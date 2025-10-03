Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η πολυαναμενόμενη Έκθεση Μοτοσυκλέτας είναι ξανά γεγονός και υπόσχεται πέντε ημέρες δράσης, αδρεναλίνης και μοτοσυκλετιστικού πάθους!

Από 1 έως 5 Απριλίου 2026, το εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όλους τους φίλους των δύο τροχών.

Τι θα συναντήσεις στην Έκθεση:

Μεγάλες εταιρείες με εκρηκτικές παρουσίες και εντυπωσιακά περίπτερα.

Πανελλαδικές πρεμιέρες & παρουσίαση των πιο πολυαναμενόμενων νέων μοντέλων.

Τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε εξοπλισμό, ασφάλεια και ένδυση.

Test rides που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη.

Συναρπαστικά events & happenings που θα μείνουν αξέχαστα.

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι η εμπειρία που θα σε κάνει να νιώσεις ξανά τον παλμό, τη δύναμη και το πάθος της μοτοσυκλέτας. Είναι το ραντεβού που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2026 | METROPOLITAN EXPO

Διοργάνωση: Be Best & ARENA Lamaris Productions

Υπό την Αιγίδα: Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ)

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Σάββατο 4 Απριλίου 2026: 10:00 – 21:00

Κυριακή 5 Απριλίου 2026: 10:00 – 21:00

Περισσότερες πληροφορίες: www.moto-expo.gr

