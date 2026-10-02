Η Harley-Davidson Athens, μέλος του Ομίλου Φάις, υποδέχθηκε με μεγάλη επιτυχία το Harley-Davidson Demo Truck 2026 από τις 19 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις της σε σημείο συνάντησης για αναβάτες, φίλους της μάρκας και λάτρεις της μοτοσικλέτας.

Το Harley-Davidson Demo Truck αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες περιοδεύουσες εμπειρίες της μάρκας στην Ευρώπη. Το πλήρως εξοπλισμένο φορτηγό μεταφέρει μια ευρεία επιλογή από τα νεότερα μοντέλα Harley-Davidson, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τη σύγχρονη γκάμα, την τεχνολογία και τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε μοτοσικλέτας. Η επιστροφή του στην Αθήνα έφερε για ακόμη μία χρονιά μια διεθνή εμπειρία της Harley-Davidson στο ελληνικό κοινό.

Περισσότεροι από 240 διαφορετικοί αναβάτες συμμετείχαν στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερα από 320 test rides. Μέσα από οργανωμένες διαδρομές, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διαφορετικά μοντέλα και να βιώσουν στην πράξη την απόδοση, την τεχνολογία και τη μοναδική οδηγική ταυτότητα της Harley-Davidson.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το V-Twin Café πρόσφερε στους επισκέπτες burgers και αναψυκτικά, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης. Την εμπειρία συμπλήρωσε η Monster Energy, η οποία υποστήριξε το event προσφέροντας δωρεάν ενεργειακά ποτά στους παρευρισκόμενους.

Η εμπειρία συνεχίστηκε και μέσα στο κατάστημα της Harley-Davidson Athens. Με την αγορά οποιουδήποτε T-shirt, οι επισκέπτες μπορούσαν να προσθέσουν επιτόπου ειδική στάμπα και να δημιουργήσουν το δικό τους αναμνηστικό από το Harley-Davidson Demo Truck 2026.

Παράλληλα, στο ειδικά διαμορφωμένο photo booth, το κοινό είχε τη δυνατότητα να φωτογραφηθεί και να παραλάβει άμεσα την εκτυπωμένη φωτογραφία του ως ένα ακόμη προσωπικό ενθύμιο από τη διοργάνωση.

Η υψηλή συμμετοχή και η ενέργεια του κοινού επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη δυναμική της κοινότητας της Harley-Davidson στην Ελλάδα. Με περισσότερους από 240 αναβάτες, πάνω από 320 test rides και εμπειρίες που ξεπέρασαν την οδήγηση, το Demo Truck 2026 ανέδειξε την αυθεντικότητα, το πάθος και το πνεύμα ελευθερίας που χαρακτηρίζουν τη μάρκα.