του Νεκτάριου Διατσίδη

Ενσαρκώνοντας την αγωνιστική κληρονομιά της Yamaha, η XSR900 GP του 2026 ξυπνά αναμνήσεις από τις νικηφόρες YZR500 του «Βασιλιά» Kenny Roberts από τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Η νέα χρωματική επιλογή Legend Yellow διαθέτει έναν τολμηρό συνδυασμό κίτρινου και λευκού, τονισμένο από τα εμβληματικά μαύρα Yamaha speedblocks — έναν ισχυρό οπτικό φόρο τιμής που συνδυάζει τη ρετρό αισθητική των αγωνιστικών μοτοσυκλετών με την τεχνολογικά προηγμένη απόδοση της σύγχρονης εποχής.

Η Yamaha αποτίει φόρο τιμής με τη νέα XSR900 GP 2026, μια ρετρό-εμπνευσμένη γιορτή αφιερωμένη στον «Βασιλιά» Kenny Roberts και την χρυσή εποχή των Grand Prix.

Η XSR900 GP βρίσκεται στην κορυφή της σειράς Sport Heritage της Yamaha — μιας συλλογής μοτοσυκλετών που συνδυάζουν νοσταλγικό σχεδιασμό με σύγχρονη απόδοση. Εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές Grand Prix μοτοσυκλέτες της Yamaha στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80, η GP βασίζεται στην γνωστή πλατφόρμα XSR900 με τον κινητήρα CP3, ντυμένη όμως με φέρινγκ που παραπέμπουν κατευθείαν στη «χρυσή εποχή» των αγώνων.

Για το 2026, το επίκεντρο είναι ο Roberts, ο πρώτος Αμερικανός που κέρδισε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 500cc και ο άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο που βλέπαμε έναν αναβάτη Grand Prix. Μεταξύ 1978 και 1980, ο Roberts κατέκτησε τρεις Παγκόσμιους Τίτλους, εδραιώνοντας τη θέση του ως Θρύλος της Yamaha τόσο στα Grand Prix όσο και στους αγώνες AMA.

Η νέα XSR900 GP αντανακλά αυτή την κληρονομιά με τη νέα χρωματική επιλογή Legend Yellow, μια πιστή αναφορά στις YZR500 που οδήγησε ο Roberts προς τη δόξα. Ο κίτρινος χρωματισμός, με τα χαρακτηριστικά μαύρα “speedblocks” της Yamaha, δημιουργεί έναν εντυπωσιακό συνδυασμό ρετρό σχεδίασης και σύγχρονης επιθετικότητας.

Κάτω από το αμάξωμα που εμπνέεται από τους αγώνες βρίσκεται ο αποδεδειγμένα αξιόπιστος CP3 τρικύλινδρος κινητήρας των 890cc, που προσφέρει την ίδια πλούσια ροπή και τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει και η στάνταρ XSR900. Αν και μηχανικά παραμένει αμετάβλητη, η GP είναι το πιο εκφραστικό μοντέλο στη ρετρό σειρά της Yamaha — μια μοτοσυκλέτα που τιμά την ιστορία χωρίς να μένει κολλημένη στο παρελθόν.

Η XSR900 GP 2026 θα διατίθεται στα χρώματα Legend Yellow και Legend Red του τωρινού μοντέλου, με τις παραδόσεις να ξεκινούν μέσω των Ευρωπαϊκών αντιπροσώπων της Yamaha μέσα στο επόμενο έτος.

Η νέα XSR900 GP 2026 θα κάνει την πρεμιέρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο περίπτερο της Yamaha στην έκθεση Motorcycle Live.

Χαρακτηριστικά της XSR900 GP

Πλαίσιο τύπου Deltabox με βελτιστοποιημένη ακαμψία

Έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών με συνδεσιμότητα

Υψηλής ποιότητας πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση KYB εμπρός και πίσω

Clip-on τιμόνια και νέοι διακόπτες

Άνετη κεντρική σέλα, πλαϊνά καλύμματα και αφαιρούμενο κάλυμμα σέλας

Νέα θέση και στυλ των μαρσπιέ

Yamaha Ride Control (YRC) και 6-axis IMU

Cruise control, Quick Shift System τρίτης γενιάς και A&S Clutch

Ισχυρός τρικύλινδρος κινητήρας CP3 890cc υψηλής ροπής, 119 ps @ 10,000 rpm

Τροχοί Yamaha Spinforged με ελαστικά Bridgestone Battlax Hypersport S23