του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Βασίλης Κωστάκος, Studio B42

Όταν η Harley-Davidson παρουσίασε την Pan America πριν από μερικά χρόνια, προκάλεσε αίσθηση. Όχι μόνο επειδή ήταν η πρώτη με απαιτήσεις adventure μοτοσυκλέτα της αμερικανικής εταιρίας, αλλά γιατί τόλμησε να μπει σε μια κατηγορία όπου οι Ευρωπαίοι και οι Ιάπωνες είχαν ήδη δεκαετίες εμπειρίας. Με μπροστινό τροχό 19 ιντσών και ελαστικά on-off, η Pan America συστήθηκε ως μια adventure μοτοσυκλέτα με ταξιδιωτικό προσανατολισμό, ικανή να κινηθεί άνετα στην άσφαλτο, να φορτωθεί και να βγει και εκτός δρόμου.

Η Harley-Davidson όμως δεν έμεινε εκεί. Με την Pan America 1250 ST κάνει ένα σαφές βήμα προς την άσφαλτο, δημιουργώντας μια πιο σπορ και πιο «ευρωπαϊκή» εκδοχή της Pan America. Με ζάντες 17 ιντσών εμπρός και πίσω, ελαστικά δρόμου και πιο απλές, χειροκίνητα ρυθμιζόμενες αναρτήσεις αντί για τις ηλεκτρονικές της έκδοσης Special, η ST δείχνει ξεκάθαρα τον προσανατολισμό της: άσφαλτος, ρυθμός και καθημερινή χρηστικότητα.



Ο κινητήρας παραμένει ίδιος με την adventure έκδοση και αποτελεί ένα από τα μεγάλα ατού της μοτοσυκλέτας. Ο Revolution Max 1250 είναι ένας σύγχρονος V2 που δεν θυμίζει τα κλασικά στερεότυπα της Harley-Davidson. Με απόδοση περίπου 150 ίππων στις 8.750 σ.α.λ. και ροπή 12,6 kgm, διαθέσιμη αρκετά χαμηλότερα, προσφέρει άμεση και γεμάτη απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. Η αίσθηση δύναμης είναι συνεχής και γραμμική, κάνοντας τη μοτοσυκλέτα να δείχνει πιο δυνατή απ’ ό,τι υποδηλώνουν τα νούμερα.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η τελική μετάδοση, η οποία είναι πιο κοντή, χάρη σε μεγαλύτερο γρανάζι. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλες οι σχέσεις αποδίδουν άμεσα, με έντονη αίσθηση ροπής και πολύ καλή επιτάχυνση.

Παρά το βάρος των περίπου 246 κιλών με γεμάτο ρεζερβουάρ 21 λίτρων, η Pan America 1250 ST δεν δείχνει βαριά όταν κινείται. Ο κινητήρας και η συνολική ισορροπία του συνόλου κρύβουν αποτελεσματικά τα κιλά.

Το αυξημένο μεταξόνιο χαρίζει σταθερότητα, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Με την κοντή μετάδοση, η τελική ταχύτητα περιορίζεται γύρω στα 229–230 km/h, όμως αυτό που μετράει περισσότερο είναι η αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς, ειδικά σε ταξιδιωτικούς ρυθμούς που είναι και οι πιο ρεαλιστικοί για την ελληνική πραγματικότητα.



Στον δρόμο, το Quickshifter Screamin’ Eagle που προσφέρεται στάνταρ αποδεικνύεται ουσιαστικό βοήθημα. Οι αλλαγές ταχυτήτων γίνονται χωρίς συμπλέκτη, κρατώντας τον ρυθμό και την ισορροπία της μοτοσυκλέτας, τόσο σε γρήγορες διαδρομές με συνεχόμενες στροφές όσο και μέσα στην πόλη. Τα riding modes (Sport, Road, Rain και δύο Custom) επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόσει την απόδοση ανάλογα με τη διάθεση και τις συνθήκες.

Στο ταξίδι, η προστασία από τον αέρα είναι καλύτερη απ’ όσο περιμένεις. Παρότι το φέρινγκ δεν ρυθμίζεται καθ’ ύψος, διώχνει τον αέρα πάνω από το κράνος ενός αναβάτη μέσου ύψους και κρατά τα χέρια προστατευμένα, μειώνοντας την κούραση στις μεγάλες αποστάσεις.

Η Pan America 1250 ST δεν περιορίζεται στο ταξίδι. Κινείται άνετα στην πόλη και δείχνει τον χαρακτήρα της σε επαρχιακούς δρόμους, αναβάσεις και διαδρομές με ωραίες στροφές, όπως αυτές που συναντά κανείς στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Τα ελαστικά δρόμου, σε συνδυασμό με τους 17άρηδες τροχούς και τη γεωμετρία, προσφέρουν καλύτερο πάτημα και πιο άμεση αίσθηση στην άσφαλτο. Όταν ζεσταθούν, δίνουν τη σιγουριά που χρειάζεται για να πιέσεις περισσότερο.

Τα φρένα της Brembo συμπληρώνουν θετικά την εικόνα, με καλή αίσθηση και προοδευτικότητα, ενώ ο εξοπλισμός με έγχρωμη TFT οθόνη αφής και συνδεσιμότητα Bluetooth κρατά τη μοτοσυκλέτα σύγχρονη και εύχρηστη στην καθημερινότητα.



Η Pan America 1250 ST είναι, συνολικά, μια επιτυχημένη και πειστική πρόταση. Μια καθαρά ασφάλτινη εκδοχή της Pan America, που προσφέρει άνεση στο ταξίδι, ευκολία στην καθημερινή χρήση και πολύ καλή συμπεριφορά σε γρήγορες διαδρομές. Πάνω απ’ όλα, όμως, αποδεικνύει ότι η Harley-Davidson έχει πλέον μπει δυναμικά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ικανή να σταθεί απέναντι σε premium Ιαπωνικές και Ευρωπαϊκές προτάσεις.



Το κυριότερο είναι ότι μαζί της ξεχωρίζεις. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, το όνομα Harley-Davidson διαθέτει ένα κύρος που δύσκολα συναντάς στην πλειοψηφία του κόσμου της μοτοσυκλέτας και ένα κύρος που πηγαίνει ακόμη πιο μακριά και αγγίζει και όσους δεν είναι μοτοσυκλετιστές. Και πλέον, αυτό το κύρος συνοδεύεται από απόδοση, συμπεριφορά και ουσία στην πράξη, καταρρίπτοντας οριστικά το στερεότυπο ότι οι μοτοσυκλέτες της αμερικανικής εταιρίας είναι φτιαγμένες μόνο για ατελείωτες ευθείες και χαμηλές ταχύτητες. Η Pan America 1250 ST δείχνει ξεκάθαρα ότι η Harley-Davidson μπορεί να καλύψει και τις απαιτήσεις του σύγχρονου Ευρωπαίου αναβάτη – και το κάνει με τρόπο που ξεπερνά τις προσδοκίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Harley-Davidson Pan America 1250 ST

Κινητήρας

Τύπος: Revolution Max 1250, V2, υγρόψυκτος

Κυβισμός: 1.252 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή: 105 x 72,3 mm

Σχέση συμπίεσης: 13.0:1

Απόδοση

Μέγιστη ισχύς: 150 ίπποι στις 8.750 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 12,6 kgm (124 Nm) στις 6.750 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κιβώτιο: 6 σχέσεων

Τελική μετάδοση: Αλυσίδα

Πλαίσιο – Αναρτήσεις

Πλαίσιο: Χαλύβδινο, με τον κινητήρα ως ενεργό δομικό στοιχείο

Εμπρός ανάρτηση: Ανεστραμμένο πιρούνι 47 mm, χειροκίνητα ρυθμιζόμενο

Πίσω ανάρτηση: Μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα, ρυθμιζόμενο

Φρένα

Εμπρός: Διπλός δίσκος 320 mm με ακτινικές monoblock δαγκάνες Brembo 4 εμβόλων

Πίσω: Μονός δίσκος 280 mm με μονοπίστονη δαγκάνα

Συστήματα: Cornering ABS

Τροχοί – Ελαστικά

Εμπρός: 120/70 ZR17

Πίσω: 180/55 ZR17

Διαστάσεις – Βάρη

Μεταξόνιο: 1.580 mm

Ύψος σέλας: 825 mm

Απόσταση από το έδαφος: 170 mm

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 21,2 λίτρα

Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας: 246 kg

Εξοπλισμός

Οθόνη: Έγχρωμη TFT με αφή

Ηλεκτρονικά: Riding Modes, traction control, cruise control, cornering ABS

Τιμή: 23,490€

Δείτε το σχετικό βίντεο από την οδήγησή της στην Δίρφυ της Εύβοιας: