του Νεκτάριου Διατσίδη

Στο Italian Bike Festival στο Μιζάνο η Gregario λανσάρει στην παγκόσμια αγορά μια καινοτομία: το VERA, το πρώτο μονοκόκ πλαίσιο που είναι πραγματικά φτιαγμένο κατά παραγγελία για τον πελάτη.

Το έργο παρουσιάστηκε αρχικά ως concept στην EUROBIKE 2023 και πλέον αποτελεί πραγματικότητα. Ολόκληρο το ποδήλατο VERA AR, ή το κιτ πλαισίου VERA, μπορούν να παραγγελθούν από την ιστοσελίδα: www.gregariocycling.com

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ VERA

Η Gregario ξεκίνησε ως start-up ή, όπως προτιμούν να αυτοπροσδιορίζονται, ως μια bike-tech εταιρεία. Ιδρύθηκε το 2019 από τη διαίσθηση των Salvatore Botrugno και Paolo Baldissera, με στόχο την επανάσταση στον τομέα των εξατομικευμένων ποδηλάτων, συνδυάζοντας την Ιταλική τεχνογνωσία με την προηγμένη τεχνολογία.

Η ιδέα ξεκίνησε το 2016 από μια πραγματική ανάγκη: να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των στάνταρ μεγεθών πλαισίων από ανθρακονήματα, που συχνά αποτελούν συμβιβασμό για τους ποδηλάτες. Η λύση; Ένα πλήρως εξατομικευμένο μονοκόμματο πλαίσιο, φτιαγμένο με μεταβλητά καλούπα.

Από το 2017, με τις πρώτες Διεθνείς πατέντες, έως το 2023, η Gregario έχτισε ένα ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και B2B συνεργασίες, που κορυφώθηκαν με την παρουσίαση του concept στην EUROBIKE 2023 στην Φρανκφούρτη. Από εκείνη τη στιγμή, η Gregario επέλεξε να μην επισπεύσει τη διαδικασία ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα, τη μοναδικότητα και τη συνέπεια με τις αξίες της.

VERA AR: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Το VERA AR είναι το πρώτο ολοκληρωμένο μοντέλο ποδηλάτου της Gregario. Το πλαίσιο του είναι κατασκευασμένο με την καινοτόμο, πατενταρισμένη τεχνολογία καλουπιού μεταβλητής γεωμετρίας, που επιτρέπει τη δημιουργία ενός πραγματικά εξατομικευμένου μονοκόκ πλαισίου, χωρίς ενώσεις και συμβιβασμούς.

Παράγεται σε μία ενιαία διαδικασία στρώσης ανθρακονημάτων και πολυμερισμού σε κλίβανο και εκφράζει την αριστεία του Ιταλικού σχεδιασμού και μηχανικής.

Η Gregario ξεπερνά το παραδοσιακό σύστημα μεγεθών και εισάγει μια νέα φιλοσοφία πλήρους εξατομίκευσης: το πλαίσιο σχεδιάζεται γύρω από τα σημεία επαφής του ποδηλάτη με το ποδήλατο, με δυνατότητα προσαρμογής στο χιλιοστό. Το ίδιο ισχύει και για το cockpit — τιμόνι και λαιμός είναι προσαρμόσιμα σε γωνία, μήκος και ύψος.

Ο καταναλωτής μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διαδικασία. Το πρώτο βήμα είναι το sizing, που ορίζει τις διαστάσεις του πλαισίου σύμφωνα με τα βιομετρικά στοιχεία του ποδηλάτη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με συνεργάτη “bike fitter”, είτε μέσω του web app Digital Sizing by Gregario, βασισμένο σε νευρωνικά δίκτυα και computer vision και προσβάσιμο μέσω smartphone.

Ακολουθεί το λεγόμενο fitting, όπου γίνεται η ρύθμιση της θέσης στη σέλα και των εξαρτημάτων, βάσει των βιομηχανικών στόχων και αναγκών του ποδηλάτη.

Το VERA AR είναι σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου: ο ρυθμιζόμενος λαιμός έχει εύρος γωνίας από -3° έως +10° και η ενσωματωμένη σέλα στον άξονα προσφέρει ±30 mm κάθετης ρύθμισης.

Πρόκειται για ποδήλατο aero-road, σχεδιασμένο για ταχύτητα, με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική μέσω CFD (Computational Fluid Dynamics) — τεχνική που προσομοιώνει τη ροή του αέρα γύρω από το ποδήλατο και τον ποδηλάτη.

Το πιρούνι της VERA ενώνεται πλήρως με το πλαίσιο, με flat mount στηρίγματα TA12, απευθείας από το καλούπι — χωρίς κόλληση.

Το VERA είναι εξ ολοκλήρου σχεδιασμένο, ανεπτυγμένο και κατασκευασμένο στην Ιταλία, προσφέροντας μια εξαιρετικά ποιοτική και αποκλειστική επιλογή στους απαιτητικούς ποδηλάτες.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ GREGARIO

Η Gregario γεννήθηκε από τη συνεργασία δύο μηχανικών: Salvatore Botrugno και Paolo Baldissera. Με διαφορετικά υπόβαθρα αλλά κοινό πάθος για την τεχνολογία και την ποδηλασία, οι δύο συνιδρυτές ένωσαν τις δυνάμεις τους για να φέρουν κάτι καινούργιο στον χώρο του custom ποδηλάτου.

Ο Salvatore Botrugno μεγάλωσε μέσα στα ποδήλατα, με οικογενειακό εργαστήριο και αγωνιστική εμπειρία. Σπούδασε Μηχανολογία στο Πολυτεχνείο του Τορίνο και εργάστηκε στον αεροναυπηγικό τομέα (Alenia) και στην 3T Cycling. Το 2016 μετακόμισε στην Ταϊβάν και ίδρυσε δική του επιχείρηση, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ποδηλατικές μάρκες παγκοσμίως.

Ο Paolo Baldissera, μηχανολόγος με εξειδίκευση στη βιοϊατρική και διδακτορικό στον σχεδιασμό μηχανών, εργάστηκε ως ερευνητής στο Politecnico di Torino (DIMEAS) για πάνω από 15 χρόνια. Ιδρυτής της ομάδας Policumbent, συμμετείχε με καινοτόμα οχήματα στο World Human Powered Speed Challenge. Συνεργάστηκε στη συγγραφή του βιβλίου “Cycling: Physics and Physiology” και είναι ειδικός στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής.

Το 2018–2019, οι δύο επιλέχθηκαν από την UNIDO ως Διεθνείς ειδικοί για έργο καινοτομίας στον Ινδικό ποδηλατικό τομέα.

«Κάποτε, η αριστεία ενός custom ποδηλάτου βασιζόταν στη χειροτεχνία. Με τη Gregario, θελήσαμε να διατηρήσουμε αυτή την αξία, μεταφέροντάς την στο μέλλον — όχι με κολλημένους σωλήνες, αλλά με πραγματικά μονοκόκ ανθρακονημάτινα πλαίσια, φτιαγμένα με καλούπι μεταβλητής γεωμετρίας. Το όραμά μας; Να ενώσουμε την παράδοση με την καινοτομία και να δημιουργήσουμε το τέλειο ποδήλατο — μοναδικό για κάθε ποδηλάτη».

— Salvatore Botrugno & Paolo Baldissera, συνιδρυτές της Gregario

VERA AR ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Πλαίσιο: Flat mount disc, TA12, BB T47, max 700x32mm, βάρος: 840* g

Πιρούνι: Flat mount disc, TA12, 1-⅛ 1-¼, max 700×32 mm, βάρος: 360* g

Cockpit: Ενσωματωμένο, κατά παραγγελία πλάτος και μήκος, ρυθμιζόμενη γωνία, εσωτερική τοποθέτηση καλωδίων

Groupset: Συμβατό με ασύρματο σύστημα ή μηχανικό, επιλογή από τον πελάτη

Τροχοί, Σέλα: Επιλογή του πελάτη

Βαφή: Επιλογή από έτοιμα σχέδια ή πλήρης εξατομίκευση

Βασικό κιτ πλαισίου (πλαίσιο + πιρούνι + παλουκόσελο): από €6.000**

Πλήρες κιτ (με cockpit): από €7.100**

Ολοκληρωμένο ποδήλατο “Italian Flagship”: από €12.300**

* Το βάρος διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος, το layup και το σχέδιο βαφής

** Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ και μεταφορικά

Παραγγελίες & πληροφορίες: www.gregariocycling.com

Και βέβαια οι καινοτόμες ιδέες του ποδηλάτου πολλές φορές “αντιγράφονται” από τους κατασκευαστές μοτοσυκλετών, ή περισσότερο από τις αγωνιστικές ομάδες τους, οπότε μπορεί να περιμένουμε στο μέλλον και μια εφαρμογή αυτής της ιδέας στο MotoGP, αρχικά!