Του Δημήτρη Διατσίδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η είδηση για επικείμενη αγορά της Dorna από την Liberty που κατέχει τα δικαιώματα της F1, προέρχεται από την Ισπανία στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει τα μάτια της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και ότι επίσης το Netflix, η Amazon και η Disney ενδιαφέρονται για την εξαγορά.

Το ότι η Dorna πωλείται δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο Bernie Ecclestone το δοκίμασε ήδη το 1992 με το Two Wheels Promotion, αλλά τελικά την τελευταία στιγμή, λόγω προβλημάτων από την επιτροπή ανταγωνισμού, αποφάσισε να πουλήσει το TWP στην Dorna για να συγκεντρωθεί στους 4 τροχούς.

Τώρα το θέμα το συζητήσαμε στο paddock του MotoGΡ πέρυσι, όταν διαβάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όλες οι ενδείξεις δείχνουν προς αυτήν την

κατεύθυνση. Άλλωστε, η Bridgepoint είχε αποκτήσει τον έλεγχο της Dorna το 2006 και στο

κόσμο των οικονομικών σχεδόν είκοσι χρόνια είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος για να μην το σκεφτεί να πάρει τα κέρδη που θέλει, πουλώντας την εταιρία. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος Carmelo Ezpeleta (που έχει και μετοχές στην Dorna), δεν το έχει αρνηθεί τους τελευταίους μήνες.

Το πρόβλημα είναι περισσότερο στο ποιος θα την αγοράσει; Οι πιο πρόσφατες φήμες έκαναν λόγο για ένα απροσδιόριστο αραβικό ταμείο (fund), έτοιμο να αναλάβει από την Bridgepoint και το Καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο που κατέχει σήμερα την πλειοψηφία της Dorna μέσω της Λουξεμβουργιανής εταιρείας Global Racing LX2.

Μια άλλη φήμη οδηγεί στην Liberty Media, την εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα στην Formula 1. Υπήρχε ήδη ένδειξη κάποιου ενδιαφέροντος πέρυσι, αναλαμβάνοντας την πώληση των VIP εισιτήριων και της φιλοξενίας και στο MotoGP, εκτός από την F1. Ωστόσο τις τελευταίες ώρες η Ισπανική εφημερίδα ανέφερε ότι η Liberty Media είναι σε διαπραγματεύσεις με την Bridgepoint για την απόκτηση της Dorna.

Δεν τελειώνει εδώ το θέμα, γιατί σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια όπως τα CVC και KKR και κολοσσοί της ψυχαγωγίας, δηλαδή το Netflix, η Amazon και η Disney, θα μπορούσαν επίσης να εμπλακούν στην επιχείρηση απόκτησης της πλειοψηφίας στην Dorna.

Το Netflix έχει ήδη δείξει με το Drive to Survive (τo ντοκιμαντέρ για την F1) ότι ξέρει να “μιλάει” και να αυξάνει την αξία ενός αθλήματος, ενώ η Amazon Prime δεν τα πήγε το ίδιο καλά όταν κάλυψε το MotoGP με το απογοητευτικό “Unlimited”.

Επομένως, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η τιμή για το MotoGP αναφέρεται ότι είναι 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Σίγουρα όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά ξοδεύοντάς το η Liberty Media θα κατέχει τις δύο κορυφαίες σειρές μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για να δούμε αν θα τα καταφέρνει ο Will John C. Malone;

Προφανώς, – όπως και τότε με τον Ecclestone – τίθεται και το ερώτημα αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συμφωνήσει, γιατί θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πραγματικό μονοπώλιο στον κορυφαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό, τόσο πολύ ώστε να μπορεί να προβλεφθεί η “κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης”. Σημειώστε ότι ο νόμος δεν απαγορεύει τις δεσπόζουσες θέσεις, αλλά μάλλον την κατάχρηση…

ΥΓ. Στην κεντρική φωτογραφία ο Lewis Hamilton οδηγεί την Yamaha M1 MotoGP και ο Valentino Rossi την Mercedes F1 του Βρετανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ