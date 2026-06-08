του Νεκτάριου Διατσίδη

Στην πίστα Mugello, εκεί όπου οι Desmosedici MotoGP έχουν γράψει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της Ducati, παρουσιάστηκε η νέα Collezione 100. Η συλλογή περιλαμβάνει 10 μοναδικούς χρωματισμούς στις μοτοσυκλέτες, με την καθεμία να είναι περιορισμένη σε μόλις 100 αριθμημένες μονάδες, δημιουργημένες για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια του κατασκευαστή από το Borgo Panigale.

Κάθε μοντέλο διαθέτει ειδική βαφή εμπνευσμένη από ιστορικές μοτοσυκλέτες της Ducati, σέλες από Alcantara ή δέρμα με κεντημένο λογότυπο Ducati και εξαιρετικές λεπτομέρειες όπως οι αποκλειστικές Centenario Bronze δαγκάνες φρένων. Ξεχωρίζουν επίσης ο ξηρός συμπλέκτης, για πρώτη φορά σε μοντέλα V2, καθώς και τα μοναδικά μηχανικά και αισθητικά στοιχεία που συνοδεύουν κάθε έκδοση.

Κάθε μοτοσυκλέτα συνοδεύεται από ειδικό σταντ πίσω τροχού, κουκούλα προστασίας και πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Το καντράν διαθέτει αποκλειστικό animation εκκίνησης, ενώ οι ιδιοκτήτες μπορούν να συνδυάσουν τη μοτοσυκλέτα τους με περιορισμένης έκδοσης κράνος και τζάκετ στα ίδια χρώματα.

Η Collezione 100 συνδέεται και με τον κόσμο της τέχνης μέσω του Ιταλού καλλιτέχνη Ugo Nespolo, γνωστού φίλου της Ducati. Κάθε μοντέλο συνοδεύεται από δύο αριθμημένες συλλεκτικές καλλιτεχνικές εκτυπώσεις με την υπογραφή του, εμπνευσμένες τόσο από τη σύγχρονη μοτοσυκλέτα όσο και από το ιστορικό μοντέλο στο οποίο βασίζεται.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη ευθεία του Mugello, σε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική βραδιά όπου τα έργα του Nespolo συνόδευαν τους επισκέπτες μέχρι την αποκάλυψη των δέκα μοτοσυκλετών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Marc Marquez και Pecco Bagnaia παρουσίασαν και τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της ομάδας Ducati Lenovo με ειδικό χρωματισμό για το Mugello, εμπνευσμένο από τα ιστορικά γραφικά της Ducati και τις 10 εκδόσεις της συλλογής.

Η Collezione 100 ενέπνευσε επίσης συνεργασίες με γνωστές μάρκες. Η Piquadro δημιούργησε τέσσερα ειδικά backpacks, ενώ η Carrera παρουσίασε τα γυαλιά ηλίου Anniversary Edition σε περιορισμένη παραγωγή 500 τεμαχίων.

Το κοινό θα μπορεί να δει από κοντά την Collezione 100 στην World Ducati Week στις 3-5 Ιουλίου, πριν η συλλογή ταξιδέψει στο Goodwood Festival of Speed και στη συνέχεια επιστρέψει στην Bologna για έκθεση σε μουσεία της περιοχής.

Panigale V4 S 100 (750 Imola Desmo – 1972)

Η Panigale V4 S 100 είναι εμπνευσμένη από τη θρυλική 750 Imola Desmo που κέρδισε τον Αγώνα Imola 200 Miles το 1972 με τους Paul Smart και Bruno Spaggiari.

Η ιστορική μοτοσυκλέτα βασίστηκε στην 750 GT αλλά εξοπλίστηκε με σύστημα βαλβίδων desmodromic και αγωνιστικό χαρακτήρα. Η νίκη στην Imola απέναντι στον Giacomo Agostini και την MV Agusta αποτέλεσε σημείο καμπής για την Ducati, χαρίζοντας παγκόσμια αναγνώριση στο εργοστάσιο του Borgo Panigale.

Η σύγχρονη Panigale V4 S 100 διαθέτει σέλα Alcantara, carbon λεπτομέρειες, ξηρό συμπλέκτη, Akrapovič εξάτμιση από τιτάνιο και carbon, καθώς και ειδικά εξαρτήματα για την πίστα όπως ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και kit αφαίρεσης καθρεπτών και πινακίδας.

Panigale V2 S 100 (750 Super Sport Desmo – 1975)

Η Panigale V2 S 100 αντλεί έμπνευση από την 750 Super Sport Desmo του Franco Uncini, πρωταθλήτρια Ιταλίας το 1975 με την ομάδα του Bruno Spaggiari.

Η χαρακτηριστική κίτρινη βαφή συνδυάζεται με καφέ/μπορντό λεπτομέρειες, παραπέμποντας στα μοντέλα της Ducati εκείνη την εποχή. Το νέο μοντέλο ξεχωρίζει για τη σέλα Alcantara, τα επεξεργασμένα clip-ons, το σταμπιλιζατέρ και κυρίως για τον νέο ξηρό συμπλέκτη, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά στη νέα οικογένεια Ducati V2.

Streetfighter V4 S 100 (Ducati 900 Sport Desmo Darmah – 1979)

Η Streetfighter V4 S 100 είναι εμπνευσμένη από την Ducati 900 Sport Desmo Darmah του 1979. Τη δεκαετία του ’70 και του ’80 οι μαύρες και χρυσές αποχρώσεις κυριαρχούσαν στους αγώνες μοτοσυκλετών και η Ducati υιοθέτησε αυτή τη φιλοσοφία σε ένα μοντέλο που θεωρείται σήμερα “Streetfighter πριν την εποχή του”.

Η ονομασία Darmah και οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως το κεφάλι τίγρης στα πλαϊνά, αντικατόπτριζαν τη μόδα της εποχής γύρω από τους εξωτικούς προορισμούς. Το ίδιο στοιχείο εμφανίζεται και στη σύγχρονη Streetfighter V4 Collezione 100, αλλά και στον αντίστοιχο εξοπλισμό αναβάτη.

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει σέλα Alcantara με λογότυπο Ducati 100, carbon εξαρτήματα, ξηρό συμπλέκτη και ειδική πλάκα τιμονιού Centenary Bronze με τον αριθμό παραγωγής. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και kit αφαίρεσης καθρεπτών και πινακίδας για χρήση πίστας.

Monster 100 (Monster S4Rs Tricolore – 2008)

Η Monster 100 εμπνέεται από την Monster S4Rs Tricolore του 2008, μία από τις τελευταίες και πιο εμβληματικές εκδόσεις της πρώτης γενιάς Monster που κατασκευαζόταν από το 1993 έως το 2008.

Η μοτοσυκλέτα ξεχωρίζει για την τριχρωμία, τον ξηρό συμπλέκτη με carbon κάλυμμα, τη σέλα Alcantara με το λογότυπο Ducati 100 και το μονόσελο κάλυμμα. Οι λεπτομέρειες σε Centenary Bronze ολοκληρώνουν την αισθητική της συλλογής.

XDiavel V4 100 (750 Super Sport “California Hot Rod” – 1977)

Η XDiavel V4 100 αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική 750 Super Sport “California Hot Rod”, τη μοτοσυκλέτα με την οποία ο Cook Neilson χάρισε στην Ducati τη νίκη στην Daytona το 1977 — την πρώτη νίκη Ιταλικής μοτοσυκλέτας παραγωγής σε Αγώνα στις ΗΠΑ.

Η επιτυχία αυτή αύξησε σημαντικά τη δημοτικότητα της Ducati στην Αμερικανική αγορά. Η σύγχρονη XDiavel V4 100 διαθέτει δερμάτινη σέλα με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, λεπτομέρειες από κατεργασμένο αλουμίνιο, ξηρό συμπλέκτη και ειδική αριθμημένη πλάκα τιμονιού σε φινίρισμα Centenary Bronze.

Diavel V4 RS 100 (900 Replica – 1979)

Η Diavel V4 RS 100 είναι εμπνευσμένη από τη θρυλική Ducati 900 Replica του 1979, που δημιουργήθηκε μετά τη νίκη της Ducati στο Tourist Trophy του 1978.

Το πράσινο, το κόκκινο και το λευκό, αποτέλεσαν μία από τις πρώτες “Ιταλικές” αγωνιστικές χρωματικές ταυτότητες της Ducati και καθιέρωσε τη 900 Replica ως ένα από τα πιο ποθητά μοντέλα της εποχής.

Η σύγχρονη Diavel V4 RS 100 βασίζεται στην Diavel V4 RS με κινητήρα Desmosedici Stradale και εξοπλίζεται με σέλα Alcantara, λεπτομέρειες από κατεργασμένο αλουμίνιο, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και μοναδικά στοιχεία Centenary Bronze.

Multistrada V4 RS 100 (500 SL Pantah – 1979)

Η Multistrada V4 RS 100 αντλεί έμπνευση από την 500 SL Pantah του 1979, μοντέλο-σταθμό για την Ducati καθώς εισήγαγε το πλαίσιο χωροδικτύωμα και τον νέο κινητήρα Pantah.

Η Pantah ξεχώριζε για τη μοντέρνα σχεδίαση της εποχής και το λογότυπο που δημιούργησε ο Giorgetto Giugiaro. Παράλληλα, έγινε γνωστή για την ευκολία οδήγησης και το χαμηλό βάρος της.

Η σύγχρονη Multistrada V4 RS 100, βασισμένη στην Multistrada V4 RS με κινητήρα Desmosedici Stradale, διαθέτει ειδική βαφή με λογότυπο Desmo, σέλα Alcantara, carbon ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και αριθμημένη πλάκα τιμονιού Centenary Bronze.

Scrambler 100 (250 Scrambler – 1962)

Η Scrambler 100 είναι εμπνευσμένη από την πρώτη Ducati Scrambler του 1962, την 250 Scrambler, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την αγορά των ΗΠΑ.

Η ιστορία της Scrambler συνδέεται άμεσα με τον Joe Berliner, τον πρώτο Αμερικανό εισαγωγέα της Ducati, ο οποίος ζήτησε από το εργοστάσιο του Borgo Panigale μια off-road μοτοσυκλέτα για την Αμερικανική αγορά. Έτσι γεννήθηκε η 250 Scrambler, ένα μοντέλο που άνοιξε έναν εντελώς νέο δρόμο για την Ducati.

Η σύγχρονη Scrambler 100 βασίζεται στην Scrambler Nightshift και διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, λεπτομέρειες από κατεργασμένο αλουμίνιο και ειδική αριθμημένη πλάκα τιμονιού σε φινίρισμα Centenary Bronze.

Hypermotard V2 SP 100 (Ducati 860 “24 Horas de Montjuïc” – 1975)

Η Hypermotard V2 SP 100 εμπνέεται από την Ducati 860 “24 Horas de Montjuïc”, μία από τις σημαντικότερεςendurance αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Ducati.

Μετά τη νίκη στην Imola το 1972, η Ducati επένδυσε έντονα στους αγώνες αντοχής, δημιουργώντας μεγαλύτερους δικύλινδρους κινητήρες για Αγώνες όπως τους Bol D’Or και 24 Horas de Montjuïc, όπου σημείωσε σημαντικές επιτυχίες.

Η Hypermotard V2 SP 100 βασίζεται στην έκδοση SP με αναρτήσεις Öhlins και σφυρήλατες ζάντες. Διαθέτει σέλα Alcantara, ξηρό συμπλέκτη με ανοιχτό carbon κάλυμμα και λεπτομέρειες Centenary Bronze με τον αριθμό παραγωγής του μοντέλου.

DesertX 100 (Pantah “Ice” – 1981)

Η DesertX 100 είναι εμπνευσμένη από την ιδιαίτερη Pantah “Ice” του 1981, μία από τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες στην ιστορία της Ducati.

Η Pantah “Ice” ήταν ουσιαστικά μία τροποποιημένη Pantah 500 για αγώνες σε παγωμένες πίστες, με ελαστικά που έχουν καρφιά και χωρίς σύστημα φρένων. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ειδικών αγώνων πάγου που διοργάνωνε η EFIM στις Άλπεις στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Η DesertX 100 υιοθετεί το κίτρινο και μπλε χρώμα της ιστορικής Pantah “Ice” και εξοπλίζεται με σέλα Alcantara, ψηλό εμπρός φτερό, αλουμινένια προστατευτική γρίλια ψυγείου και λεπτομέρειες Centenary Bronze. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ειδική τάπα βενζίνης και προστατευτική γρίλια προβολέα.

Ο ξηρός συμπλέκτης δεν διατίθεται στις DesertX 100 και Scrambler 100.