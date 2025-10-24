του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Galfer, παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα φρένων υψηλών επιδόσεων, ενισχύει τη θέση της ως τεχνολογικό σημείο αναφοράς, εξοπλίζοντας τη νέα Stark VARG SM και άλλα μοντέλα της σειράς Stark με τους δίσκους φρένων της. Γνωστή για την ασφάλεια, την ακρίβεια και την αξιοπιστία της, η Galfer εγγυάται μια ανώτερη εμπειρία οδήγησης σε κάθε περίσταση.

Με τον καινοτόμο σχεδιασμό, την ελαφριά κατασκευή και την πρωτοποριακή τεχνολογία της, η Stark VARG SM προσφέρει μια μοναδική εμπειρία οδήγησης τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δίσκοι φρένων Galfer παίζουν καθοριστικό ρόλο: κάθε φρενάρισμα είναι ακριβές, σταθερό και ασφαλές, επιτρέποντας στον αναβάτη να εκμεταλλευτεί πλήρως τις υψηλές δυνατότητες της μοτοσυκλέτας.

Χάρη στη μοναδική ικανότητα απαγωγής θερμότητας και την ακριβή αίσθηση ελέγχου, οι δίσκοι Galfer προσφέρουν απόλυτη αίσθηση και άμεση απόκριση στο φρενάρισμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμπνέουν εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια γρήγορων ελιγμών και απαιτητικών στροφών, βελτιστοποιώντας την απόδοση και τη σταθερότητα ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες.

Ο προηγμένος σχεδιασμός των δίσκων Galfer εξασφαλίζει αποδοτικότητα, αντοχή και σταθερή αίσθηση φρεναρίσματος. Κάθε εξάρτημα έχει σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια ώστε να προσφέρει τη μέγιστη απόδοση:

Κατασκευασμένοι από σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι και κράμα αλουμινίου 6082T6.

Πλωτός δίσκος με πυρήνα από αλουμίνιο για μείωση βάρους (P = 1.23 kg) και βελτιωμένο χειρισμό του εμπρόσθιου τροχού.

Κατευθυνόμενη επιφάνεια φρεναρίσματος με έντονη αισθητική Super Motard, που βελτιστοποιεί την επιφάνεια επαφής και μεγιστοποιεί την απόδοση των τακακιών.



Η συνεργασία μεταξύ Galfer και Stark επεκτείνεται πέρα από την VARG SM. Άλλα μοντέλα, όπως τα VARG EX και MX1.1, διαθέτουν επίσης δίσκους Galfer, ενισχύοντας μια συνεργασία βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία και την ασφάλεια.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Galfer επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος τεχνολογικός συνεργάτης για μοτοσυκλέτες που απαιτούν επιδόσεις, ακρίβεια και αυτοπεποίθηση σε κάθε φρενάρισμα.