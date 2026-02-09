του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Γαλλική εταιρεία Furion αποκάλυψε την F1 Hybrid, μία Yamaha MT-07 με υβριδικό σύστημα κίνησης στους 2 τροχούς.

Μια Γαλλική εταιρεία μηχανολόγων παίρνει στα σοβαρά τις υβριδικές μοτοσυκλέτες, με το τελευταίο της μοντέλο, που ονομάζεται απλώς F1, να διαθέτει επίσης μπροστινό τροχό με ηλεκτροκινητήρα πλήμνης για μετάδοση της κίνησης στον εμπρός τροχό μαζί με την κλασική μετάδοση στον πίσω τροχό.

Η κινητήρια δύναμη της μοτοσυκλέτας προέρχεται από την υβριδική τεχνολογία Eversor, η οποία ισχυρίζεται ότι μπορεί να ανακτά το 27% της ενέργειας που παράγεται κατά το φρενάρισμα. Ο ηλεκτροκινητήρας που είναι τοποθετημένος στην πλήμνη του μπροστινού τροχού μπορεί να αποδώσει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, 300 Nm κατά την επιτάχυνση και να προσθέσει περίπου 20 ίππους στη συνολική ισχύ της μοτοσυκλέτας. Το πραγματικό πλεονέκτημα του συστήματος, όμως, είναι ότι όταν ο αναβάτης φρενάρει απότομα, ο ίδιος αυτός κινητήρας μετατρέπεται σε γεννήτρια, ανακτώντας ενέργεια και στέλνοντάς την στη μπαταρία.

Υπάρχει και ένα ακόμη πλεονέκτημα του συστήματος, το οποίο σχετίζεται με τη θέση του ηλεκτροκινητήρα. Στις περισσότερες μοτοσυκλέτες, η κίνηση μεταδίδεται στον πίσω τροχό και το μεγαλύτερο μέρος της πέδησης γίνεται από τον μπροστινό. Έτσι, στο έντονο φρενάρισμα μειώνεται το βάρος στον πίσω τροχό, με αποτέλεσμα να περιορίζεται και η δυνατότητά του να ανακτήσει ηλεκτρική ενέργεια λόγω μειωμένης πρόσφυσης. Με αυτό το σύστημα, όμως, η πρόσφυση του εμπρός ελαστικού της μοτοσυκλέτας αυξάνεται εκεί ακριβώς όπου γίνεται η ανάκτηση και η τριβή μεγαλώνει όσο αυξάνεται ακόμη περισσότερο η πίεση στο φρένο.

Τα πλεονεκτήματα της κίνησης και της ανάκτησης ενέργειας στον εμπρός τροχό δεν σταματούν εδώ. Η κίνηση στον εμπρός τροχό αυξάνει την πρόσφυσή του μέσα στη στροφή στις μεγάλες κλίσεις της μοτοσυκλέτας, αρκεί η δύναμη της κίνησης να είναι μικρή. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τριβές ενός ελαστικού υπό φορτίο μεγαλώνουν και αντιστέκονται περισσότερο στην κίνηση της μοτοσυκλέτας, ενώ μια μικρή γωνία ολίσθησης μειώνει λίγο ακόμη την ιδανική συνισταμένη δύναμη προς το κέντρο της στροφής και την εφαρμόζει με μικρή απόκλιση πιο πίσω από το κέντρο το οποίο στρίβει η μοτοσυκλέτα. Για να επιτευχθεί μέγιστο κράτημα, χρειάζεται μια μικρή ροπή στον εμπρός τροχό και αυτή πρέπει να αντισταθμίζει τις αντιστάσεις τριβής και τη μικρή γωνία ολίσθησης του εμπρός τροχού.

Η επιβράδυνση μέσα στη στροφή ωφελείται ακόμη περισσότερο καθώς η συνισταμένη δύναμη προς τα πίσω ως προς το κέντρο το οποίο στρίβει η μοτοσυκλέτα, είναι κάτι που συμβαίνει και όταν κρατάμε αρκετά το μπροστινό φρένο μέσα στην στροφή. Με την ανάκτηση ηλεκτρικής ενέργειας, οι δίσκοι των φρένων δεν χρειάζεται να αναλάβουν την πέδηση και η ηλεκτρική αντίστροφη ροπή μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα από το ABS, με πιο άμεσο, γρήγορο και ακριβή ηλεκτρονικό έλεγχο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Furion επιχειρεί κάτι τολμηρό στον χώρο των υβριδικών, καθώς το 2017 είχε αναπτύξει την M1, ένα γυμνό μοντέλο με περιστροφικό κινητήρα και υβριδικό σύστημα κίνησης. Εκείνη η μοτοσυκλέτα φάνηκε να «σβήνει» πριν γίνει πραγματικότητα. Ίσως όμως, με τη χαμηλού κόστους πλατφόρμα της MT-07 ως βάση, η νέα Furion F1 να έχει περισσότερη τύχη τώρα που η ανάκτηση κινητικής ενέργειας και η περισσότερη ασφάλεια στους 2 τροχούς, είναι το βασικό ζητούμενο.