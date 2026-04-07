του Νεκτάριου Διατσίδη

Με αφορμή την Ημέρα Made in Italy, που προωθείται από το Υπουργείο Επιχειρήσεων Made in Italy, η Ducati συμμετέχει στις εκδηλώσεις “Fabbriche Aperte” (Ανοιχτά Εργοστάσια), μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Leonardo αφιερωμένη στην ανάδειξη της βιομηχανικής, τεχνολογικής αριστείας και της βιομηχανικής κουλτούρας της χώρας.

Για την περίσταση, την Κυριακή 19 Απριλίου, η Ducati ανοίγει δωρεάν τις πόρτες του εργοστασίου της, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει μια πορεία 100 ετών, από το 1926 έως σήμερα, που εκτείνεται από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ξεναγήσεις στο εργοστάσιο, διαθέσιμες στα ιταλικά και τα αγγλικά και με τακτικά δρομολόγια από τις 9:30 π.μ. έως τις 4:30 μ.μ., θα επιτρέψουν στους επισκέπτες να περπατήσουν κατά μήκος των γραμμών παραγωγής και να δουν από κοντά πώς κατασκευάζονται οι μοτοσυκλέτες που εμπνέουν τους Ducatisti σε όλο τον κόσμο.

Η εμπειρία περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα επίσκεψης στο Μουσείο Ducati, το οποίο θα είναι ανοιχτό με ελεύθερη είσοδο έως τις 6:00 μ.μ. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τα πιο εμβληματικά αγωνιστικά και δρόμου μοντέλα που έχουν διαμορφώσει την ιστορία του Ιταλικού κατασκευαστή, καθώς και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που παρουσιάζουν την εξέλιξή τους.

Η ημερομηνία που πρέπει να σημειώσετε είναι η 19η Απριλίου. Η Ducati προσκαλεί φίλους της μάρκας, οικογένειες και κάθε ενδιαφερόμενο να ζήσουν από κοντά την αριστεία που έχει διαμορφωθεί στο Borgo Panigale μέσα σε έναν αιώνα ιστορίας. Για συμμετοχή, απαιτείται κράτηση μέσω της επίσημης πλατφόρμας tickets.ducati.com, επιλέγοντας την εκδήλωση για την Ημέρα Made in Italy.

Το Μουσείο και το Εργοστάσιο Ducati βρίσκονται στη διεύθυνση Via Antonio Cavalieri Ducati 3, Μπολόνια, Ιταλία.