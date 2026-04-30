Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κείμενο: Στεφανία Παντελιδάκη

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών WorldWCR γινόμαστε μάρτυρες μιας ανερχόμενης κατάστασης και σε οδηγικό επίπεδο και σε επίπεδο θεάματος, με τον ΑΝΤ1+ να μεταδίδει τους όλους τους Αγώνες της σεζόν, στα πλαίσια των μεταδόσεων του WorldSBK.

Ανάμεσα στις “κόντρες” που υπάρχουν για τις καλύτερες γυναίκες οδηγούς του κόσμου, ξεχωρίζει η εσωτερική της ομάδας που πέρυσι πήρε τον Τίτλο με την Μαρία Ερρέρα, της Klint Forward Racing. Άλλωστε όπως είναι γνωστό στον κόσμο των αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι ο ομόσταυλός σου!

Η Ρομπέρτα Πονζιάνι λοιπόν στα 29 της είναι ήδη επαγγελματίας και αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα για τρίτη συνεχόμενη φορά. Πέρυσι μέχρι τον τελευταίο αγώνα πάλεψε για την τρίτη θέση του Πρωταθλήματος, κατακτώντας τελικά την τέταρτη.

Η 19χρονη Πάολα Ράμος για πρώτη φορά ως μόνιμη συμμετέχουσα, έχει κατακτήσει ήδη δύο χρυσά. Έλαβε μέρος ως έκτακτη συμμετοχή στον τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο του 2025, στην Χερέθ. Στον πρώτο αγώνα, λόγω μιας ποινής που δέχθηκε, έχασε την πρώτη θέση ενώ την επόμενη μέρα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ως η πρώτη έκτακτη συμμετοχή που στέφθηκε νικήτρια.

Στη φετινή σεζόν, οι δύο αναβάτριες έχουν ενώσει τις – διαφορετικές – δυνάμεις τους στα χρώματα της Klint Forward Racing, την πρωταθλήτρια ομάδα WorldWCR 2025, όπως προαναφέραμε.

Πονζιάνι: «Η πρώτη μου χρονιά εδώ ήταν μια περιπέτεια, επειδή δεν είχα καμία απολύτως εμπειρία από Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Όλα ήταν καινούργια, οι πίστες, το περιβάλλον, οπότε ήταν μια πρόκληση. Υπήρχαν στιγμές που δεν ήξερα πραγματικά τι έκανα. Αλλά στο τέλος, νομίζω ότι πήγε καλά και κατάφερα να κάνω μια δυνατή εμφάνιση. Ήμουν πρόθυμη να δείξω ότι είχα το ρυθμό και την ικανότητα που θα μου επέτρεπε να συνεχίσω στο Πρωτάθλημα. Αυτός ήταν ο στόχος και νομίζω ότι τα κατάφερα.»

Ράμος: «Παρακολουθώ τους αγώνες WorldWCR εδώ και τρία χρόνια, επειδή σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ κάποια στιγμή, οπότε είχα μια ιδέα για το πώς λειτουργούσε το Πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να το παρακολουθώ στην τηλεόραση και του να το βιώνω. Είναι όλα αρκετά διαφορετικά, αλλά προσεγγίζω τη χρονιά με μια πολύ ήρεμη και συγκεντρωμένη νοοτροπία και χωρίς υπερβολική πίεση, γιατί στο τέλος είμαι νεοφερμένη. Ο στόχος αυτή τη σεζόν είναι να απολαύσω την εμπειρία, να την αξιοποιήσω στο έπακρο και, αν είναι δυνατόν, να κερδίσω!»

Μπορεί στις δυο αναβάτριες η ηλικία και η εμπειρία να διαφέρουν, όμως η διαδικασία μάθησης παραμένει ίδια

Ράμος: «Είμαι νεοφερμένη και έχω πολλά να μάθω. Όλες οι άλλες έχουν πολλή εμπειρία συγκριτικά με εμένα. Ίσως αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η εμπειρία όσον αφορά τη διαχείριση ενός αγώνα, ιδιαίτερα στο τελευταίο μέρος. Μερικές φορές αγχώνομαι, οπότε ίσως πρέπει να μάθω να το διαχειρίζομαι αυτό λίγο καλύτερα και να σκέφτομαι περισσότερο πριν αναλάβω δράση στον αγώνα. Έπειτα, υπάρχει η ίδια η οδήγηση, πώς να βελτιωθώ σε ορισμένα τμήματα της πίστας για παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά να δουλέψω.»

Πονζιάνι: «Σχεδιάζω να επικεντρωθώ στη διαχείριση του αγώνα μου, ιδιαίτερα στις εκκινήσεις μου και στην εκτέλεση προσπερασμάτων. Θα έλεγα ότι αυτά είναι τα αδύναμα σημεία μου, οπότε η εστίασή μου είναι σε αυτές τις πτυχές. Νομίζω ότι έχω μάθει από τα λάθη που έκανα τα τελευταία δύο χρόνια. Προσπαθώ να οδηγώ και να αντιδρώ καλύτερα.»

Ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία με μοτοσυκλέτα Yamaha R7, υπάρχει πάντα κάτι που πρέπει να βελτιωθεί!

Ράμος: «Η αγωνιστική μοτοσυκλέτα είναι πολύ παρόμοια με τη μοτοσυκλέτα που προπονούμαι, κάτι που είναι χρήσιμο. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια ενός αγωνιστικού τριήμερου, επειδή είναι παρόμοιο αλλά όχι ακριβώς το ίδιο.»

Πονζιάνι: «Παρόλο που έχω εμπειρία σε Πρωταθλήματα, οι μοτοσυκλέτες κατανέμονται τυχαία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι όλες ίδιες όταν φτάνουμε εδώ. Έτσι, υπάρχει πάντα κάτι να διορθώσουμε, ειδικά στους πρώτους αγώνες της σεζόν. Και μετά πρέπει να βρούμε τη σωστή ρύθμιση για την κάθε πίστα…»

Όσον αφορά την πίεση που δέχονται και οι δύο αναβάτριες έχουν παρόμοια οπτική.

Ράμος: «Τελικά, δεν ασκώ καμία πραγματική πίεση στον εαυτό μου. Ξέρω ότι πολλοί με παρακολουθούν μετά τη νίκη μου στην Χερέθ στο τέλος της περασμένης σεζόν, αλλά είναι η χρονιά μου ως πρωτοεμφανιζόμενη και δεν γνωρίζω πολλές από τις πίστες, οπότε έχω πολλά να μάθω. Όπως είπα, ήρθα για να διασκεδάσω και εκτιμώ ότι όταν απολαμβάνεις να οδηγείς τη μοτοσυκλέτα, τότε αρχίζουν τα πράγματα να έρχονται σε μια σειρά. Αν μπορώ να συνεχίσω να μαθαίνω, να μαθαίνω και να διασκεδάζω, τότε τα αποτελέσματα θα έρθουν».

Πονζιάνι: «Ούτε εγώ νιώθω ιδιαίτερη πίεση, επειδή αυτό μου αρέσει να κάνω. Αν έπρεπε να αγωνιστώ υπό πίεση και να νιώθω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πετύχω το αποτέλεσμα με κάθε κόστος, δεν θα διασκέδαζα. Φυσικά και θέλω να κερδίζω και να δείχνω ότι είμαι δυνατή, αλλά δεν το κάνω αυτό με εξωτερική πίεση. Αν τα πράγματα αρχίσουν να πηγαίνουν στραβά, πολλά άλλα πράγματα μπορούν να πάνε επίσης στραβά ως αποτέλεσμα, οπότε κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να παραμείνω ψυχικά δυνατή και να διατηρήσω το ηθικό μου ψηλά, γιατί αν θέλω να τα παρατήσω, θα τελειώσει».

Ποιες είναι οι προκλήσεις που περιμένουν αυτή τη σεζόν;

Ράμος: «Στην περίπτωσή μου, θα έλεγα ότι πρέπει να μάθω τις πίστες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή έχουμε μόνο μία προπόνηση 25 λεπτών πριν χρειαστεί να ορίσουμε χρόνο στις κατατακτήριες! Οπότε αυτή θα είναι μια πρόκληση. Δεν έχω δει ποτέ τις περισσότερες πίστες και θα πρέπει να τις μάθω γρήγορα. Εν όψει της σεζόν του 2026, ξέρω μόνο το Πορτιμάο και την Χερέθ!»

Πονζιάνι: «Όσο για μένα, αυτή είναι η τρίτη μου σεζόν, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που ξέρω όλες τις πίστες! Το 2024, ήξερα μόνο δύο και την περασμένη σεζόν είχα εμπειρία από μόνο δύο ή τρεις, μόνο τις Ιταλικές πίστες και την Χερέθ στην πραγματικότητα. Όσον αφορά τις προκλήσεις, έχει να κάνει περισσότερο με την πρόκληση που θέτω στον εαυτό μου, η οποία είναι να βελτιώνω συνεχώς τις οδηγικές μου ικανότητες και, συγκεκριμένα, τις προσπεράσεις μου. Θέλω να είμαι πιο δυναμική από αυτή την άποψη.»

Ενώ η Ράμος εκτιμά την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η ομάδα της, η Πονζιάνι θέλει να μάθει από τη νεότερη αντίπαλό της!

Ράμος: «Νομίζω ότι η ομάδα Klint Racing μπορεί να με βοηθήσει πολύ. Είναι άλλωστε η τωρινή Πρωταθλήτρια ομάδα. Έχω πολλά να μάθω για το πώς λειτουργούν όλα και πιστεύω ότι μπορούν πραγματικά να με βοηθήσουν να βελτιώσω την απόδοσή μου. Και η Ρόμπι φυσικά, καθώς αγωνίζεται εδώ και τρία χρόνια και έχει πολύ περισσότερη εμπειρία από εμένα. Μπορώ να μάθω πολλά από αυτήν. Και ελπίζω ότι μπορεί να μάθει κάτι από εμένα. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα κάτι να μάθω από τους άλλους».

Πονζιάνι: «Έχω περισσότερη εμπειρία σε αυτό το paddock, ναι, αλλά η Πάολα έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να της διδάξω κάτι πραγματικά! Αλλά συμφωνώ ότι μπορούμε πάντα να μαθαίνουμε από τους γύρω μας. Η Πάολα είναι νεότερη, είναι πιο ενεργητική και πιο πεινασμένη. Αυτό είναι που μου λείπει ίσως, οπότε ίσως μπορεί να με βοηθήσει εκεί».

Με διαφορά ηλικίας, μια δεκαετία, η Πονζιάνι και η Ράμος συζητούν την νοοτροπία τους και την προσέγγιση τους στη φετινή σεζόν.

Ράμος: «Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τόσο μεμονωμένα τους αγώνες όσο και τη σεζόν στο σύνολό της, γιατί στο τέλος δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί στον δεύτερο γύρο, ανεξάρτητα από το αν το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο πήγε σύμφωνα με το σχέδιο μας ή εντελώς λάθος. Πρέπει να αντιμετωπίζεις τα πράγματα ανά αγωνιστικό τριήμερο τη φορά, αλλά με κάποια σκέψη για το Πρωτάθλημα».

Πονζιάνι: «Προσπαθώ πάντα να ακολουθώ μια προσέγγιση αγώνα προς αγώνα, αλλά είναι φυσιολογικό ότι τώρα, στα 29 μου, πρέπει επίσης να σκέφτομαι τι θέλω να κάνω του χρόνου. Μπορεί να υπάρχει πίεση, γιατί αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν, είναι δύσκολο να βρεις μια θέση σε μια ομάδα την επόμενη χρονιά. Επομένως, πρέπει να σκεφτώ τον αγώνα, αλλά και το συνολικό αποτέλεσμα».

Οι αναβάτριες δεν έχουν καμία αμφιβολία για το τι θα αποτελούσε ένα επιτυχημένο αγωνιστικό τριήμερο.

Πονζιάνι: «Νίκη!»

Ράμος: «Ναι, αυτή είναι η ιδέα. Είμαστε όλες εδώ για το ίδιο πράγμα. Όλες ερχόμαστε για να κερδίσουμε!»

Πώς σχεδιάζουν να χτίσουν τη σεζόν του 2026;

Πονζιάνι: «Ο στόχος είναι να είμαστε μπροστά, ειδικά στους πρώτους αγώνες, για να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Και αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να είμαστε στο παιχνίδι για το Πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς. Πέρυσι, έχασα την τρίτη θέση στον τελευταίο αγώνα. Θα ήταν διαφορετικό να ήμουν στις τρεις πρώτες. Οπότε, ο στόχος αυτή τη σεζόν είναι να είμαι σταθερά μπροστά. Ξέρω ότι μπορώ να το κάνω.»

Ράμος: «Κι εγώ θα προσπαθήσω να είμαι μέλος της πρώτης ομάδας και να συγκεντρώσω όσους περισσότερους βαθμούς μπορώ. Αυτό είναι το σχέδιο. Να μπορέσω να μείνω με τις πρωτοπόρες και να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα, και αν διαχειριστούμε καλά όλους τους αγώνες και αν μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, τότε νομίζω ότι ίσως μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν».

Δύο εξαιρετικά αντίθετες αναβάτριες, και οδηγικά και όσον αφορά τη «μενταλιτέ» τους, αυτή τη σεζόν έχουν γίνει ένα. Η μία δείχνει το δρόμο που διέσχισε στην άλλη, ώστε να μάθουν όσα περισσότερα μπορούν. Κάτι ξεχωριστό που συναντάμε σε πρωταθλήματα όπως το WorldWCR – στον αγώνα είναι αντίπαλες, όλες θέλουν τη νίκη, αλλά κάθε αναβάτρια στο δρόμο της βελτίωσης της, θα κάνει «πατάκι» στην αντίπαλο της.