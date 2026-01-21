του Νεκτάριου Διατσίδη

Για το 2026, η Harley-Davidson παρουσίασε τρία νέα μοντέλα στην οικογένεια CVO και πρόσθεσε καλοδεχούμενες αναβαθμίσεις επιδόσεων στις υπάρχουσες CVO.

Τα μοντέλα CVO (Custom Vehicle Operations) της Harley-Davidson αποτελούν την κορυφή της γκάμας της μάρκας και για το 2026, ο κατασκευαστής από το Μιλγουόκι παρουσίασε τρία ολοκαίνουργια μοντέλα CVO και ανανέωσε δύο από τα μοντέλα του 2025.

Ολοκαίνουργιες στην οικογένεια CVO για το 2026 είναι οι CVO Street Glide ST, CVO Street Glide Limited και CVO Street Glide 3 Limited. Οι CVO Road Glide ST και CVO Street Glide δέχονται ορισμένες δελεαστικές αναβαθμίσεις σε σύγκριση με τις εκδόσεις του 2025, αλλά εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον εκ βάθρων επανασχεδιασμό που έλαβαν το 2023.

Παρότι όλα τα μοντέλα CVO απευθύνονται σε διαφορετικές χρήσεις και κοινά, μοιράζονται πολλές κοινές αναβαθμίσεις για το 2026. Όλα τα μοντέλα CVO της Harley-Davidson, είναι εγγυημένο ότι θα διαθέτουν οθόνη αφής TFT 12.3 ιντσών με λειτουργικό Skyline™ OS για πλοήγηση, πολυμέσα και έλεγχο συστήματος, ενσωματωμένη πλοήγηση, ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay, ενημερώσεις λογισμικού over-the-air και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλούς οδήγησης, όπως: ηλεκτρονικά συνδεδεμένα φρένα με διαφορετική λειτουργία σε ευθεία ή στροφή (ELB/C-ELB), ABS ευθείας/στροφής (ABS/C-ABS), έλεγχο πρόσφυσης ευθείας/στροφής (TCS/C-TCS) με λειτουργίες, έλεγχο ολίσθησης φρένου κινητήρα κατά το φρενάρισμα σε ευθεία ή στροφή (DSCS/C-DTSC), Vehicle Hold Control (VHC) CVO (μόνο στην Street Glide 3 Limited) και παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (TPMS).

Οι CVO Street Glide, CVO Street Glide Limited και CVO Street Glide 3 Limited χρησιμοποιούν όλες τον δικύλινδρο Milwaukee-Eight® VVT 121 των 1.977 κ.εκ. (με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων), ο οποίος αποδίδει 114 ίππους και 187.1 Νm ροπής, ενώ αυτά τα νούμερα ανεβαίνουν ακόμη περισσότερα αποκλειστικά στις CVO Street Glide ST και CVO Road Glide ST, όπου υπάρχουν οι εκδόσεις Milwaukee-Eight 121 High Output (HO), με αγωνιστικό εκκεντροφόρο, υψηλών επιδόσεων εισαγωγή και αυξημένο όριο στροφών στις 5,900 σ.α.λ., που αποδίδουν 127 ίππους και 196 Nm ροπής.

Με τόση ισχύ έρχεται και πολλή ταχύτητα, περισσότερη από οποιαδήποτε Grand American Touring μοτοσυκλέτα που έχει προσφέρει ποτέ η Harley-Davidson. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ./ώρα (CVO Road Glide ST) και 180 χλμ./ώρα (CVO Street Glide® ST) για μέγιστο χρόνο 25 δευτερολέπτων, κάτι που, σύμφωνα με την Harley, «είναι κατάλληλο για ειδικές περιστάσεις, όπως Track day στο ασφαλές περιβάλλον της πίστας».

Η CVO Road Glide ST είναι μια εξευγενισμένη εκδοχή των υψηλών επιδόσεων bagger της Harley, οπότε είναι γεμάτη εξαρτήματα επιδόσεων. Την καλή οδική συμπεριφορά αναλαμβάνουν οι πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Showa εμπρός και πίσω, ενώ οι εξατμίσεις από τιτάνιο Screamin’ Eagle, τα ελαφριά εξαρτήματα από ανθρακονήματα (μπροστινό φτερό, κάλυμμα σέλας, κάλυμμα ρεζερβουάρ) και τα ατσάλινα τμήματα του πλαισίου μαζί με τις δαγκάνες Brembo, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τον χαρακτήρα της.

Η Road Glide ST είναι η CVO που πρέπει να επιλέξετε αν θέλουμε να μας περάσουν για αναβάτη του King of the Baggers, χάρη στη βαφή Orange Pearl πάνω από τη βάση Blood Orange και το χρώμα Raven Metallic, εμπνευσμένο από τα αγωνιστικά χρώματα της ομάδας Harley-Davidson x Dynojet Factory Race Team. Επίσης διαθέτει τιμόνι που τοποθετεί τον αναβάτη σε πιο επιβλητική, όρθια θέση.

Αντίστοιχη είναι και η CVO Street Glide ST. Τα δύο μοντέλα μοιράζονται πολλά από τα ίδια εξαρτήματα επιδόσεων αλλά η CVO Street Glide ST διαθέτει διαφορετική διάταξη τιμονιού “fused bar”, είναι πιο φαρδιά και ψηλή από την στάνταρ Street Glide, ενώ το τιμόνι της CVO Road Glide ST είναι πιο όρθιο και επίπεδο, με έμπνευση από τις flat track μοτοσυκλέτες. Φυσικά, η βασική διαφορά είναι το κλασικό «batwing» φέρινγκ της Street Glide, ανανεωμένο με εξελιγμένο σχεδιασμό και βελτιωμένη αεροδυναμική.

Για το 2026, τόσο η CVO Street Glide ST όσο και η CVO Road Glide ST έχουν… αδυνατίσει: η πρώτη έχασε 10 κιλά και η δεύτερη 12.7 κιλά.

Αν η άνεση και το σύγχρονο στυλ είναι πιο σημαντικά από την ταχύτερη bagger της αγοράς, η ολοκαίνουργια CVO Street Glide, αξίζει προσοχής. Διαφοροποιείται από τη στάνταρ Street Glide με αποκλειστική βαφή CVO και αναβαθμίσεις σε χρώμιο/διακοσμητικά υψηλής ποιότητας. Το σημαντικότερο για τους φίλους του touring είναι το επανασχεδιασμένο Grand Tour-Pak, με ενισχυμένο φωτισμό LED. Η εργονομία και η σέλα έχουν επίσης ανασχεδιαστεί, καθιστώντας το μοντέλο ακόμη πιο ικανό στο ταξίδι.

Αναμφίβολα, το καλύτερο μοντέλο για οδήγηση touring σε αυτή τη γκάμα είναι η CVO Street Glide Limited. Διαθέτει όλα όσα προσφέρει η CVO Street Glide και ακόμη περισσότερα. Καθοριστικό για τους ταξιδιώτες είναι το επανασχεδιασμένο Grand Tour-Pak με ενισχυμένο φωτισμό LED, ενώ εργονομία και σέλα έχουν επίσης αναβαθμιστεί, καθιστώντας την ακόμη πιο άνετη στο ταξίδι. Τοποθετώντας την CVO Street Glide Limited πάνω από τα υπόλοιπα μοντέλα, ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα αξεσουάρ της συλλογής Carbide: θερμαινόμενα grip, μαρσπιέ αναβάτη, μανέτα φρένου, λεβιέ ταχυτήτων, highway pegs και μαρσπιέ συνεπιβάτη.

Στην κορυφή της ζυγαριάς βρίσκεται η CVO Street Glide 3 Limited. Ζυγίζει 580 κιλά με υγρά και προσφέρει όλα όσα βρίσκουμε στις CVO Street Glide Limited, συν πληθώρα μηχανολογικών βελτιώσεων ειδικά σχεδιασμένων για τρίκυκλο όχημα.

Αυτά τα νέα μοντέλα της Harley-Davidson είναι όλα πραγματικά εντυπωσιακά. Η επιλογή δύσκολη και οι λεπτομέρειες πολλές. Σίγουρα το όνομα μετράει πάνω απ’ όλα και τώρα υπάρχουν πλέον και πιο σπορ επιλογές, με τις πιο ελαφριές CVO Street Glide ST και CVO Road Glide ST να ξεχωρίζουν.