Νέες ανατροπές περιμένουν στη μάχη του Τίτλου, που παραμένει απόλυτα ανοιχτή, καθώς το Πρωτάθλημα φτάνει στην εντυπωσιακή πίστα της Sepang.

Επόμενος σταθμός, η Μαλαισία. Μετά την Κυριακή στην Αυστραλία, όπου οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην ακύρωση του Αγώνα MotoGP, η συναρπαστική μάχη για τον Τίτλο του 2026 φτάνει στο PETRONAS Grand Prix της Μαλαισίας με την κατάσταση να παραμένει όπως διαμορφώθηκε μετά το εντυπωσιακό και δραματικό Sprint στο Phillip Island.

Μόλις 10 βαθμοί χωρίζουν τους διεκδικητές. Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) προηγείται, ο τραυματισμένος Jorge Martin (Aprilia Racing) τον καταδιώκει, ενώ ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) παραμένει στη θέση του αουτσάιντερ. Το σκηνικό για τον 19ο Γύρο του πρωταθλήματος στήνεται στην υπέροχη πίστα Petronas Sepang International Circuit, η οποία έχει φιλοξενήσει πολλές σκληρές μονομαχίες και αναμετρήσεις που έκριναν Τίτλους.

Η τριάδα της μάχης για τον Τίτλο

Το καλύτερο Tissot Sprint της φετινής σεζόν ή ίσως όλων των εποχών; Θα μπορούσε να είναι. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που ο Martin, ο οποίος προηγούνταν στη βαθμολογία πριν από το Sprint, είχε την πτώση του. Αυτό το ατύχημα στο Phillip Island είναι και ο λόγος που ο Ισπανός φτάνει στη Μαλαισία με κάταγμα στον καρπό, χωρίς μετατόπιση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Aprilia Racing, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 δεν επέστρεψε στην Ισπανία για θεραπεία και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Θα επιχειρήσει να αγωνιστεί; Αν ναι, θα πρέπει πρώτα να κριθεί ικανός από τους γιατρούς την Πέμπτη. Προς το παρόν, αναμένουμε τις εξελίξεις.

Έτσι, ο Marc Marquez βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο τραυματισμός του Martin, σε συνδυασμό με το προβάδισμα των 50 βαθμών που έχει ο Ισπανός της Aprilia από τον Bezzecchi, σημαίνει ότι η δυναμική έχει επιστρέψει στην πλευρά του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Ωστόσο, η τελευταία φορά που ο #93 αγωνίστηκε εδώ ήταν το 2024, όταν κατέκτησε τη 2η θέση στο Sprint, αλλά τερμάτισε μόλις 12ος στον κυρίως Αγώνα της Κυριακής, έπειτα από πτώση. Ο Marc Marquez έχει δύο νίκες στην Sepang στην κατηγορία MotoGP, το 2014 και το 2018. Δεν πρόκειται για μία από τις αγαπημένες του πίστες, όμως αυτό το Σαββατοκύριακο χρειάζεται να αυξήσει τη διαφορά των 10 βαθμών, ειδικά με δεδομένη την κατάσταση στην άλλη πλευρά του γκαράζ της Aprilia.

Εκεί βρίσκεται ο Bezzecchi. Ο Ιταλός δεν έχει ανέβει ποτέ στο βάθρο στην Sepang, σε καμία κατηγορία, ενώ πέρυσι τερμάτισε 11ος, με διαφορά μεγαλύτερη των 19 δευτερολέπτων από τον νικητή Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Φέτος, όμως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, τόσο για τον αναβάτη όσο και για τον κατασκευαστή, επομένως δεν θα πρέπει να περιμένουμε ανάλογη εξέλιξη. Η Aprilia αναμένεται και πάλι να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Τι μπορούμε να περιμένουμε; Η μέχρι τώρα πορεία της σεζόν έχει προσφέρει πολλές ανατροπές. Πριν από το αγωνιστικό τριήμερο, πάντως, η εικόνα είναι σχετικά ξεκάθαρη: ο Marc Marquez πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση του, ο Martin χρειάζεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό ώστε να περιορίσει την πιθανή απώλεια βαθμών πριν από τους τρεις τελευταίους Γύρους της σεζόν και ο Bezzecchi πρέπει να αρχίσει να μειώνει αισθητά τη διαφορά των 50 βαθμών.

Αναβάτες που αξίζει να προσέξουμε: AM73 και PA37

Ο λόγος; Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) είχαν καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις στο περσινό Grand Prix της Μαλαισίας. Ο #73 έχει εξαιρετική παρουσία στην Sepang, με νίκη στο Sprint και 2η θέση στον κυρίως Αγώνα το 2023, καθώς και δύο τέταρτες θέσεις το 2024. Αν προσθέσουμε και την ημέρα που κατέκτησε τον Τίτλο της Moto2, το 2019, γίνεται σαφές ότι η συγκεκριμένη πίστα τού έχει προσφέρει πολλές όμορφες στιγμές.

Από την άλλη πλευρά, ο Acosta είναι ένας αναβάτης που, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν έχει “φίλους” σε αυτή τη μάχη του 2026. Ο αστέρας της KTM ήταν ο μοναδικός αναβάτης που τερμάτισε σε απόσταση μικρότερη των οκτώ δευτερολέπτων από τον Alex Marquez στη Μαλαισία πέρυσι. Αυτή τη φορά, η δεύτερη νίκη του στο MotoGP θα μπορούσε να βρίσκεται εντός της εμβέλειάς του, καθώς δεν εμπλέκεται άμεσα στη μάχη για τον Τίτλο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Περισσότεροι σύμμαχοι στη μάχη του Τίτλου;

Η Aprilia Racing θα ελπίζει επίσης ότι ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) θα έχει ανακτήσει μέρος της άνεσής του παρά τα κατάγματα στα δάχτυλα. Όπως και ο Martin, ο Fernandez θα πρέπει να περάσει από ιατρικό έλεγχο πριν από το αγωνιστικό τριήμερο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να αγωνιστεί, μετά την απόσυρσή του από το Grand Prix της Αυστραλίας. Καθώς η αντιπαράθεση ανάμεσα στα εργοστάσια του Noale και της Μπολόνια εντείνεται, κάθε θέση και κάθε βαθμός αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) ήταν ο πρώτος αναβάτης της RS-GP που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στον κυρίως Αγώνα, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση. Έπειτα από την καλύτερη μέχρι σήμερα αίσθησή του στο Phillip Island την Παρασκευή, μπορεί ο Ιάπωνας να βρει τον ρυθμό του και στην Μαλαισία, ώστε να στερήσει βαθμούς από τον Marc Marquez;

Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κατέκτησε την 3η θέση στο Sprint της Αυστραλίας, φτάνοντας τα 10 βάθρα συνολικά σε Sprint και κυρίως Αγώνες τη φετινή σεζόν. Τόσο ο Ιταλός όσο και ο συναθλητής του, Franco Morbidelli, είχαν τερματίσει στην πρώτη εξάδα στην Sepang πέρυσι. Μπορούν οι δύο Ιταλοί να διεκδικήσουν ξανά μια θέση στο βάθρο;

Υπάρχει, βέβαια, και ένας προηγούμενος νικητής της Sepang που φορά κόκκινα: ο Francesco Bagnaia. Θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο εκείνο στο οποίο ο Pecco θα βρει επιτέλους την αίσθηση στο εμπρός μέρος της μοτοσυκλέτας που αναζητά; Ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team έχει κερδίσει εδώ το 2022 και το 2024, ενώ πέρυσι κατέκτησε την pole position και τη νίκη στο Sprint. Ένα σημαντικό αγωνιστικό τριήμερο τον περιμένει.

Δυστυχώς, ο Fermin Aldeguer παραμένει εκτός δράσης λόγω κατάγματος στο δεξί χέρι. Όπως και στην Αυστραλία, τη θέση του συμπατριώτη του στην BK8 Gresini Racing MotoGP θα πάρει ο Iker Lecuona, 2ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK του 2026.

HRC: Οι διεκδικητές μιας θέσης στο βάθρο

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) αναμένεται να επιστρέψει στη δράση, στην πίστα όπου κατέκτησε το τελευταίο του βάθρο στο MotoGP. Η 3η θέση του Ισπανού πέρυσι, σε συνδυασμό με την 8η θέση του συναθλητή του, Luca Marini, αποτέλεσαν ένδειξη ενός θετικού Σαββατοκύριακου για την Ιαπωνική ομάδα. Μια επανάληψη αυτού του αποτελέσματος, αν και δύσκολη με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα αποτελούσε σημαντική ενίσχυση. Τόσο ο Mir όσο και ο Marini θα πρέπει να κριθούν ικανοί να αγωνιστούν από το ιατρικό επιτελείο.

Ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) είχε κερδίσει βαθμούς στο Sprint της Μαλαισίας πέρυσι και, όπως απέδειξε ξανά στις βρεγμένες συνθήκες του Phillip Island, όταν η βροχή κάνει την εμφάνισή της, ο Γάλλος αποτελεί έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο στο MotoGP. Παράλληλα, σε μια πίστα με περισσότερα σημεία έντονου φρεναρίσματος και επιτάχυνσης, μπορεί ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) να διεκδικήσει θέσεις στην πρώτη δεκάδα ή και κάτι περισσότερο στην Μαλαισία;

Τρεις αναβάτες της KTM σε επιφυλακή

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) μπορεί επίσης να αισιοδοξεί για μια θέση κοντά στο βάθρο, σε μια πίστα όπου πέρυσι τερμάτισε 7ος. Όπως και στην περίπτωση του Moreira, τα αποτελέσματά του στην Ιαπωνία δείχνουν ότι ο “The Beast” θα μπορούσε να παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην Sepang. Άλλωστε, έχει κερδίσει εδώ το 2023 και ανέβηκε στο βάθρο το 2024.

Από την πλευρά του, ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) δεν έχει θέσει απαραίτητα ως στόχο το βάθρο, αλλά θέλει να συνεχίσει την καλή αγωνιστική του πορεία. Ο Νοτιοαφρικανός μετρά 12 συνεχόμενους τερματισμούς με βαθμούς στους κυρίως Αγώνες της Κυριακής, ενώ κατέλαβε και την 6η θέση στο Sprint του Phillip Island. Μπορεί να πετύχει στην Sepang το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν;

Την ίδια στιγμή, ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την πρώτη του θέση στην πρώτη δεκάδα σε κυρίως Αγώνα Κυριακής για τη φετινή σεζόν, καθώς συνεχίζει να ανακτά δυνάμεις και να συμπληρώνει αγωνιστικά χιλιόμετρα μετά τους τραυματισμούς του.

Η Yamaha αναζητά περαιτέρω πρόοδο

Ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) θα επιστρέψει με ιδιαίτερη διάθεση για δράση, αφού ο Αυστραλός δεν είχε την ευκαιρία να προσφέρει στους πολυάριθμους συμπατριώτες του έναν τελευταίο Αγώνα MotoGP στο Phillip Island, λόγω της ακύρωσης του Grand Prix. Πέρυσι, πάντως, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Yamaha, τερματίζοντας στην εξαιρετική 5η θέση, ενώ οι Miller και Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) είχαν επίσης συγκεντρώσει βαθμούς.

Με τον Αναβάτη Δοκιμών Augusto Fernandez (Prima Pramac Yamaha MotoGP) να αντικαθιστά τον τραυματία Toprak Razgatlioglu, το Grand Prix της Μαλαισίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για πρόοδο στο διαρκώς εξελισσόμενο project του V4 κινητήρα της Yamaha.

Οι 10 βαθμοί μπορεί να μοιάζουν μικρή διαφορά, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους 50, όταν η μάχη του Τίτλου παραμένει τόσο ανοιχτή και όλα μπορούν ακόμη να ανατραπούν. Η δυναμική εξακολουθεί να αλλάζει διαρκώς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2026 και τα ερωτήματα παραμένουν: Θα αξιοποιήσει ο Marquez το πλεονέκτημά του; Θα αντεπιτεθεί ο Bezzecchi; Και πάνω απ’ όλα, θα καταφέρει ο Martin να αγωνιστεί και να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς, καθώς η σεζόν πλησιάζει στην κορύφωσή της;

Ετοιμαστείτε για το PETRONAS Grand Prix της Μαλαισίας. Οι απαντήσεις έρχονται σύντομα.