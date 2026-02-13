του Δημήτρη Διατσίδη

Η συμμετοχή της Ducati στην 49η διοργάνωση της Arte Fiera, που πραγματοποιήθηκε στην Μπολόνια από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκε με την απονομή της τρίτης έκδοσης του Βραβείου Officina Arte Ducati, επιβεβαιώνοντας τον διάλογο μεταξύ δύο φορέων βαθιά ριζωμένων στον τόπο τους και ενωμένων στην εκπροσώπηση της σύνδεσης της Εμίλια-Ρομάνια με τον κόσμο της τέχνης, του design και του σύγχρονου πολιτισμού.

Η έκδοση του 2026 απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσεται στο αφήγημα της Εκατονταετηρίδας από την ίδρυση της Ducati και το εορταστικό θέμα «A Century Made of Seconds» («Ένας Αιώνας Φτιαγμένος από Δευτερόλεπτα»). Ένα θέμα βαθιά ριζωμένο στην ταυτότητα της κορυφαίας κατασκευάστριας εταιρίας μοτοσυκλετών: ένας φόρος τιμής στις πίστες, στους αγώνες και σε εκείνα τα κλάσματα του δευτερολέπτου που χωρίζουν τη νίκη από την ήττα, αλλά και ένας εορτασμός της αξίας κάθε στιγμής, ικανής να χαραχθεί στη μνήμη και να γίνει αξέχαστη. Μια συμπύκνωση του χρόνου σε στιγμές έντασης, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις στιγμές της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Ιταλό καλλιτέχνη Diego Perrone, έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της γενιάς του και εκπροσωπούμενο από την Galleria Umberto Di Marino (Νάπολη), για ένα σχέδιο με κόκκινο στυλό διαρκείας, το οποίο επιλέχθηκε για την ικανότητά του να ερμηνεύει, μέσα από μια ουσιαστική και ελεγχόμενη χειρονομία, τις αξίες του δυναμισμού, της ταχύτητας και της ακρίβειας, που βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο της ιστορίας της Ducati αλλά και της καλλιτεχνικής έρευνας ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο νικητής επιλέχθηκε από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από την Cristiana Perrella, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MACRO – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Ρώμης, τον Luca Cerizza, Ανεξάρτητο Επιμελητή και Κριτικό Τέχνης, και τον Stefano Tarabusi, Design Manager της Ducati Motor Holding.

Κατά την τελετή απονομής, ο Tarabusi δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φτάσαμε στην τρίτη έκδοση του Βραβείου Officina Arte Ducati και που συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία με την Arte Fiera. Το έργο του Diego Perrone μας εντυπωσίασε για τη χρήση ενός φαινομενικά απλού μέσου, όπως το στυλό διαρκείας, το οποίο αξιοποιείται με αξιοσημείωτη δεξιοτεχνία. Μια ελεγχόμενη και ακριβής χειρονομία που είναι ταυτόχρονα έντονη και δυναμική, μεταφέροντας μια αφηρημένη μάζα ταχύτητας, ρυθμού και κίνησης: στοιχεία που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις αξίες που χαρακτήριζαν πάντοτε την Ducati».

Το έργο του Perrone θα ενταχθεί στην εταιρική συλλογή της Ducati στο Borgo Panigale, με την υποστήριξη του Fondazione Ducati, πλαισιώνοντας τα έργα των Alberto Tadiello και Marinella Senatore, νικητών των εκδόσεων του 2024 και 2025 της Arte Fiera, καθώς και το Fortitudo Mea Levitate, ένα μαρμάρινο γλυπτό εμπνευσμένο από την Panigale, και το έργο του Andrea Crespi εμπνευσμένο από την Panigale V4 Tricolore Italia.

Η αγάπη για την ομορφιά αποτελούσε πάντοτε αναπόσπαστο μέρος του DNA της Ducati: οι μοτοσυκλέτες από το Borgo Panigale γεννιούνται ως ένας μαγικός συνδυασμός τεχνολογίας και αισθητικής, ικανός να γεννά συναισθήματα και να δημιουργεί έναν φυσικό διάλογο με τον κόσμο της τέχνης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία με μια Διεθνή καλλιτεχνική διοργάνωση όπως η Arte Fiera εντάσσεται σε μια πορεία που η Ducati καλλιεργεί εδώ και καιρό, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχές σε σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα και συνεργασίες με σύγχρονους καλλιτέχνες, όπως ο Andrea Crespi.