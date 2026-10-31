του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ιταλική Ducati είναι ο πρώτος μη Ιάπωνας κατασκευαστής που κατακτά τον Εθνικό Τίτλο Superbike!

Η Ducati πρόσθεσε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, κατακτώντας για πρώτη φορά το All Japan Road Race Championship, το κορυφαίο Εθνικό πρωτάθλημα αγώνων ταχύτητας της Ιαπωνίας, γνωστό και ως Japanese SBK Championship.

Το επίτευγμα αυτό ήρθε με τον Ryo Mizuno, ο οποίος με την Panigale V4 R της SDG Ducati Team Kagayama κατέκτησε τον Τίτλο της κατηγορίας JSB1000. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την Ducati, καθώς ποτέ στο παρελθόν ένας μη Ιάπωνας κατασκευαστής μοτοσυκλετών δεν είχε κατακτήσει τον Τίτλο στην κορυφαία κατηγορία του Εθνικού πρωταθλήματος της χώρας.

Ο Τίτλος κρίθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στην πίστα της Suzuka, όπου η νίκη του Mizuno στον 1ο Αγώνα του τελευταίου Γύρου εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, έναν Αγώνα πριν από την ολοκλήρωσή του. Ο Ιάπωνας αναβάτης κυριάρχησε από τους πρώτους κιόλας Γύρους της σεζόν, κερδίζοντας τους 8 από τους 10 Αγώνες του ημερολογίου.

Η επιτυχία στην Ιαπωνία έρχεται να προστεθεί στην εντυπωσιακή αγωνιστική πορεία της Panigale V4 R, η οποία διανύει μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά στους Διεθνείς αγώνες Superbike.

Hafizh Syahrin

Harrison Voight

Στην Ασία, ο Hafizh Syahrin κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Asia Superbike, ενώ ο Harrison Voight κέρδισε το Australian Superbike Championship, έχοντας πίσω του τρεις ακόμη αναβάτες της Ducati.

Kyle Ryde

Kyle Ryde

Στην Ευρώπη, η εταιρεία από το Borgo Panigale κατέκτησε επίσης σημαντικά Εθνικά πρωταθλήματα, με τον Kyle Ryde να κερδίζει τον Τίτλο του Βρετανικού Superbike (BSB) και τον Lukas Tulovic να αναδεικνύεται πρωταθλητής στο Γερμανικό EuroMoto Superbike Championship.

Lukas Tulovic

Όλες αυτές οι επιτυχίες έρχονται να προστεθούν στο σημαντικότερο επίτευγμα της χρονιάς: την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike, μόλις έναν μήνα νωρίτερα, από τον Nicolò Bulega με την Panigale V4 R. Ο Ιταλός αναβάτης κυριάρχησε στην κορυφαία κατηγορία αγώνων με μοτοσυκλέτες παραγωγής, σημειώνοντας 32 νίκες και τέσσερις δεύτερες θέσεις σε 36 Αγώνες.

Η ιστορική επιτυχία του Mizuno και της Ducati στην Ιαπωνία γιορτάστηκε και από το δίκτυο των Ιαπώνων αντιπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι είχαν σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Οι Ducati Hamamatsu, Ducati Sapporo και Ducati Kyoto στήριξαν ως χορηγοί την Team Kagayama, ενώ η Ducati Osaka East συνέβαλε στην προβολή των σημαντικότερων στιγμών του πρωταθλήματος, διοργανώνοντας ειδικούς χώρους παρουσίασης και δράσεις για τους φίλους της μάρκας, μεταξύ των οποίων και εκδηλώσεις Meet & Greet.

Darryn Binder

Για την Ducati, οι αγώνες με μοτοσυκλέτες που βασίζονται σε μοντέλα παραγωγής αποτελούν βασικό πυλώνα της αγωνιστικής της δραστηριότητας, τόσο στις κατηγορίες Superbike όσο και Supersport. Στη δεύτερη κατηγορία, το 2026 έφερε επίσης σημαντικές επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο Daytona 200 με τον Josh Herrin και την κατάκτηση του Τίτλου MotoAmerica Supersport από τον Darryn Binder. Στις Ευρωπαϊκές επιτυχίες προστέθηκε και η νίκη του Luke Stapleford στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Supersport.