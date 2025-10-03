Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Η πολυαναμενόμενη Έκθεση Μοτοσυκλέτας είναι ξανά γεγονός και υπόσχεται πέντε ημέρες δράσης, αδρεναλίνης και μοτοσυκλετιστικού πάθους!
Από 1 έως 5 Απριλίου 2026, το εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όλους τους φίλους των δύο τροχών.
Τι θα συναντήσεις στην Έκθεση:
Μεγάλες εταιρείες με εκρηκτικές παρουσίες και εντυπωσιακά περίπτερα.
Πανελλαδικές πρεμιέρες & παρουσίαση των πιο πολυαναμενόμενων νέων μοντέλων.
Τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε εξοπλισμό, ασφάλεια και ένδυση.
Test rides που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη.
Συναρπαστικά events & happenings που θα μείνουν αξέχαστα.
Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι η εμπειρία που θα σε κάνει να νιώσεις ξανά τον παλμό, τη δύναμη και το πάθος της μοτοσυκλέτας. Είναι το ραντεβού που κανείς δεν πρέπει να χάσει!
ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2026 | METROPOLITAN EXPO
Διοργάνωση: Be Best & ARENA Lamaris Productions
Υπό την Αιγίδα: Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ)
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας
Τετάρτη 1 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00
Πέμπτη 2 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00
Παρασκευή 3 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00
Σάββατο 4 Απριλίου 2026: 10:00 – 21:00
Κυριακή 5 Απριλίου 2026: 10:00 – 21:00
Περισσότερες πληροφορίες: www.moto-expo.gr
LOVE AT FIRST RIDE