του Δημήτρη Διατσίδη

Η Ducati, σε συνεργασία με τον Michele Pirro και την Garage 51, λανσάρει την “V2 Future Champ Ducati Academy – Become the Next One”, ένα αθλητικό πρόγραμμα που ανοίγει τις πόρτες του επαγγελματισμού για νέους αναβάτες κάτω και άνω των 21 ετών

Οι αναβάτες θα αγωνιστούν πάνω στην Panigale V2, τη νέας γενιάς δικύλινδρη σπορ μοτοσυκλέτα της Ducati, ακολουθώντας μια μορφή με Δοκιμές, Κατατακτήριες και διπλό Αγώνα

Ο Michele Pirro θα παρέχει τεχνική καθοδήγηση στους συμμετέχοντες, βοηθώντας τους να τελειοποιήσουν την οδήγησή τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους



Η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει το 2026 και έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσει μια δεξαμενή ταλέντων της Ducati, με μελλοντικά αστέρια του εθνικού και διεθνούς μοτοσυκλετιστικού στερεώματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν ένα επαγγελματικό ταξίδι από τα πρώτα στάδια της καριέρας τους, χάρη σε ένα πρόγραμμα που προωθεί την αξία της προσπάθειας, του πάθους και της αξιοκρατίας, πάντα υπό το φως της διάσημης εταιρείας από την Μπολόνια.

Οι νέοι αναβάτες θα αγωνιστούν με την Panigale V2, τη νέας γενιάς δικύλινδρη σπορ μοτοσυκλέτα της Ducati. Το πρόγραμμα θα ενταχθεί στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (CIV), στο World Ducati Week 2026, καθώς και στο πρωτάθλημα World Superbike, με μια αγωνιστική δομή που περιλαμβάνει Δοκιμές πριν την έναρξη της σεζόν, Κατατακτήριες και διπλούς Αγώνες σε κάθε Γύρο. Αυτό το έντονο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα τους επιτρέψει να αγωνιστούν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους σε μία από τις πιο καταξιωμένες σκηνές του Ιταλικού και Διεθνούς motorsport.

Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales Ducati:

«Η ιστορία της Ducati είναι στενά συνδεδεμένη με τον κόσμο των αγώνων και η επένδυση σε νέους αναβάτες σημαίνει τη δημιουργία των πρωταθλητών του αύριο από σήμερα. Για αυτόν τον λόγο είμαστε πολύ περήφανοι που λανσάρουμε την V2 Future Champ Ducati Academy, ένα πρόγραμμα που επιθυμούσαμε έντονα και σχεδιάστηκε για να καθοδηγήσει νέα ταλέντα από το πάθος στον επαγγελματισμό, προσφέροντάς τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να πρωταγωνιστήσουν στον κόσμο των αγώνων μοτοσυκλέτας του μέλλοντος. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για εκείνους που θέλουν να αποδεχτούν την πρόκληση και να βελτιωθούν, βασιζόμενοι στην υποστήριξη μιας εταιρείας-πρότυπο όπως η Ducati, η οποία έχει κάνει τους αγώνες μέρος της ταυτότητάς της. Κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το ταξίδι είναι ο Michele, του οποίου η συμβολή στην ανάπτυξη της Desmosedici GP έχει βοηθήσει ουσιαστικά στα σημερινά επιτεύγματα της Ducati. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω όχι μόνο ως επαγγελματία αλλά και ως φίλο: με την εμπειρία, την τεχνική του κατάρτιση και τον ενθουσιασμό του, θα αποτελέσει σίγουρα έμπνευση για τους νεαρούς αναβάτες μας».

Η τεχνική καθοδήγηση των συμμετεχόντων θα παρέχεται από τον Michele Pirro, επίσημο Δοκιμαστή της Ducati MotoGP. Ο μοναδικός συνδυασμός γνώσεων και εμπειρίας του τον καθιστά σημείο αναφοράς για τις νέες γενιές, στις οποίες θα μεταφέρει το πάθος, τη μέθοδο και τον επαγγελματισμό που χαρακτήρισαν την καριέρα του.

Michele Pirro, Official Ducati MotoGP Test Rider:

«Η εμπειρία έχει μεγάλη αξία και στην Ducati είχα την ευκαιρία να ζήσω την αριστεία από κοντά, δουλεύοντας δίπλα σε εξαιρετικούς ανθρώπους. Αυτόν τον πλούτο θέλω τώρα να μεταδώσω στους νέους αναβάτες μέσα από την V2 Future Champ Ducati Academy. Σε αυτό το πρωτάθλημα, όλοι θα αγωνιστούν με τις ίδιες μοτοσυκλέτες και υπό τις ίδιες τεχνικές συνθήκες και τα μόνα στοιχεία που θα κάνουν τη διαφορά είναι το ταλέντο, η αφοσίωση και η ικανότητα βελτίωσης. Η τεχνική ισοδυναμία διασφαλίζει ένα αξιοκρατικό περιβάλλον, όπου αυτοί που ξεχωρίζουν το κάνουν χάρη στις ικανότητές τους και στη δουλειά με την ομάδα τους. Αυτή η Ακαδημία είναι μια πραγματική ευκαιρία εξέλιξης και η δυνατότητα να κερδίσει κάποιος μια θέση στις ανώτερες κατηγορίες. Είναι η κορύφωση της εμπειρίας μου, με την επιθυμία να μεταδώσω όλα όσα έμαθα στην πορεία μου στις νέες γενιές. Ο στόχος μου είναι οι επόμενοι παγκόσμιοι πρωταθλητές της Ducati να προέλθουν από την V2 Future Champ Ducati Academy».

Μάλιστα ο Michele Pirro ζήτησε από τον Έλληνα οδηγό που διακρίνεται στο Ιταλικό Πρωτάθλημα CIV, τον Γιάννη Περιστερά, να συμμετάσχει στο νέο αυτό Πρωτάθλημα που μπορεί να του ανοίξει τις πόρτες για συμμετοχή στο μέλλον στις εργοστασιακές ομάδες της Ducati στο WorldSBK και MotoGP! Βέβαια ο Ιταλός επικεφαλής του Πρωταθλήματος προσκαλεί και όσους άλλους Έλληνες αισθάνονται έτοιμοι να συμμετάσχουν στο θεσμό να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες του προγράμματος θα αποκαλυφθούν στην EICMA 2025.

Για να παραμένετε ενημερωμένοι για την Ακαδημία, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα futurechamp.it