθησε με υλικό. Του άρεσε πάρα πολύ το βάθος της έρευνας και της δουλειάς, που κάποια στιγμή μου τηλεφώνησε και μου είπε, ok, έχεις άλλες ιδέες, θες να τις μοιραστείς μαζί μου, γιατί μου αρέσει πολύ η δουλειά σου. Του λέω έχω πολλές ιδέες γιατί του είχα πει συγκεκριμένα για την Bimota και για τους λόγους που ήθελα να το κάνω και μου λέει “τι σε σταματάει να το κάνεις”. Του λέω επειδή στην προηγούμενη έρευνα που είχα κάνει είχα κάποιες δυσκολίες με τον τώρα CEO της Bimota δεν μπορούσα να τον βρω εύκολα ήταν πολύ απασχολημένος κ.λπ. μου λέει “μη σε νοιάζει θα κανονίσω μια συνάντηση στο Μιλάνο. Μπορείς να είσαι εκεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία να παρουσιάσεις την ιδέα σου”. Λέω ναι, και πράγματι το οργάνωσε όλο αυτό. Την παρουσίασα, άρεσε πολύ στην Bimota σαν ιδέα και μου έδωσαν το πράσινο φως να συνεχίσω την έρευνα και τεσσεράμισι χρόνια μετά έχουμε αυτό το βιβλίο.

Και από τότε κι άλλα που δουλεύουμε, για την Benelli και την Vyrus, για την οποία το τελειώνουμε τώρα. Εντάξει, τώρα η Benelli ανήκει στους Κινέζους. Εγώ καλύπτω μια εποχή του Merloni που λέμε, που ήταν η Ιταλική εποχή της. Σαν ερευνητής εξειδικεύομαι σε μια συγκεκριμένη εποχή.

Και υπάρχει βοήθεια από τις εταιρείες. Δηλαδή, η Benelli έδειξε ενδιαφέρον για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν άτομα που ακόμα δουλεύουν εκεί από εκείνη την εποχή, όχι πολλοί. Οι περισσότεροι πια δεν δουλεύουν για την Benelli, αυτοί που ασχολήθηκαν με αυτό το project, όπως ο Άντριαν Μόρτον ο σχεδιαστής που ήταν και στο CRC παλιότερα. Αλλά συνεργάζομαι με μια αρκετά μεγάλη ομάδα της τότε Benelli και με δύο άτομα που είναι ακόμα στην Benelli.

Και τι προοπτική υπάρχει σε αυτό; Να συνεχίσεις με αυτόν τον εκδοτικό οίκο να βγάζεις κάποια βιβλία, μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος οικονομικό πάνω σε αυτό, δηλαδή να το δεις σαν δουλειά, ή θα το βλέπεις συνέχεια σαν χόμπι.

Α.Σ.: Το αφήνω να με πάει μόνο του, γιατί το κάνω καθαρά από αγάπη. Δηλαδή, ποτέ δεν έβαλα το οικονομικό κίνητρο μέσα και μάλιστα είχα πει ότι ό,τι λεφτά και να μάζευα από αυτά τα βιβλία θα ήταν καθαρά για τα παιδιά μου. Εγώ το κάνω καθαρά από πάθος για τη μοτοσυκλέτα, από προσωπικό ενδιαφέρον. Σίγουρα έχει πάρει μια ορμή αυτό το πράγμα πλέον. Έρχονται προτάσεις για άλλες δουλειές που αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου, αυτό τώρα μόλις εκδόθηκε, έχω μπροστά μου άλλα έξι βιβλία που μου έχουν ζητήσει να κάνω. Οπότε το παρακολουθώ και εγώ με ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται.

Εντάξει, είναι μια συγκεκριμένη αγορά. δεν απευθύνονται σε όλους αυτά τα βιβλία, δηλαδή ακόμα και στον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Υπάρχει πάλι μια υποομάδα που θα ενδιαφερθεί για αυτά τα βιβλία. Αλλά ναι, δεν το κοιτάω έτσι. Το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο, γιατί ήρθαν πολλοί και με προσέλκυσαν ειδικά στο δεύτερο βιβλίο, Συνεργάζομαι μαζί του γιατί δίνει έμφαση στην ποιότητα. Είναι όλο Ιταλικό, δεν εκτυπώνουν στην Κίνα, όλη η βιβλιοδεσία γίνεται στην Βενετία. Δεν με περιορίζουν έως προς την δημιουργικότητα, γιατί τα βιβλία τα αναλαμβάνουμε σχεδιαστικά εγώ με έναν πολύ καλό μου παιδικό φίλο, ο οποίος είναι και εξαίρετος φωτογράφος και γραφίστας. Είναι Έλληνας και μέσα στο βιβλίο είναι και η φωτογραφία του πάντα, ο Λεωνίδας Γερμανόπουλος. Έχει φοβερή ματιά και αισθητική, ταιριάζουν τα χνότα μας, είναι τελειομανής κι αυτός. Με αντέχει πάρα πολύ, γιατί κι εγώ είμαι έντονος όταν δουλεύω. Τα θέλω όλα συγκεκριμένα και τα θέλω όλα να είναι σωστά. Σκεφτείτε ότι σε αυτό το βιβλίο μόνο συλλέξαμε πάνω από 12.000 φωτογραφίες και κάποια στιγμή μας είχαν στείλει και 3.000 σε ένα αρχείο και από αυτές τις 3.000 διαλέξαμε μόνο 6 φωτογραφίες, γιατί δεν μας άρεσε η ποιότητα, δεν μας άρεσε πώς κόλλαγαν τα χρώματα, δεν μας άρεσε πώς πήγαινε με τη ροή της εκάστοτε σελίδας που είχε και αυτό που περιγράφαμε. Δηλαδή προσπαθούμε να… να δώσουμε μια πραγματική αξία σε αυτόν που αγοράζει τα βιβλία μας και στο περιεχόμενο αλλά και στην ποιότητα και γραφιστικά.

Όπως και σε κάθε βιβλίο η προσέγγιση και το πώς γράφουμε και το στυλ είναι διαφορετικό, γιατί κάθε εταιρεία έχει το δικό της, στα αγγλικά λέμε, έθος, τη δικιά της φιλοσοφία, οπότε δεν μπορείς να το προσεγγίσεις πάντα με τον ίδιο τρόπο. Και ο Λεωνίδας το καταλαβαίνει αυτό απόλυτα. Απ’ την άλλη ο εκδότης μου είναι αυτός που δεν μου βάζει όρια, δηλαδή είχαμε πάρα πολλούς καλούς εκδότες, άλλους γνωστούς που έχουν εκδόσεις και βιβλία για τη Ferrari, που μου λέγανε όχι πάνω από 200 φωτογραφίες ή όχι πάνω από 200 σελίδες. Όχι, εγώ ήθελα, ουσιαστικά, να φτιάξουμε το πιο πλήρες βιβλίο της Bimota που έχει γίνει ποτέ, που να ξεπερνάει οτιδήποτε έχει γίνει προηγουμένως και αυτό δεν μπορούσε να μπει μόνο σε τόσες σελίδες. Δεν γινόταν, ήταν αδύνατο. Θα έπρεπε να κόβεις πολύ από λεπτομέρεια, από την πληροφορία, από το τι έγινε και θα ήταν άδικο για την ίδια την Bimota.

H Ducati 748 είναι μέρος της διακομσησης του σπιτιού του Αλέξη!

O Αλέξης Στεφανίδης δουλεύει σε πολυεθνικές ως κατασκευαστικός σύμβουλος και έχει εξειδίκευση σε “mega projects”, όπως ουρανοξύστες, μεγάλα data centers στο κομμάτι το αρχιτεκτονικό και το μακροοικονομικό και πλέον απέκτησε και μια δεύτερη δουλειά, την οποία δεν είναι κάτι που το κοιτάει βιοποριστικά. Τα χρήματα είναι το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει και γι’ αυτό γίνεται τόσο βαθιά έρευνα. Το πρώτο βιβλίο του πήρε πέντε χρόνια έρευνας, το δεύτερο πήρε τεσσεράμισι χρόνια και της Benelli που έρχεται έχει πάρει συνολικά οκτώ χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που τα βιβλία του έχουν το βάθος και την περιεκτικότητα, που τα κάνουν ανεκτίμητα για τους συλλέκτες και όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την τεράστια δουλειά που γίνεται πίσω από κάποια μοντέλα μοτοσυκλέτας. Ευχαριστούμε Αλέξη που εμπλουτίζεις τις μοτοσυκλετιστικές βιβλιοθήκες.