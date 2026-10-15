του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Βασίλης Κωστάκος Studio B42

Η σύγχρονη εκδοχή – σύμφωνα με την Honda – μιας δυναμικής streetfighter, με 755 κ.εκ., καλές επιδόσεις και τεχνολογία που κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο εύκολη, χωρίς να αφαιρεί από τον αναβάτη τη χαρά του χειροκίνητου κιβωτίου, χάρις στο σύστημα E-Clutch.

Η Honda CB750 Hornet είναι μια μοτοσυκλέτα που συνδυάζει την επιθετική εμφάνιση μιας streetfighter με την πρακτικότητα που χρειάζεται ο αναβάτης στην καθημερινότητά του. Στην έκδοση με Honda E-Clutch, η Ιαπωνική εταιρεία προσθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: οι αλλαγές ταχυτήτων γίνονται χωρίς να χρειάζεται ο αναβάτης να χρησιμοποιεί τη μανέτα του συμπλέκτη, τόσο στις εκκινήσεις όσο και στις στάσεις και κατά την κίνηση στον δρόμο.

Η ουσία βρίσκεται στο ότι η Hornet δεν προσπαθεί να καταργήσει τη γνωστή εμπειρία της μοτοσυκλέτας. Αντίθετα, εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο ο αναβάτης διαχειρίζεται το κιβώτιο, περιορίζοντας τις περιττές κινήσεις και αφήνοντάς τον να συγκεντρώνεται περισσότερο στην κυκλοφορία, στη γραμμή που επιλέγει και στην απόλαυση της διαδρομής.

E-Clutch: συμπλέκτης όταν τον χρειάζεσαι, αυτοματισμός όταν σε διευκολύνει

Το Honda E-Clutch είναι το στοιχείο που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στην καθημερινή χρήση. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα διαχείρισης του συμπλέκτη, το οποίο συνεργάζεται με τον μηχανισμό του κιβωτίου, τον ψεκασμό καυσίμου και τον χρονισμό της ανάφλεξης, ώστε οι αλλαγές να πραγματοποιούνται γρήγορα και ομαλά.

Ο αναβάτης μπορεί να ξεκινήσει από στάση, να σταματήσει και να αλλάξει σχέσεις χωρίς να ακουμπήσει τη μανέτα του συμπλέκτη. Έτσι, στην πυκνή αστική κυκλοφορία, όπου οι συνεχείς εκκινήσεις και στάσεις κουράζουν το αριστερό χέρι, η διαφορά είναι ουσιαστική. Το ίδιο ισχύει στις εκκινήσεις σε ανηφόρα, στις χαμηλές ταχύτητες και στους ελιγμούς, όπου ο έλεγχος της μοτοσυκλέτας απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Απλά σε κλειστές στροφές ίσως (και από συνήθεια) να χρειαστεί κανείς τη χρήση συμπλέκτη και εκεί το σημαντικό είναι ότι το E-Clutch δεν μετατρέπει την Hornet σε αυτόματη μοτοσυκλέτα. Η μανέτα παραμένει στη θέση της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Όταν ο αναβάτης αναλάβει χειροκίνητα τον έλεγχο, το σύστημα παύει προσωρινά να επεμβαίνει και επανενεργοποιείται αυτόματα στη συνέχεια. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησής του μέσω της οθόνης TFT. Έτσι λοιπόν το κιβώτιο παραμένει χειροκίνητο έξι σχέσεων και ο αναβάτης επιλέγει τις ταχύτητες με το πόδι, όπως σε μια συμβατική μοτοσυκλέτα. Η διαφορά είναι ότι το σύστημα αναλαμβάνει τη λειτουργία του συμπλέκτη, ώστε η αλλαγή να γίνεται χωρίς τη χρήση της μανέτας.

Δικύλινδρη δύναμη με ουσιαστικό χαρακτήρα

Στην καρδιά της CB750 Hornet βρίσκεται ένας δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας 755 κ.εκ., με οκτώ βαλβίδες, υγρόψυξη και στρόφαλο 270°. Η απόδοσή του φτάνει τους 91,8 ίππους στις 9.500 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 75 Nm αποδίδεται στις 7.250 σ.α.λ. Πρόκειται για τον ίδιο κινητήρα που συναντάμε στην Transalp, αλλά με διαφορετική χαρτογράφηση ώστε εδώ να έχει λίγο πιο σπορ χαρακτήρα. Είναι ένα σύνολο που συνδυάζει τη ζωηρή απόκριση με την αξιοποίηση της μεσαίας περιοχής στροφών, ώστε η μοτοσυκλέτα να κινείται δυναμικά τόσο στους δρόμους της πόλης όσο και σε μια γρήγορη διαδρομή έξω από αυτήν.

Στην έκδοση E-Clutch που δοκιμάσαμε, ο κινητήρας συνεργάζεται με το Throttle by Wire, δηλαδή τον ηλεκτρονικό έλεγχο του γκαζιού. Ο συνδυασμός επιτρέπει την ακριβέστερη διαχείριση της απόδοσης και συμβάλλει στην ομαλότητα των αλλαγών. Στα κατεβάσματα, το σύστημα μπορεί να ελέγχει αυτόματα τις στροφές του κινητήρα, διευκολύνοντας την ομαλή σύμπλεξη και ενισχύοντας τη σταθερότητα της μοτοσυκλέτας κατά την επιβράδυνση. Επίσης στη μοτοσυκλέτα της δοκιμής η εξάτμιση είναι της SC, η οποία εκτός του ότι είναι πιο ελαφριά και πιο όμορφη από τη στάνταρ, δίνει λίγη περισσότερη ροπή και αφήνει ένα ωραίο ήχο, χωρίς να γίνεται ενοχλητικά δυνατός.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του αναβάτη

Η Honda έχει εξοπλίσει τη Hornet με ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την προσαρμογή της συμπεριφοράς της στις συνθήκες και στις προτιμήσεις του αναβάτη. Τα προγράμματα Sport, Standard και Rain προσφέρουν διαφορετικές ρυθμίσεις, ενώ το User επιτρέπει την εξατομίκευση παραμέτρων όπως η ισχύς του κινητήρα, το φρένο του κινητήρα και ο έλεγχος της ροπής HSTC, σε συνδυασμό με τον έλεγχο σούζας.

Οι πληροφορίες και οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μέσω της έγχρωμης οθόνης TFT των 5 ιντσών. Η συνδεσιμότητα Honda RoadSync προσθέτει πρακτικές δυνατότητες για την καθημερινή μετακίνηση.

Ελαφριά, ευέλικτη και φιλική στην καθημερινότητα

Η CB750 Hornet βασίζεται σε ατσάλινο πλαίσιο τύπου diamond, με ανεστραμμένο πιρούνι Showa SFF-BP 41 χιλιοστών εμπρός και πίσω ανάρτηση Pro-Link. Το βάρος της σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας αναφέρεται στα 196 κιλά, ενώ το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 795 χιλιοστά. Οι διαστάσεις αυτές, σε συνδυασμό με την όρθια θέση οδήγησης, διευκολύνουν τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσφέρουν καλή εποπτεία της κυκλοφορίας.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δύο εμπρός δίσκους 296 χιλιοστών με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες NISSIN και πίσω δίσκο 240 χιλιοστών της ίδιας Ιαπωνικής εταιρίας, φυσικά με ABS. Έτσι, ο σπορ χαρακτήρας συνδυάζεται με την απαραίτητη ασφάλεια και τον έλεγχο στην καθημερινή χρήση.

Ιαπωνική φιλοσοφία, ποιότητα και αξιοπιστία

Η Honda έχει συνδέσει το όνομά της με τη συστηματική εξέλιξη των κινητήρων, την προσεκτική μηχανολογική μελέτη και τον έλεγχο της ποιότητας. Στην CB750 Hornet, αυτή η φιλοσοφία εκφράζεται μέσα από τον συνδυασμό του δικύλινδρου κινητήρα, του ηλεκτρονικού ελέγχου του γκαζιού και του συμπλέκτη E-Clutch, με στόχο μια μοτοσυκλέτα που να είναι ταυτόχρονα δυναμική, εύχρηστη και λειτουργική.

Η ποιότητα κατασκευής, η σωστή συναρμογή των εξαρτημάτων και η αξιοπιστία που επιδιώκει η Honda αποτελούν σημαντικά στοιχεία της συνολικής πρότασης. Μάλιστα το μοντέλο αυτό που εισάγεται στην Ελλάδα είναι «Made in Japan», που κάποιες φορές είναι ένα επιπλέον στοιχείο αξιοπιστίας, παρά το ότι η Ιαπωνική εταιρία κάνει σοβαρό ποιοτικό έλεγχο και σε όλα τα εργοστάσιά της ανά τον κόσμο.

Στους Ελληνικούς δρόμους

Συζήσαμε μια εβδομάδα με την την Hornet, της οποίας ο διπλός προβολέας LED δίνει μια ιδιαίτερη, επιθετική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά. Μια γυμνή μοτοσυκλέτα που η απουσία έστω ενός μικρού φέρινγκ, την κατατάσσει περισσότερο στην κατηγορία “μαχητής του δρόμου”, αν θέλουμε να αποδώσουμε τον όρο “streetfighter”. Το πρώτο πράγμα που θέλεις να ανακαλύψεις είναι το πως λειτουργεί το E-Clutch (για το οποίο έχουμε αναφερθεί στο άρθρο για την CBR500R την οποία οδηγήσαμε πρόσφατα). Στην Hornet η ζωή σου γίνεται σαφώς πιο εύκολη με το σύστημα αυτό, χωρίς να αφαιρεί τίποτε από τη χαρά της σπορ οδήγησης, όταν βρεθείς στο βουνό ή τις στροφές που θα σε προκαλέσουν για “παιχνίδι”. Στην πόλη τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα και πιο βολικά από ένα quickshifter. Το σύνολο πλαίσιο – αναρτήσεις – φρένα – θέση οδήγησης, είναι ομοιογενές και φιλικό, ενώ η δύναμη του κινητήρα ικανοποιητικότατη για κάθε περίπτωση που θα συναντήσεις στην πόλη, στο βουνό ή στο ταξίδι (που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει με ταχύτητες πάνω από τα 140-150 χλμ/ώρα, λόγω απουσίας φέρινγκ).

Έτσι τελικά μπορούμε να πούμε ότι η Honda CB750 Hornet E-Clutch δεν βασίζεται μόνο στις επιδόσεις και στην επιθετική εμφάνιση για να ξεχωρίσει. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι κάνει την οδήγηση πιο εύκολη χωρίς να αφαιρεί από τον αναβάτη τον έλεγχο και τη συμμετοχή που προσφέρει μια μοτοσυκλέτα με “κανονικό” κιβώτιο.

Το E-Clutch μειώνει την κούραση στις συχνές στάσεις, διευκολύνει τις εκκινήσεις και επιτρέπει γρήγορες, ομαλές αλλαγές ταχυτήτων, ενώ η δυνατότητα χρήσης της συμβατικής μανέτας διατηρεί την ελευθερία επιλογής. Σε συνδυασμό με τους 91,8 ίππους, το σωστό πλαίσιο και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά, η Hornet αποτελεί μια ολοκληρωμένη και αξιόλογη πρόταση για όσους θέλουν μια γυμνή μοτοσυκλέτα που να μπορεί να ανταποκριθεί με την ίδια άνεση στην καθημερινή μετακίνηση και στην οδήγηση σε διαδρομές με στροφές. Η Honda σε τελική ανάλυση “αλλάζει ταχύτητα” στην ευκολία μας με το νέο σύστημα της. Ψηφίζουμε ΝΑΙ στο E-Clutch.

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Honda CB750 Hornet E-Clutch

Κινητήρας: Δικύλινδρος εν σειρά, τετράχρονος, 8 βαλβίδων, υγρόψυκτος

Κυβισμός: 755 κ.εκ.

Διάμετρος x διαδρομή: 87 x 63,5 χιλ.

Σχέση συμπίεσης: 11:1

Μέγιστη ισχύς: 67,5 kW (91,8 ίπποι) στις 9.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 75 Nm στις 7.250 σ.α.λ.

Τροφοδοσία: Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI

Κιβώτιο: 6 σχέσεων, με Honda E-Clutch

Πλαίσιο: Ατσάλινο τύπου diamond

Εμπρός ανάρτηση: Ανεστραμμένο πιρούνι Showa SFF-BP 41 χιλ.

Πίσω ανάρτηση: Pro-Link

Εμπρός φρένα: Δύο δίσκοι 296 χιλ., ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες, ABS

Πίσω φρένο: Δίσκος 240 χιλ., ABS

Ύψος σέλας: 795 χιλ.

Βάρος πλήρης υγρών: 196 κιλά

Όργανα: Έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών

Συνδεσιμότητα: Honda RoadSync

Εξοπλισμός Ασφαλείας: κράνος SHOEI NXR2, Μπουφάν/γάντια/ενισχυμένο τζιν IXS, μποτάκια SIDI