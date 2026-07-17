του Δημήτρη Διατσίδη

Για τον κατασκευαστή από το Borgo Panigale, αυτός είναι ο 5ος συνεχόμενος Tίτλος WorldSBK με την Panigale V4 R.

Από την Ducati 888 έως την Panigale V4 R, μια πορεία τεχνολογικής εξέλιξης και μια πρωτοφανής σειρά επιτυχιών, ακριβώς τη χρονιά της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

Στο Donington Park, η Ducati πέτυχε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ, κατακτώντας τον 22ο Tίτλο Κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η Ducati Panigale V4 R αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς της κατηγορίας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ακριβώς τη χρονιά της εκατονταετηρίδας της, η Ducati ενισχύει την εντυπωσιακή συγκομιδή Tίτλων στο WorldSBK, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια ιστορία επιτυχιών που βασίζεται στην καινοτομία, την τεχνολογία και τους αγώνες. Η Panigale V4 R απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι η μοτοσυκλέτα που όλοι καλούνται να ξεπεράσουν, χάρη στη συνεχή εξέλιξη και τις κορυφαίες επιδόσεις της.

Μια πραγματικά ιστορική σεζόν, που χαρακτηρίστηκε από τις εξαιρετικές εμφανίσεις των Nicolò Bulega και τη σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα του Iker Lecuona. Οι δύο αναβάτες της Team Aruba.it Racing – Ducati κατέκτησαν συνολικά 24 νίκες και 44 παρουσίες στο βάθρο.

Η ημέρα αυτή ήταν επίσης ξεχωριστή για την Team Aruba.it Racing – Ducati, η οποία, με τους βαθμούς που συγκέντρωσε το πρωί στον Αγώνα SuperPole, εξασφάλισε μαθηματικά και τον Tίτλο των Ομάδων, τον 5ο στην ιστορία της και 5ο συνεχόμενο.

Οι επιτυχίες της Ducati στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike (WorldSBK):

22 τίτλοι Κατασκευαστών

Ducati 888 (3 τίτλοι): 1991, 1992, 1993

Ducati 916 / 996 / 998 (8 τίτλοι): 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

Ducati 999 (3 τίτλοι): 2003, 2004, 2006

Ducati 1098 / 1198 (3 τίτλοι): 2008, 2009, 2011

Ducati Panigale V4 R (5 τίτλοι): 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

16 τίτλοι Αναβατών

473 νίκες

1,258 παρουσίες στο βάθρο

Luigi Dall’Igna (General Manager of Ducati Corse)

«Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που κατακτήσαμε για ακόμη μία φορά τον Tίτλο των Κατασκευαστών στο Πρωτάθλημα WorldSBK. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί απτή απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που πραγματοποιείται από τη Ducati Corse, σε συνεργασία με όλες τις ομάδες και τους αναβάτες μας.

Η Panigale V4 R συνεχίζει να αποτελεί μια πραγματικά εξαιρετική μοτοσυκλέτα, ικανή να συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτός ο Tίτλος επιβεβαιώνει τη δυναμική του τεχνικού μας προγράμματος.

Η σειρά από νίκες και βάθρα που πέτυχαν οι Nicolò Bulega και Iker Lecuona είναι πραγματικά εντυπωσιακή και κάτι που θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς στην αρχή της σεζόν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Stefano Cecconi για την αγωνιστική διαχείριση αυτής της ομάδας και τον Marco Zambenedetti για την τεχνική του συμβολή, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς αλλά και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα των τελευταίων 5 ετών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει επίσης σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, για τη δουλειά, το πάθος και την αφοσίωσή τους, που μας επιτρέπουν σήμερα να γιορτάζουμε τον 5ο συνεχόμενο Tίτλο Κατασκευαστών.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα και αφοσίωση, ώστε να παραμείνουμε πρωταγωνιστές και στις προκλήσεις του μέλλοντος».