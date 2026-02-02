του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Stealth 500 Roadster της Fantic, απομακρύνεται από τα μοντέλα scrambler και flat track για να προσφέρει μια ελαφριά, γυμνή μοτοσυκλέτα φτιαγμένη αποκλειστικά για την άσφαλτο.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των μοτοσυκλετών που ανήκουν στην κατηγορία Α2, είναι ότι αποτρέπουν τους νέους και άπειρους αναβάτες από το να κινδυνεύσουν πάνω σε μια μεγάλη sportbike πριν αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να την οδηγήσουν. Η ισχύς περιορίζεται, η ασφάλεια είναι μεγαλύτερη και οι αναβάτες ωθούνται να ξεκινήσουν από μικρότερα κυβικά και να μάθουν πραγματικά να οδηγούν.

Σήμερα η ενδιάμεση κατηγορία είναι μια πολύ μεγάλη και υγιής κατηγορία με ελαφριές γυμνές μοτοσυκλέτες, μικρές sportbike και adventure, ακριβώς σε αυτό το όριο της ασφαλούς ιπποδύναμης. Και για πολλούς αναβάτες, αυτό το επίπεδο ισχύος και επιδόσεων αποδεικνύεται αρκετό. Ακόμη κι όταν αποκτούν πλήρες δίπλωμα και θα μπορούσαν τεχνικά να ανέβουν σε μια μεγάλη σπορ μοτοσυκλέτα πολύ υψηλών επιδόσεων, πολλοί δεν επιχειρούν να τις οδηγήσουν.

Η μεσαία κατηγορία έχει μοντέλα όπως τα Honda CB500F και CFMoto 450NK που αρχίζουν να αλλάζουν τον χαρακτήρα των μοτοσυκλετών για αρχάριους. Σε αυτόν ακριβώς τον χώρο αρχίζουν να βγάζουν νόημα μοτοσυκλέτες όπως η νέα Fantic Stealth 500 roadster.

Η Fantic δεν είναι ακριβώς καινούργια στις street μοτοσυκλέτες, αλλά ούτε και έγινε γνωστή από αυτές. Η Ιταλική μάρκα έχτισε τη σύγχρονη φήμη της γύρω από μοντέλα εκτός δρόμου, trial μοτοσυκλέτες και πιο πρόσφατα scrambler και flat track που είναι εμπνευσμένες κατασκευές όπως η σειρά Caballero. Ακόμη κι όταν έκανε βήματα προς την άσφαλτο, τα σχέδια συνήθως κουβαλούσαν λίγη ποσότητα χώματος στην κατασκευή τους, επηρεασμένα από τα παραπάνω μοντέλα.

Το όνομα Stealth δεν είναι καινούργιο. Η Fantic παρουσίασε την Stealth 125 πριν από μερικά χρόνια ως μια ελαφριά, σύγχρονη roadster για νεότερους και αρχάριους αναβάτες. Το νέο στοιχείο εδώ είναι η κλίμακα, όπου η Stealth 500 περνά αυτή τη φιλοσοφία σε μια κατηγορία μεσαίου κυβισμού και αυτό αλλάζει πλήρως τη συζήτηση.

Η ισχύς προέρχεται από τον γνώριμο μονοκύλινδρο κινητήρα Motori Minarelli 463 κ.εκ. που χρησιμοποιείται σε όλη τη σειρά 500 της Fantic. Αποδίδει 44 ίππους στις 8,000 σ.α.λ. και περίπου 42 Nm ροπής στις 7,000 σ.α.λ., φτάνοντας ακριβώς το ανώτατο όριο της κατηγορίας A2. Είναι συμβατός με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές Euro 5+ και διαθέτει γκάζι ride-by-wire, που ξεκλειδώνει τέσσερα προγράμματα οδήγησης: Street, Rain, Track και Custom. Μια μονάδα IMU συνεργάζεται με το traction control και το cornering ABS, φέρνοντας πραγματικά σύγχρονα ηλεκτρονικά σε μια κατηγορία που συχνά τα παραλείπει.

Εκεί που η Stealth 500 δικαιολογεί πραγματικά το όνομά της είναι στο βάρος των 147 κιλών χωρίς υγρά, ένα βάρος που είναι εξαιρετικά χαμηλό για σύγχρονη γυμνή μοτοσυκλέτα. Ακόμη και με γεμάτο το ρεζερβουάρ, ζυγίζει περίπου 156 κιλά. Αυτά είναι νούμερα που μετρούν περισσότερο από την κορυφαία ισχύ, ειδικά για αναβάτες που εκτιμούν την ευελιξία και την αυτοπεποίθηση αντί για την απόλυτη επιτάχυνση.

Η ρύθμιση των αναρτήσεων και ο σχεδιασμός του πλαισίου ενισχύει αυτή τη φιλοσοφία. Ένα σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα συνδυάζεται με πλαϊνές πλάκες αλουμινίου και ψαλίδι από αλουμίνιο. Οι αναρτήσεις προέρχονται από τα εσωτερικά FRS εξαρτήματα της Fantic, με ανεστραμμένο πιρούνι 41 mm μπροστά και αμορτισέρ πίσω με ρύθμιση προφόρτισης. Τα φρένα είναι της Bybre, με μπροστινό δίσκο 320 mm και ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα, υποστηριζόμενα από cornering ABS. Τα ελαστικά είναι Pirelli Diablo Rosso IV, αφήνοντας καμία αμφιβολία για τον καθαρά street προσανατολισμό της μοτοσυκλέτας.

Η εργονομία παραμένει ρεαλιστική. Το ύψος σέλας είναι στα 810 mm, το μεταξόνιο συμπαγές και το συνολικό αποτύπωμα σκόπιμα μικρό. Είναι φτιαγμένη για πόλη, επαρχιακούς δρόμους και ταχύτητες καθημερινής μετακίνησης.

Η Stealth 500 εντάσσεται άψογα στην κατηγορία A2 και δείχνει ότι η Fantic δοκιμάζει να ξεπεράσει τη ζώνη άνεσης καθώς δεν εγκαταλείπει την ταυτότητα της μάρκας, αλλά τη διευρύνει σε μια πιο απαιτητική κατηγορία. Ο δρόμος που ακολουθεί η Fantic μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί σωστός, με τον προσανατολισμό στην άσφαλτο να μεγαλώνει συνεχώς και τα νέα μοντέλα να είναι περισσότερα.