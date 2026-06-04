του Νεκτάριου Διατσίδη

Λίγες εταιρείες λανσάρουν νέα μοντέλα τόσο γρήγορα όσο η Κινεζική QJMotor, κάτι που δείχνει ότι η μάρκα αντιδρά άμεσα στις αλλαγές των προτιμήσεων των πελατών στην εγχώρια αγορά της, όπου παρατηρείται μια απροσδόκητα έντονη στροφή προς τις ημιαυτόματες μεταδόσεις.

Μόλις πέρυσι παρουσίασε την SRK500RA – μια ημιαυτόματη σπορ μοτοσυκλέτα με δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 449 κ.εκ., ισχύος 48 ίππων (35 kW) και κιβώτιο με χειρισμό μέσω paddles. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα AMCN, η QJMotor κατέθεσε σχέδια που αποκαλύπτουν μια ανανεωμένη έκδοση αυτού του μοντέλου, καθώς και ένα μικρότερο γυμνό μοντέλο SRK300, το οποίο χρησιμοποιεί παρόμοιο αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων.

Οι αλλαγές στην SRK500RA δεν περιορίζονται μόνο στην εμφάνιση. Υπάρχει νέο πλαίσιο τύπου χωροδικτύωμα και μία εξωτερική εμφάνιση που παραπέμπει στα νεότερα και πιο προηγμένα σπορ μοντέλα της εταιρείας, ακολουθώντας τη σχεδιαστική κατεύθυνση που εισήγαγε το πρωτότυπο Ten78 με κινητήρα MV, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από μερικά χρόνια. Το συγκεκριμένο πρωτότυπο, όπως και πολλές πρόσφατες μοτοσυκλέτες της μάρκας, σχεδιάστηκε από το Ιταλικό στούντιο C-Creative, που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής της MV Agusta, Giovanni Castiglioni, και τον πρώην διευθυντή σχεδιασμού των MV Agusta και Benelli, Adrian Morton.

Η νέα SRK500RA μοιράζεται το ίδιο εμπρός μέρος και τον ίδιο σχεδιασμό προβολέα, ενώ συνολικά έχει πιο καθαρές και λιγότερο φορτωμένες γραμμές σε σχέση με προηγούμενα σπορ μοντέλα της QJMotor. Επιπλέον, διαθέτει ένα ζευγάρι ασυνήθιστων εμπρός αεροδυναμικών πτερυγίων (winglets) με διάτρητα πλαϊνά τμήματα, τα οποία πιθανότατα εξυπηρετούν αεροδυναμικό σκοπό και ίσως εξισώνουν την διαφορά πίεσης του αέρα για πιο ομαλή ροή.

Στον πίσω τροχό παραμένει το μονόμπρατσο ψαλίδι, αλλά πλέον συνδυάζεται με πιο ελκυστικό σχεδιασμό τροχών, ενώ το εμπρός φρένο αναβαθμίζεται με ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα και δίσκο με κάλυμμα.

Υπάρχουν αλλαγές και στο ημιαυτόματο σύστημα μετάδοσης. Ο διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων με δάχτυλο και αντίχειρα στο αριστερό γκριπ παραμένει, ενώ εξακολουθεί να μην υπάρχει λεβιές στο πόδι για τις αλλαγές σχέσεων. Ωστόσο, τα νέα σχέδια δείχνουν ξεκάθαρα την παρουσία δεξιού πεντάλ φρένου, στοιχείο που απουσιάζει από το τρέχον μοντέλο SRK500RA. Το υπάρχον μοντέλο χρησιμοποιεί διάταξη φρένων τύπου scooter, με το πίσω φρένο να ενεργοποιείται από μοχλό στο αριστερό γκριπ, στη θέση όπου συνήθως βρίσκεται ο συμπλέκτης. Τα νέα σχέδια δείχνουν ότι ο μοχλός παραμένει, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αναβάτης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής του ελέγχου του πίσω φρένου είτε με το χέρι, είτε με το πόδι, κάτι που θα επιτρέπει πολύ καλύτερο έλεγχο στις εισόδους των στροφών στον συνδυασμό φρεναρίσματος των δύο τροχών.



Όπως και σε αρκετές άλλες σύγχρονες ημιαυτόματες μοτοσυκλέτες και ιδιαίτερα στη συνεχώς αναπτυσσόμενη σειρά Y-AMT της Yamaha, η QJMotor χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές σε συνδυασμό με έναν κατά τα άλλα συμβατικό συμπλέκτη και επιλογέα ταχυτήτων. Όλο το σύστημα ελέγχεται μέσω των paddles αλλαγής ταχυτήτων και μιας ειδικής μονάδας ECU για το σύστημα μετάδοσης.

Το δεύτερο νέο μοντέλο φαίνεται να αποτελεί αντικαταστάτη της μονοκύλινδρης γυμνής SRK300. Διατηρεί παρόμοιο ατσάλινο ψαλίδι και τους ίδιους τροχούς με το υπάρχον μοντέλο, αλλά αποκτά νέο πλαίσιο χωροδικτύωμα και, όπως και το μεγαλύτερο δικύλινδρο μοντέλο, ακτινικά τοποθετημένα φρένα αντί για αξονική δαγκάνα στον εμπρός τροχό.

Και εδώ η σχεδίαση προέρχεται από τις δημιουργίες της C-Creative για την QJMotor, ιδιαίτερα από το τετρακύλινδρο μοντέλο SRK921 των 921 κ.εκ., το οποίο προστέθηκε πρόσφατα στη γκάμα μαζί με το σχεδόν πανομοιότυπο αλλά ισχυρότερο SRK1051. Το τελευταίο χρησιμοποιεί κινητήρα 1,051 κ.εκ. με ισχύ 144 ίππων (106 kW) και έχει ήδη ενταχθεί στην παγκόσμια γκάμα της εταιρείας.

Ο κινητήρας της SRK300 φαίνεται να είναι ίδιος με τον τρέχοντα μονοκύλινδρο κινητήρα των 29 ίππων (21 kW), με τη διαφορά ότι διαθέτει πλέον εμφανή ενεργοποιητή συμπλέκτη στη δεξιά πλευρά και ενεργοποιητή αλλαγής ταχυτήτων στην αριστερή. Παράλληλα, έχει χάσει τόσο τον λεβιέ ταχυτήτων όσο και το πεντάλ πίσω φρένου. Στη θέση τους υπάρχει το ίδιο σύστημα διακόπτη αλλαγής ταχυτήτων (paddle) κάτω από το αριστερό γκριπ, επιτρέποντας αλλαγές σχέσεων με δάχτυλο και αντίχειρα.

Κανένα από τα δύο ανανεωμένα μοντέλα δεν έχει ενταχθεί ακόμη επίσημα στη γκάμα της εταιρείας. Ωστόσο, η εμφάνισή τους στις καταχωρίσεις σχεδίων υποδηλώνει ότι αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα μέσα στους επόμενους μήνες ως μέρος της μελλοντικής σειράς μοντέλων της QJMotor.