του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Royal Enfield έχει στη γκάμα της χαρακτηριστικά μοντέλα όπως τα Bullet, Classic και πιο πρόσφατα το Super Meteor, που είναι κυρίως μεγάλες cruiser και ρετρό μοτοσυκλέτες. Αυτή ήταν η ειδικότητα της εταιρείας για μεγάλο μέρος της ιστορίας της.

Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν πριν από περίπου μία δεκαετία με την παρουσίαση της πρώτης Himalayan 411. Στη συνέχεια ήρθε η νέα Himalayan 450, βασισμένη στη νέα υγρόψυκτη πλατφόρμα Sherpa. Λίγο αργότερα, η εταιρεία παρουσίασε την Guerrilla 450, μία roadster προσανατολισμένη περισσότερο στην άσφαλτο, η οποία χρησιμοποιεί την ίδια μηχανολογική βάση.

Τώρα, μόλις λίγα χρόνια μετά την παρουσίαση της Guerrilla, η Royal Enfield λανσάρει μια πιο σπορ έκδοση με την ονομασία Guerrilla 450 Apex. Η νέα έκδοση δεν περιορίζεται μόνο σε αισθητικές αλλαγές.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη θέση οδήγησης. Το νέο αλουμινένιο τιμόνι έχει τοποθετηθεί χαμηλότερα, δημιουργώντας μια πιο επιθετική εργονομία και επιτρέποντας στον αναβάτη να σκύβει περισσότερο προς τα εμπρός.

Ο κινητήρας Sherpa των 452 κ.εκ. παραμένει αμετάβλητος, αποδίδοντας 39.5 ίππους και 40 Nm ροπής. Πρόκειται για έναν κινητήρα που προσφέρει ευχάριστη οδήγηση στην πόλη, ενώ διαθέτει επαρκή δύναμη και για μικρές διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο.

Η εταιρεία έχει επίσης βελτιώσει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Τα προγράμματα οδήγησης Street και Sport έχουν αναβαθμιστεί ώστε να λειτουργούν πιο ομαλά, ενώ η μοτοσυκλέτα θυμάται πλέον το τελευταίο πρόγραμμα που είχε επιλεγεί ακόμη και μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Σχεδιαστικά, η Apex διαθέτει νέο κάλυμμα σέλας που ενσωματώνεται καλύτερα στο σύνολο της μοτοσυκλέτας, αν και μπορεί να αντικατασταθεί με κανονική διθέσια σέλα. Επιπλέον, προστέθηκε νέο εμπρός κάλυμμα στο χρώμα της μοτοσυκλέτας και διακοσμητικές ταινίες στις ζάντες.

Οι τροχοί των 17 ιντσών εξοπλίζονται πλέον με ελαστικά Vredestein Centauro ST, τα οποία υπόσχονται καλύτερη πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Το πλαίσιο, οι αναρτήσεις και τα φρένα παραμένουν ίδια με του βασικού μοντέλου. Το εμπρός πιρούνι είναι τηλεσκοπικό 43 χιλιοστών, ενώ πίσω υπάρχει μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα. Τα φρένα αποτελούνται από δίσκο 310 χιλιοστών μπροστά και 270 χιλιοστών πίσω.

Διατηρείται επίσης η έγχρωμη TFT οθόνη 4 ιντσών με σύστημα πλοήγησης και συνδεσιμότητα.

Η νέα χρωματική επιλογή ονομάζεται Twilight Blue και προστίθεται στις ήδη διαθέσιμες αποχρώσεις Shadow Ash, μαύρο και κόκκινο.

Η Royal Enfield δεν επιδίωκε ποτέ να κατασκευάζει τις πιο γρήγορες μοτοσυκλέτες της αγοράς. Η φιλοσοφία της βασίζεται περισσότερο στον χαρακτήρα, την απλότητα και την απόλαυση της οδήγησης παρά στις απόλυτες επιδόσεις. Η Guerrilla 450 Apex ακολουθεί ακριβώς αυτή τη λογική, προσφέροντας μια πιο σπορ εκδοχή ενός ήδη επιτυχημένου και προσιτού μοντέλου roadster.