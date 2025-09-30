του Δημήτρη Διατσίδη

Για πρώτη φορά από το Grand Prix Ιαπωνίας 2023, η εργοστασιακή ομάδα Honda HRC επέστρεψε στο βάθρο της κορυφαίας κατηγορίας, καθώς η πολυετής προσπάθεια και αφοσίωση του Joan Mir ανταμείφθηκαν με την 3η θέση την Κυριακή στο Motegi. Ο Luca Marini εγκατέλειψε για πρώτη φορά φέτος.

Μια φανταστική ημέρα στο Motegi ανέδειξε τον Joan Mir και την Honda HRC Castrol, καθώς απέδωσαν στο μέγιστο των δυνατοτήτων που δείχνουν σταθερά όχι μόνο φέτος, αλλά από τότε που ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP 2020 εντάχθηκε στην εργοστασιακή ομάδα το 2023. Όπως και στο Sprint, ο Mir πάλεψε για κάθε θέση και ξεπέρασε γρήγορα ένα αρχικό λάθος, πλησιάζοντας τους Marc Marquez και Pedro Acosta. Το τρίο δεν έκανε παραχωρήσεις, δίνοντας μάχη μέχρι τα μέσα του Αγώνα, με τον Mir να υπερισχύει του Acosta και να κρατά αντίσταση στην επίθεση του Marco Bezzecchi στο τέλος.

Ξέσπασαν πανηγυρισμοί στο γκαράζ της Honda HRC Castrol, καθώς ο Joan Mir επανέφερε την εργοστασιακή ομάδα στο βάθρο – το πρώτο του από το Algarve GP το 2021. Με πληθώρα στελεχών της Honda Motor και της HRC που ήταν παρόντες στον εντός έδρας Αγώνα της εταιρείας, το βάθρο ήρθε την ιδανική στιγμή. Το αποτέλεσμα αποτελεί μια καλοδεχούμενη ενίσχυση τόσο για τον #36 όσο και για ολόκληρη την Honda HRC – μια χειροπιαστή ανταμοιβή για τη συνεχή προσπάθεια. Πρόκειται επίσης για το πρώτο βάθρο του Joan Mir στο Ιαπωνικό GP της καριέρας του.

Ο Αγώνας του Luca Marini στην Ιαπωνία ακολούθησε διαφορετική πορεία, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα τον ανάγκασε να επιστρέψει στα pit μετά από λίγους γύρους. Οι μηχανικοί της Honda HRC θα επιβεβαιώσουν το πρόβλημα πριν τον επόμενο Αγώνα στην Ινδονησία. Η εγκατάλειψη έβαλε τέλος στο τέλειο σερί τερματισμών του Marini με βαθμούς φέτος. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει θετικός και προσηλωμένος, στοχεύοντας στην επιστροφή στις επιδόσεις που έχει δείξει η RC213V στους επόμενους Αγώνες.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ταξιδεύει πλέον απευθείας στο Lombok της Ινδονησίας για το Grand Prix Ινδονησίας στην πίστα Mandalika.

Η Honda HRC εκφράζει τα θερμότερα συγχαρητήριά της στον Marc Marquez για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP 2025. Το αποτέλεσμα επισφραγίζει μια απίστευτη επιστροφή μετά από πολυετή περιπέτεια τραυματισμών, αναδεικνύοντας τη μοναδική του νοοτροπία και προσέγγιση στους Αγώνες.

Joan Mir 3ος – ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΡΟ ΜΕ ΤΗΝ HONDA

«Τι Σαββατοκύριακο! Ένα τέλειο, ειλικρινά. Ήμουν τόσο κοντά στην pole position χθες, τόσο κοντά στο βάθρο, αλλά τα έχασα και τα δύο – σήμερα έπρεπε να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ανέβω στο βάθρο! Ήξερα ότι θα είναι δύσκολο, γιατί στον μεγάλο Αγώνα πρέπει να ελέγχεις τα πάντα τέλεια. Πίεζα πολύ στα φρένα για να σώσω τα ελαστικά και στο δεύτερο μισό του Αγώνα κατάφερα να ανοίξω τη διαφορά και να τη διαχειριστώ, φτάνοντας ακόμα και τον Marc μπροστά μου. Απλά φανταστικό, είμαι υπερβολικά χαρούμενος για μένα και για την Honda. Μετά από όλα όσα περάσαμε, να φέρνουμε αυτό το πρώτο βάθρο εδώ στην Ιαπωνία, είναι πραγματικά ξεχωριστό. Έχει περάσει καιρός για μένα και για την Honda από μια τέτοια στιγμή και μερικές φορές παλεύεις με την έλλειψη κινήτρου – αλλά αυτό επιβεβαιώνει ότι όλα όσα κάνουμε αξίζουν. Ανυπομονώ να πάω στο Lombok – πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό».

Luca Marini – Εγκατάλειψη

«Από την αρχή ένιωθα ότι κάτι δεν δούλευε σωστά με τη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, οπότε έπρεπε να επιστρέψω στα pit και δυστυχώς να τελειώσω τον Αγώνα. Είναι κρίμα, γιατί πιστεύω πως θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί μπροστά και να παλέψουμε. Είναι μια σπουδαία μέρα για την Honda – ο Joan κατάφερε να δείξει το δυναμικό της μοτοσυκλέτας και αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο για όλους μας. Με αυτό το αποτέλεσμα για εκείνον και με το δικό μου, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε κατευθείαν στην Mandalika και να επιστρέψουμε στη δουλειά άμεσα. Ανυπομονώ για το υπόλοιπο της χρονιάς και να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε ήδη δείξει».