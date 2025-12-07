του Δημήτρη Διατσίδη

Η Γενική Συνέλευση της FIM για το 2025 πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2025 στη Λωζάνη (Ελβετία), με τη συμμετοχή 85 Εθνικών Ομοσπονδιών (FMNs), στο πλαίσιο μίας πλήρους εβδομάδας συνεδριάσεων. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάχθηκαν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της FIM, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του International Foundation for Motorcycling (IFM), καθώς και τα εγκαίνια του Racing Motorcycle Museum (RMM) και η τελετή των FIM Awards 2025, όπου τιμήθηκαν οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές και οι νικητές των Trophies για το 2025.

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν στους αντιπροσώπους των Εθνικών Ομοσπονδιών τα παρακάτω θέματα:

Έκθεση Προέδρου

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη σταθερή οικονομική κατάσταση της FIM και υπενθύμισε τη στήριξη που παρέχεται στις FMNs και τις CONUs. Παρουσιάστηκε συνοπτική εικόνα των κυριότερων αθλητικών και εξω-αθλητικών δραστηριοτήτων του 2025.

Αναφέρθηκε επίσης ότι όλα τα καταστατικά των CONUs έχουν πλέον ευθυγραμμιστεί με αυτά της FIM, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε ηπειρωτικής ένωσης. Η εναρμόνιση αυτή θεωρήθηκε κρίσιμη για την πρόοδο με κοινή γραμμή και κοινές επιδιώξεις.

Το Στρατηγικό Πλάνο αναθεωρήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του κόσμου γενικότερα. Η διακυβέρνηση ενισχύθηκε για την περαιτέρω προστασία της FIM.

Τέλος, ο Πρόεδρος παρουσίασε τη μετατροπή των παλαιών κεντρικών γραφείων της FIM στο Mies στο νέο Racing Motorcycle Museum, το οποίο εγκαινιάζεται σήμερα παρουσία των Παγκόσμιων Πρωταθλητών 2025.

Μέλη

Εγκρίθηκε η αποβολή των ομοσπονδιών Federación Paraguaya de Motociclismo (FEPAM) και Korea Motorcycle Federation (KMF).

Εγκρίθηκε η ένταξη των Federación de Motociclismo de Paraguay (FEMOP), Federation of Motorcycles Sport – Korea (FOMS), Fédération Algérienne des Sports Mécaniques (FASM) και Rwanda Automobile Club (RAC), ανεβάζοντας σε 125 τον συνολικό αριθμό των εθνικών ομοσπονδιών που ανήκουν στη FIM.

Οικονομικά

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του 2024 και ο προϋπολογισμός του 2026.

Αθλήματα

Παρουσιάστηκαν όλες οι αγωνιστικές πειθαρχίες, με ιδιαίτερη έμφαση σε:

• τους νέους promoters για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Endurance, Speedway, HardEnduro και FreestyleCross από το 2026

• το νέο Road to MotoGP

• τη δημιουργία του FIM Bagger World Cup

• την αναστολή του Moto-E World Championship

• τη νέα κατηγορία Sportbike στο Superbike

• τη δημιουργία του Motocross Safety Working Group

• τη συμμετοχή ηλεκτρικών μοτοσυκλετών στις κατηγορίες Supercross και SuperEnduro

• την αναβάθμιση του European QuadCross Championship σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

• τη μεταρρύθμιση του Trial υπό το μότο «shorter and faster»

• την αναβάθμιση των Women Trial2 και Junior SuperEnduro World Cups σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα

• την αναβάθμιση του Women’s Speedway Gold Trophy σε World Cup

• την πρόοδο του FIM Racing Homologation Programme (FRHP)

• το έργο για Equivalence of Technology (EoT) / Balancing of Performance (BoP)

• τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες σχετικές με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των πρώτων FIM Concussion Guidelines από το 2026.

Beyond Sport

Τονίστηκαν πρωτοβουλίες για τις γυναίκες, τη βιωσιμότητα, το touring και τη μοτοσυκλετιστική κινητικότητα, όπως:

• Women’s Speedway & MXGP Academies

• FIM Equal Gender Opportunities Guidelines

• συνεργασία με IUCN

• πρόγραμμα KiSS

• CTL Advantage Card

• η πανευρωπαϊκή καμπάνια Learn–Ride–Enjoy–Repeat για ποιοτική εθελοντική εκπαίδευση μοτοσυκλετιστών.

Διεθνείς Κριτές

Εγκρίθηκε ο διορισμός των:

David Chu, Achilles Damen, Peter Davis, Niall Geaney, Josep Francesc Vandellós Alamilla και Elena Zucconi Galli Fonseca.

Τροποποιήσεις Κανονισμών

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο Καταστατικό και στον Αθλητικό Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για νέο ημερολόγιο και άδειες.

Racing Motorcycle Museum (RMM)

Τα εγκαίνια του μουσείου, το οποίο θα διαχειρίζεται το IFM, πραγματοποιήθηκαν παρουσία των Παγκόσμιων Πρωταθλητών 2025, εκπροσώπων του Καντονιού Vaud και του Δήμου Mies, της βιομηχανίας, των promoters και της οικογένειας της FIM.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη τελετή εισαγωγής στο FIM Hall of Fame.

FIM Awards & Γενική Συνέλευση 2026

Παρουσιάστηκε πρόοδος για τη διοργάνωση του 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2026 στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Conference Commissions 2026

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Λυών (Γαλλία) από 6 έως 8 Φεβρουαρίου 2026.

International Foundation for Motorcycling (IFM)

Παρουσιάστηκε αναφορά προόδου για το 2025. Οι οικονομικές καταστάσεις 2024 και η έκθεση διαχείρισης είχαν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ιδρύματος και τις ελβετικές εποπτικές αρχές.

Αναφορές

Οι Πρόεδροι των CONUs, οι Πρόεδροι των Επιτροπών, οι επικεφαλής των Ομάδων Εργασίας, οι Διευθυντές των Επιτροπών και των Διοικητικών Τμημάτων παρουσίασαν τις αντίστοιχες αναφορές τους.

Διακρίσεις: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

• τον τίτλο FIM Honorary President για τον Jos Vaessen

• τον τίτλο FIM Member of Honour (μεταθανάτια) για τον Robert Dewar

• το FIM Motorcycling Merit Diploma για τους Willy LädeRach (Swiss Moto) και Jean-Claude Schertenleib (συγγραφέας και δημοσιογράφος μοτοσυκλετισμού)

• τον Santiago Garcia Ruiz ως νικητή του 2025 FIM Touring World Challenge (Rider)

• το Moto Clube do Porto (FMP) ως νικητή του 2025 FIM Touring World Challenge (Club)

Επέτειοι FMNs

Δέκα ομοσπονδίες τιμήθηκαν για επετείους τους:

• 20 χρόνια – Israel Motorsport Federation (IMSF)

• 30 χρόνια – Motorsport South Africa (MSA)

• 40 χρόνια – Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Automobile General Association Macao-China (AAMC), Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi (ASMK)

• 60 χρόνια – Mongolian Automobile and Motorcycle Sports Federation (MAMSF), Federazione Sammarinese Motociclistica (FSM)

• 70 χρόνια – Federacion Deportiva de Motociclismo de Chile (FMC)

• 80 χρόνια – Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala (FNMG)

• 90 χρόνια – Svenska Motorsportförbundet (SVEMO)

Επέτειος CONU

FIM Latin America – 50 χρόνια.

Δήλωση Προέδρου FIM Jorge Viegas

«Το να βρισκόμαστε στη Λωζάνη, την Ολυμπιακή Πρωτεύουσα και καρδιά του Καντονιού Vaud, αποτελεί πραγματικό προνόμιο. Η παρουσία τόσων εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση, μαζί με μέλη της οικογένειας της FIM, υπογραμμίζει την επιτυχία που έχουμε πετύχει και συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε όταν εργαζόμαστε μαζί.

Τα θεμέλια για μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά το 2026 έχουν ήδη τεθεί, αλλά πριν προχωρήσουμε, είναι στιγμή να αναλογιστούμε, να γιορτάσουμε και να απολαύσουμε τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές και τους νικητές των Trophies στα αυριανά FIM Awards, καθώς και τα επίσημα εγκαίνια του Racing Motorcycle Museum. Είμαστε υπερήφανοι που φιλοξενούμε αυτές τις ιστορικές στιγμές στη χώρα και την περιοχή της FIM, και εύχομαι σε όλους μια αξέχαστη παραμονή στην Ελβετία».