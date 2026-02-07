του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP του 2026 αγωνιστικά θα ξεκινήσει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίουστην πίστα της Buriram στην Ταϊλάνδη. Όμως στη γειτονική Μαλαισία ξεκινά σήμερα η έναρξη των εκδηλώσεων της σεζόν και θα την απολαύσουμε αρχικά από τις φωτογραφίες από χθες Παρασκευή, καθώς το πιο συναρπαστικό σπορ στον κόσμο φτάνει στο κέντρο της πόλης KLCC.

Το εναρκτήριο πάρτι λοιπόν έγινε χθες Παρασκευή στην Kuala Lumpur για την επίσημη έναρξη MotoGP Season Launch του 2026, με τους αναβάτες να βγαίνουν πρώτα για μια φωτογράφιση, έχοντας ως φόντο τους εμβληματικούς πύργους PETRONAS.

Την Παρασκευή οι μοτοσυκλέτες του MotoGP απολαμβάνουν χρόνο έκθεσης στο Isetan KLCC και θα κάνουν περιοδεία μέσα στην πόλη. Στη συνέχεια, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν τους αναβάτες και πριν από το μεγάλο show του Σαββάτου. Το grid του 2026 θα παρουσιαστεί με εντυπωσιακό τρόπο στο επίσημο opening party, που θα πραγματοποιηθεί στον Permata Sapura Tower.

Το Σάββατο είναι το μεγάλο show! Οι μοτοσυκλέτες του MotoGP κατευθύνονται προς τη σκηνή, οι The Script, PAWSA και DOLLA φέρνουν τη μουσική και το MotoGP φέρνει τον θόρυβο. Το κεντρικό show ξεκινά το βράδυ στις 19:00 στους Petronas Twin Towers. Οι αναβάτες θα κάνουν γύρο στον χώρο του show και στη συνέχεια θα ανέβουν στη σκηνή, δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να ακούσουν από κοντά τον βρυχηθμό των μοτοσυκλετών του MotoGP και να δουν τα είδωλά τους σε απόσταση αναπνοής. Η είσοδος είναι δωρεάν για κάθε φίλαθλο που μπορεί να παρευρεθεί και να απολαύσει το show.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του MotoGP, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, θα μεταδώσουν ολόκληρο το show ΖΩΝΤΑΝΑ και δωρεάν.

Εμείς μπορούμε να απολαύσουμε τις ωραίες φωτογραφίες, πριν την επίσημη έναρξη του MotoGP!