του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Le Mans έχει φιλοξενήσει το MotoGP σε 38 προηγούμενες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Grand Prix “Vitesse du Mans” το 1991, που είναι η μοναδική χρονιά κατά την οποία διεξήχθησαν δύο GP στην Γαλλία την ίδια χρονιά. Το Le Mans φιλοξένησε το πρώτο του GP το 1969, όταν τον Αγώνα MotoGP κέρδισε ο Giacomo Agostini. Το 2019 ήταν η 50ή επέτειος του πρώτου GP στο Le Mans και το 2025 ήταν η 60ή επέτειος της πίστας Le Mans “Bugatti”.

Περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα έχει περάσει από τότε που το Le Mans φιλοξενεί συνεχόμενα Grand Prix μοτοσυκλετών, ξεκινώντας από το 2000. Εκτός από το Le Mans, 7 ακόμη πίστες έχουν φιλοξενήσει το Γαλλικό GP: Paul Ricard (13 φορές), Clermont-Ferrand (10), Nogaro (2), Reims (2), Rouen (2), Albi (1), Magny-Cours (1).

Πέρυσι, ο Johann Zarco έγινε μόλις ο δεύτερος Γάλλος αναβάτης που κερδίζει στο MotoGP εντός έδρας, μαζί με τον Pierre Monneret στην Reims το 1954.

Πριν από τη νίκη του Zarco το 2025, το καλύτερο αποτέλεσμα στο MotoGP για Γάλλο αναβάτη στο Le Mans ήταν επίσης του Zarco, που τερμάτισε 2ος το 2017 και το 2021, καθώς και η 2η θέση του Raymond Roche το 1985. Τα υπόλοιπα βάθρα της κορυφαίας κατηγορίας για Γάλλους αναβάτες στο Le Mans είναι: Zarco (3ος το 2023), Fabio Quartararo (3ος το 2021) και Christian Sarron (3ος το 1987).

Από τους 24 Αγώνες MotoGP που έχουν διεξαχθεί στο Le Mans στη σύγχρονη εποχή, οι 12 είτε ξεκίνησαν σε βρεγμένες συνθήκες είτε άρχισε να βρέχει κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Ο Αγώνας MotoGP διεξήχθη σε πλήρως στεγνές συνθήκες στο Le Mans το 2004, 2010, 2011, 2014-2019 και από το 2022 έως το 2024.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ LE MANS: ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 3 (2014, 2018, 2019) – Jorge Martin 1 (2024) – Maverick Viñales 1 (2017) – Jack Miller 1 (2021) – Enea Bastianini 1 (2022) – Marco Bezzecchi 1 (2023) – Johann Zarco 1 (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ LE MANS

Jorge Martin 2 (2023, 2024) – Marc Marquez 1 (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ LE MANS: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP

Νίκες GP: Honda 16 – Yamaha 10 – Ducati 5 – Suzuki 5 – MV Agusta 2

Νίκες Sprint: Ducati 3

Η Honda πέτυχε την τελευταία της νίκη στο MotoGP στο Le Mans με τον Johann Zarco το 2025. Η Honda έχει 16 νίκες MotoGP εδώ, 10 στη σύγχρονη εποχή με 7 διαφορετικούς αναβάτες: Valentino Rossi (2002), Sete Gibernau (2003, 2004), Marco Melandri (2006), Casey Stoner (2011), Dani Pedrosa (2013), Marc Marquez (2014, 2018, 2019) και Zarco (2025).

Η Yamaha πέτυχε την τελευταία της νίκη στο MotoGP στο Le Mans με τον Viñales το 2017 από την pole position. Η Yamaha έχει 10 νίκες στην πίστα, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων νικών με τους Jorge Lorenzo (2015 & 2016) και Maverick Viñales (2017), με την τελευταία να σηματοδοτεί την 500ή νίκη για αναβάτη της Yamaha σε Αγώνες Grand Prix.

Η Ducati έχει πετύχει 5 νίκες MotoGP στην πίστα, με 5 διαφορετικούς αναβάτες: Danilo Petrucci (2020), Jack Miller (2021), Enea Bastianini (2022), Marco Bezzecchi (2023) και Jorge Martin (2024). Ο Francesco Bagnaia κατέκτησε την pole position το 2022 και το 2023 και ο Martin το 2024, που είναι οι μοναδικές pole positions για την Ducati στην κατηγορία σε αυτή την πίστα. Ο Martin κέρδισε τα δύο Sprint το 2023 και το 2024, ενώ ο Marc Marquez κέρδισε το 2025.

Η Aprilia έχει καλύτερο αποτέλεσμα MotoGP στο Le Mans την 3η θέση με τον Aleix Espargaro το 2022.

Η KTM έχει καλύτερο αποτέλεσμα MotoGP στο Le Mans την 3η θέση με τον Pol Espargaro το 2020.

11 τρέχοντες αναβάτες έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP εδώ: M. Marquez (6), Zarco (4), Viñales (2), Miller (2), Martin (2), Alex Marquez (1), Quartararo (1), Bastianini (1), Bezzecchi (1), Bagnaia (1) και Aldeguer (1).

6 έχουν κατακτήσει pole: M. Marquez (4), Quartararo (3), Bagnaia (2), Viñales (1), Zarco (1), Martin (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

150 Στο Γαλλικό GP, ο Alex Rins αναμένεται να πραγματοποιήσει την 150ή εκκίνησή του στο MotoGP.

100 Αν ο Marc Marquez ή ο Francesco Bagnaia κερδίσουν το Γαλλικό GP, θα είναι η 100ή νίκη MotoGP για την Ducati Lenovo Team.

100 Αν ο Marc Marquez κερδίσει το Γαλλικό GP, θα είναι η 100ή νίκη του σε GP σε όλες τις κατηγορίες. Θα γίνει ο 3ος αναβάτης που φτάνει αυτό το ορόσημο μαζί με τον Giacomo Agostini (122) και τον Valentino Rossi (115).

15 Αν ο Marc Marquez κερδίσει το GP, θα ανέβει μόνος του στην 3η θέση της λίστας των αναβατών της Ducati με τις περισσότερες νίκες MotoGP με 15, πίσω από τον Francesco Bagnaia (31) και τον Hall of Famer του MotoGP Casey Stoner (23).

10 Αν η Ducati Lenovo Team δεν τερματίσει στο βάθρο του GP, θα είναι το 10ο συνεχόμενο GP χωρίς βάθρο την Κυριακή. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη περίοδος χωρίς βάθρο από τους 24 Αγώνες μεταξύ Aragon 2012 και Qatar 2014.

8 Αν κάποιος αναβάτης εκτός των M. Marquez (2019), Petrucci (2020), Miller (2021), Bastianini (2022), Bezzecchi (2023), Martin (2024) και Zarco (2025) κερδίσει τον Αγώνα MotoGP, θα είναι ο 8ος διαφορετικός νικητής σε 8 Αγώνες MotoGP στο Le Mans.

6 Υπάρχουν 6 αναβάτες στο grid που θα μπορούσαν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura, οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu και ο αντικαταστάτης Jonas Folger.

1 Αναβάτες της Aprilia και της KTM θα μπορούσαν να χαρίσουν στο εργοστάσιό τους την πρώτη νίκη MotoGP στο Le Mans.