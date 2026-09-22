του Νεκτάριου Διατσίδη

PIAGGIO GROUP: “VESPA PRIMAVERA” – Η EUIPO αναγνωρίζει ως τρισδιάστατο εμπορικό σήμα το σχήμα του scooter και προστατεύει τη σχεδιαστική του εξέλιξη

Ο Όμιλος Piaggio (PIA.MI) ανακοίνωσε ότι στις 22 Ιουλίου 2026 το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ενέκρινε την καταχώριση του τρισδιάστατου εμπορικού σήματος για το σχήμα της “Vespa Primavera”.

Η καταχώριση σε Eυρωπαϊκό επίπεδο έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες καταχωρίσεις που είχαν ήδη εξασφαλιστεί στην Ιταλία τον Φεβρουάριο του 2024 και στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο του 2025.

Η EUIPO ενέκρινε την αίτηση καταχώρισης του τρισδιάστατου εμπορικού σήματος για δίτροχα οχήματα και μοντέλα υπό κλίμακα, αναγνωρίζοντας τον διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το σχήμα της “Vespa Primavera” μέσα από τη χρήση του.

Στην απόφασή της, η EUIPO σημειώνει ότι η Vespa είναι «ένα scooter που βρίσκεται στην αγορά από το 1946, του οποίου η δημόσια εικόνα, η αναγνωρισιμότητα και η αντίληψη που έχει το κοινό ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή που έχει ήδη αναγνωριστεί από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είχε προηγουμένως αναγνωρίσει τον διακριτικό χαρακτήρα του σχήματος της Vespa LX.

Στην απόφασή της, η EUIPO αποσαφηνίζει επίσης ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τη σχεδιαστική εξέλιξη της γκάμας, επισημαίνοντας ότι οι επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν επηρεάζουν την προστασία της, καθώς «το μοντέλο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη προηγούμενων μοντέλων, διατηρώντας παράλληλα τα διακριτικά τους χαρακτηριστικά».

Επιβεβαιώνοντας τον εμβληματικό χαρακτήρα της σχεδίασης, η απόφαση καταλήγει αναφέροντας ότι «η Vespa βρίσκεται στην αγορά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο για περισσότερα από 70 χρόνια. Αυτή η μακρόχρονη παρουσία έχει καταστήσει τη Vespa σύμβολο στον τομέα της μοτοσυκλέτας, σε τέτοιο βαθμό ώστε οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται να την αναγνωρίζουν άμεσα ως ένδειξη συγκεκριμένης εμπορικής προέλευσης. Παρότι ο σχεδιασμός της έχει υποστεί ορισμένες αλλαγές με την πάροδο των ετών, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν αλλοιώσει τα βασικά χαρακτηριστικά ή τον διακριτικό της πυρήνα».

Με αυτή την απόφαση, η EUIPO ενισχύει την προστασία του σχήματος της Vespa και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεκτείνοντάς την σε όλες τις σχεδιαστικές παραλλαγές που παραμένουν πιστές στον διακριτικό της χαρακτήρα.

Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση που ενισχύει τη θέση του Ομίλου Piaggio και του προσφέρει ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα μέσα προστασίας της εμβληματικής σχεδίασης της Vespa, προκειμένου να προστατεύσει την απαράμιλλη σιλουέτα της από κάθε πιθανή απόπειρα απομίμησης ή παραποίησης.