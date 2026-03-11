του Δημήτρη Διατσίδη

Η KTM επεκτείνει το πρόγραμμα δωρεάν εγγύησης KTM PREMIUM MANUFACTURER’S WARRANTY, κάνοντας την τετραετή κάλυψη διαθέσιμη για όλες τις νόμιμες για δρόμο μοτοσυκλέτες από τα μοντέλα του έτους 2025 και μετά, σε όλες τις κατηγορίες και κυβισμούς της street γκάμας. Είναι μια προσπάθεια του Αυστριακού εργοστασίου να καλύψει λίγο από το χαμένο έδαφος στην αγορά, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τα προβλήματα των τελευταίων δύο χρόνων, που οδηγησαν στην εξαγορά της εταιρίας από την Bajaj.

Από τις στροφές των επαρχιακών δρόμων λοιπόν, μέχρι τις κορυφές των βουνών και την κίνηση της πόλης, η KTM δίνει προτεραιότητα στη μέγιστη οδηγική εμπειρία πάνω σε δύο τροχούς. Με την KTM PREMIUM MANUFACTURER’S WARRANTY, οι αναβάτες μπορούν να επικεντρωθούν στο ταξίδι τους, έχοντας σιγουριά χάρη στην αξιοπιστία, την αντοχή και τη μακροχρόνια κάλυψη.

Κάλυψη για όλες τις street μοτοσυκλέτες

Η νέα πολιτική εγγύησης ισχύει για όλες τις νόμιμες για δρόμο μοτοσυκλέτες της KTM από τα μοντέλα του έτους 2025 και μετά, ανεξάρτητα από τον κυβισμό.

Η τετραετής εγγύηση καλύπτει τις εξής κατηγορίες:

Adventure

Dual Sport

Naked

Supersport

Sports Tourer

Supermoto

Ωστόσο, μοντέλα που προορίζονται αποκλειστικά για πίστα ή αγώνες σε κλειστές διαδρομές δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.

Η εγγύηση συνδέεται με τη μοτοσυκλέτα

Η KTM PREMIUM MANUFACTURER’S WARRANTY συνδέεται με τη μοτοσυκλέτα και όχι με τον ιδιοκτήτη.

Για να ισχύει η κάλυψη για όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών, όλα τα προβλεπόμενα service πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα συντήρησης της μοτοσυκλέτας σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM.

Οδική βοήθεια για την Ευρώπη

Οι πελάτες σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές αγορές θα επωφελούνται επίσης από το πρόγραμμα Service Activated Roadside Assistance (SARA).

Με κάθε ετήσιο service σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM, η οδική βοήθεια επεκτείνεται για έως 12 μήνες ή μέχρι το επόμενο προγραμματισμένο service, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια στους αναβάτες σε όλη την Ευρώπη.

Δήλωση της KTM

Η Spela Kovacic, Αντιπρόεδρος Global Customer Service της KTM, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε και να ενισχύουμε την εγγύηση των προϊόντων μας, ώστε να προσφέρουμε πραγματική σιγουριά στους πελάτες μας. Ακολουθώντας απλά το προτεινόμενο πρόγραμμα service, οι αναβάτες μπορούν να βασίζονται σε πλήρη κάλυψη σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος. Η επέκταση αυτή δείχνει την εμπιστοσύνη της KTM σε ολόκληρη τη street γκάμα της».

Σημείωση: Ορισμένα μοντέλα, όπως αυτά που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, δεν καλύπτονται από την εργοστασιακή εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ενότητα εγγύησης στην ιστοσελίδα της KTM.