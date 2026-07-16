του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ducati συγκαταλέχτηκε στους βασικούς πρωταγωνιστές της εκδήλωσης “Moto d’Italia – Culture Beyond the Track” στο Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, η οποία ήταν αφιερωμένη στη βιομηχανία της μοτοσυκλέτας και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως εκφράσεις της αριστείας του Made in Italy σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Pecco Bagnaia τιμήθηκε με την πλακέτα Sports Diplomacy Ambassador από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Ιταλίας και Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, Antonio Tajani.

Claudio Domenicali, Ducati CEO: «Η παρουσία μας σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της Ducati και να μοιραστούμε την πορεία που οδήγησε την εταιρεία μας να γίνει ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά ονόματα της μοτοσυκλέτας, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας».

Η Ducati λοιπόν συμμετείχε στην εκδήλωση “Moto d’Italia – Culture Beyond the Track”, που πραγματοποιήθηκε στο Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας. Η πρωτοβουλία, που εντάσσεται στο πλαίσιο της αθλητικής διπλωματίας, έχει στόχο να προβάλλει τη μοτοσυκλέτα ως έκφραση της Ιταλικής βιομηχανικής, τεχνολογικής, αθλητικής και πολιτιστικής αριστείας, καθώς και ως μέσο Διεθνούς προβολής της Ιταλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ducati αποτελεί μία από τις εταιρείες που έχουν συμβάλει περισσότερο ώστε η Ιταλική μοτοσυκλέτα να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Με πέντε τίτλους Παγκόσμιου Πρωταθλητή Αναβατών στο MotoGP, εκ των οποίων οι τέσσερις κατακτήθηκαν μεταξύ 2022 και 2025, καθώς και έξι συνεχόμενους τίτλους Κατασκευαστών, η εταιρεία έχει καθιερωθεί όχι μόνο στην κορυφή του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και ως κορυφαίος κατασκευαστής δικύκλων, με εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και μια παγκόσμια κοινότητα φίλων και αναβατών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ιταλίας και Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Antonio Tajani, ο Claudio Domenicali, CEO της Ducati, ο αναβάτης της Ducati Lenovo Team και δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP με την Ducati Francesco Bagnaia, καθώς και αντιπροσωπεία της Ducati και της Ducati Corse.

Παρόντες ήταν επίσης οι Carmelo Ezpeleta (MotoGP Sports Entertainment Group), Matteo Zoppas (Italian Trade Agency – ICE, μέσω τηλεδιάσκεψης), Giovanni Copioli (Italian Motorcycling Federation – FMI), Mariano Roman (ANCMA) και Paolo Magri (EICMA).

«Η παρουσία μας σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της Ducati σε ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει τον ρόλο της μοτοσυκλέτας στην προβολή της εικόνας της χώρας μας σε όλο τον κόσμο, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Η Ducati είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις ρίζες της και, ταυτόχρονα, ικανή να καινοτομεί, να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και να δημιουργεί έντονα συναισθήματα μέσα από μοτοσυκλέτες που έχουν εξελιχθεί σε αντικείμενα πόθου για ολόκληρες γενιές. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της μεγάλης Ιταλικής ιστορίας και που συμβάλλουμε ουσιαστικά στις εξαγωγές του τομέα των δικύκλων “Made in Italy”, με περισσότερο από το 80% των εσόδων μας να προέρχεται από τις Διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Claudio Domenicali, CEO της Ducati.

«Σε αυτή την πορεία, ο Pecco υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους μας. Με το ταλέντο, τον επαγγελματισμό και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση με αφοσίωση και σεβασμό, εκφράζει απόλυτα τις αξίες που χαρακτηρίζουν την Ducati και τον αθλητισμό της χώρας μας».

Ως μία ακόμη αναγνώριση της συμβολής του αθλητισμού στην προβολή της Ιταλίας Διεθνώς, στο τέλος της εκδήλωσης ο Francesco Bagnaia τιμήθηκε με την πλακέτα Sports Diplomacy Ambassador, μια διάκριση που απονέμεται σε αθλητές οι οποίοι, μέσα από τις επιτυχίες τους και τις αξίες που εκπροσωπούν, συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της Ιταλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της τελετής παρουσιάστηκαν επίσης η Desmosedici GP26, με την οποία αγωνίζεται ο αναβάτης της Ducati Lenovo Team στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, η Panigale V4 R του Nicolò Bulega, κορυφαία έκφραση των αγωνιστικών μοτοσυκλετών παραγωγής, καθώς και η Superleggera V4 Centenario Tricolore, η πιο ακραία νόμιμη για χρήση στον δρόμο Ducati που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Το μοντέλο δημιουργήθηκε για να τιμήσει τα 100 χρόνια της Ducati και θα παραχθεί σε περιορισμένη έκδοση μόλις 100 μοτοσυκλετών, με αποκλειστικό χρωματισμό εμπνευσμένο από την 750 F1, νικήτρια του Battle of the Twins στην Daytona το 1986 με αναβάτη τον Marco Lucchinelli.

Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία για την παρουσίαση της σειράς ντοκιμαντέρ “Moto d’Italia – Culture Beyond the Track”, η οποία αφηγείται τις επιτυχίες, τις περιοχές και την τεχνογνωσία που καθιστούν την Ιταλική βιομηχανία μοτοσυκλέτας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εκφράσεις του Made in Italy. Η σειρά δημιουργήθηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών και είναι Διεθνούς Συνεργασίας, σε συνεργασία με τους MotoGP Sports Entertainment Group, ANCMA, EICMA, Italian Motorcycling Federation (FMI), Italian Trade Agency (ICE) και τους κορυφαίους αθλητικούς και βιομηχανικούς φορείς του κλάδου.