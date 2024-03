Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2024 επιστρέφει πιο δυναμική από κάθε άλλη χρονιά και υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις των δύο τροχών! Η κορυφαία έκθεση-θεσμός για τον κόσμο του δικύκλου, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της από τις 10 έως και τις 14 Απριλίου 2024, για πρώτη φορά στο υπερσύγχρονο και διεθνών προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο του METROPOLITAN Expo.

Σε μια άρτια διοργάνωση των εταιρειών Be Best και Κ. Λαμάρης και υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδας (ΣΕΜΕ), όλες οι κορυφαίες εταιρείες και όλα τα νέα μοντέλα, αποκαλύπτονται στη σκηνή της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2024.

Οι φίλοι των δύο τροχών θα έχουν την αποκλειστική δυνατότητα να δουν για πρώτη φορά όλα τα νέα μοντέλα μοτοσυκλέτας & σκούτερ, να κάνουν Test Rides σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, καθώς επίσης να ενημερωθούν για ότι νέο κυκλοφορεί σε εξοπλισμό ασφάλειας και ένδυσης, ελαστικά, ανταλλακτικά και συντήρηση των δικύκλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με θέμα «Το μέλλον της μοτοσυκλέτας: Βιώσιμη και ασφαλής κινητικότητα», με την παρουσία διακεκριμένων ομιλητών.

Οι συνδιοργανώτριες εταιρείες και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν όλες τις μάρκες μοτοσυκλετών και σκούτερ που θα συμμετέχουν, μέχρι στιγμής, στον πιο συναρπαστικό εκθεσιακό θεσμό Μοτοσυκλέτας που έγινε ποτέ. Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική εμπειρία να δουν από κοντά όλα τα νέα και κορυφαία μοντέλα των παρακάτω brands όπως παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά:

AJP, ASUS, Bajaj, Benelli, Blueshark, BMW Motorrad, Brixton, Buggy Motors, CF Moto, Daytona Best Electric, Daytona Motors, Ducati, Ecooter, E-FUN, Electricmoto, ΕMOUV by Eurolamp, E-Ride, Ezi, Fangpower/Sheng Wo, Gasgas, Gowow, Honda, Horwin, Husqvarna, Hyosung, Kawasaki, Keeway, Kove, KTM, Kymco, Lvneng, Malaguti, MBP, Moto Morini, MV Agusta, Nerva, Next Electric, Ohvale, Peugeot, Polaris, Powerland, Qjmotor, RKS, Royal Alloy, Royal Enfield, Segway, Suzuki, SWM, SYM, Talaria, TGB, Tinbot, TM Moto, Tomini, Triumph Motorcycles, UM Motorcycles, Vmoto, Voge, Yadea, Yamaha, YCF και Zontes.

Όλος ο κόσμος της μοτοσυκλέτας δίνει ραντεβού στο METROPOLITAN Expo, στην αποκαλυπτική σκηνή της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ.



Ετοιμαζόμαστε για το πιο συναρπαστικό μοτοσυκλετιστικό γεγονός!

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας

– Τετάρτη 10 Απριλίου: 14:00-21:00

– Πέμπτη 11 Απριλίου: 14:00-21:00

– Παρασκευή 12 Απριλίου: 14:00-21:00

– Σάββατο 13 Απριλίου: 10:00-21:00

– Κυριακή 14 Απριλίου: 10:00-21:00

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: BE BEST & Κ. ΛΑΜΑΡΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ