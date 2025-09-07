του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών WorldWCR συνεχίζεται στην Γαλλία, μαζί με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK. O Πρώτος από τους δύο Αγώνες του θεσμού, έγινε χθες Σάββατο.

Στιγμιότυπα 1ου Αγώνα:

Η Maria Herrera (Klint Forward Racing Team) δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους της στον 1ο Αγώνα του Σαββάτου. Κυριαρχώντας από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό, η Ισπανίδα πήρε την πέμπτη της νίκη για φέτος, επεκτείνοντας τη διαφορά της στο πρωτάθλημα με τρεις Αγώνες να απομένουν.

Η Chloe Jones (GR Motorsport), που ξεκίνησε από την pole, πίεσε σκληρά για να φτάσει την Maria και να διεκδικήσει τη νίκη. Πέτυχε τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα, αλλά τελικά περιορίστηκε στη 2η θέση, μόλις 0.130s πίσω από την 1η.



Ξεκινώντας από την 5η θέση του grid, η διεκδικήτρια του τίτλου Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha) ήξερε ότι μόνο ένα βάθρο θα ήταν αρκετό. Κέρδισε θέσεις γρήγορα, κολλώντας στις δύο προπορευόμενες και εξασφαλίζοντας μια πολύτιμη 3η θέση, προσθέτοντας 16 κρίσιμους βαθμούς.

Η Jones θα ξεκινήσει και πάλι από την pole στον Κυριακάτικο Αγώνα, έχοντας σημειώσει τον ταχύτερο γύρο (1’51.622). Δίπλα της στην πρώτη σειρά θα βρίσκονται οι Herrera και Neila.

Η Roberta Ponziani (Klint Forward Racing Team) έκανε εξαιρετικό αγώνα ανεβαίνοντας στην 4η θέση, ενισχύοντας τη θέση της στην 3η θέση της γενικής κατάταξης.

Η τοπική αναβάτρια Lucie Boudesseul (GMT94-YAMAHA), που εκκίνησε για πρώτη φορά από την πρώτη σειρά, έχασε λίγο στην εκκίνηση αλλά ανέκαμψε γρήγορα, κρατώντας την 4η θέση για το μεγαλύτερο μέρος του Αγώνα και τερματίζοντας 5η.

Η Natalia Rivera (Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Team), με την καλύτερη εκκίνηση της χρονιάς, συγκέντρωσε σημαντικούς βαθμούς τερματίζοντας στην 6η θέση.

Στην πρώτη της έκτακτη συμμετοχή στο WorldWCR, η Γαλλίδα Justine Pedemonte (MDS) τα πήγε εξαιρετικά, τερματίζοντας στην 7η θέση, μόλις 20 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη, παρότι στον πρώτο γύρο είχε πέσει στην 11η θέση.

Σταθερή εμφάνιση από την Tayla Relph (Full Throttle Racing), με την Αυστραλή να τερματίζει 8η, μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω από την πλησιέστερη αντίπαλό της.

Οι Line Vieillard (FT Racing Academy) και Mallory Dobbs (Diva Racing) είχαν δική τους μάχη για την 9η θέση, με την Γαλλίδα να επικρατεί τελικά της Αμερικανίδας στους τελευταίους γύρους του Αγώνα.

Άξια αναφοράς η Avalon Lewis (Carl Cox Motorsports) από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία σκαρφάλωσε από την 15η θέση της εκκίνησης στην 11η, μετά από πτώση στις Κατατακτήριες Superpole της Παρασκευής.

Ξεκινώντας από την τελευταία θέση λόγω παράβασης, η Jessica Howden (Team Trasimeno) έδειξε αποφασιστικότητα, κερδίζοντας 12 θέσεις και τερματίζοντας 14η, εντός ζώνης βαθμών.

Οι Sara Sanchez (Terra&Vita GRT Yamaha WorldWCR Team), Emily Bondi (ZELOS Trasimeno) και Sonya Lloyd (Team Trasimeno) δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον Αγώνα λόγω πτώσεων στα πρώτα στάδια. Οι Bondi και Sanchez μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο και κρίθηκαν ακατάλληλες να συνεχίσουν:

Η Sanchez υπέστη κάταγμα στον μετακάρπιο του αριστερού χεριού

Η Bondi υπέστη κάταγμα στον τρίτο δάχτυλο του αριστερού χεριού

Βαθμολογία Πρωταθλήματος:

Με την πέμπτη της νίκη, η Herrera ανεβαίνει στους 197 βαθμούς στο WorldWCR

Η Neila παραμένει στη μάχη, με 179 βαθμούς (18 πίσω)

Το πρωτάθλημα δεν μπορεί να κριθεί αυτό το Σαββατοκύριακο και θα αποφασιστεί στον τελικό Γύρο στην Jerez

Η Ponziani εδραιώνει την 3η θέση με 125 βαθμούς

Με το σημερινό βάθρο, η Jones ανεβαίνει στην 4η θέση με 113 βαθμούς

Η Sanchez συμπληρώνει την πεντάδα με 111 βαθμούς

Βασικά Στοιχεία:

Pole position: Chloe Jones (GR Motorsport) – 1’51.868

Νικήτρια 1ου Αγώνα: Maria Herrera (Klint Forward Racing Team)

Ταχύτερος γύρος Αγώνα: Chloe Jones – 1’51.622

Δηλώσεις Πρωταγωνιστριών:

1η | Maria Herrera | Klint Forward Racing Team

«Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη νίκη. Ήξερα ότι θα είναι δύσκολο να δημιουργήσω διαφορά σε αυτή την πίστα, αλλά επίσης ήξερα ότι θα ήταν επικίνδυνο να είμαι σε γκρουπ στις στενές στροφές του τελευταίου γύρου. Πιστεύω πως έκανα έναν καλό αγώνα, πίεσα και έμεινα συγκεντρωμένη στο ρυθμό και τη γραμμή μου. Η Chloe ήταν πολύ γρήγορη στο τέλος, αλλά κατάφερα να διατηρήσω τη θέση μου. Δεν μπορούσα να κάνω πολλά λόγω του ανέμου – εκείνη κάλυπτε λίγο έδαφος στις ευθείες – αλλά επικεντρώθηκα στο να κρατήσω έναν δυνατό ρυθμό. Αύριο θα προσπαθήσω να βελτιωθώ λίγο ακόμη. Είναι σημαντικό να πάρουμε περισσότερους βαθμούς και να πάμε στην Jerez σε καλή θέση».

2η | Chloe Jones | GR Motorsport

«Πολύ καλός Αγώνας, ειδικά ξεκινώντας από την pole. Έμαθα πολλά σήμερα, όπως κάνω κάθε φορά που μπαίνω στην πίστα. Θα αλλάξουμε μερικά πράγματα το βράδυ και αύριο θα προσπαθήσω να πάρω τη νίκη. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο – η ομάδα κι εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε και πιστεύω πως είναι θέμα χρόνου. Θα συνεχίσω να παλεύω και να δουλεύω για να βρω κάτι παραπάνω για αύριο. Ελπίζω να είμαστε και πάλι μόνο οι τρεις μας μπροστά στον 2ο Αγώνα. Δείξαμε ότι έχουμε καλό ρυθμό – αν και η Beatriz έμεινε λίγο πίσω – οπότε περιμένω τις ίδιες πρωταγωνίστριες και αύριο».

3η | Beatriz Neila | Ampito Crescent Yamaha

«Ο σημερινός Αγώνας ήταν λίγο δύσκολος γιατί είχα κάποια προβλήματα με τις σχέσεις ταχυτήτων, αλλά είμαι ικανοποιημένη γιατί πήρα καλούς βαθμούς και το πρωτάθλημα παραμένει ανοιχτό. Πιστεύω πως θα διορθώσουμε το πρόβλημα για τον αυριανό 2ο Αγώνα και θα πιέσω όσο μπορώ. Θα δούμε τι θα γίνει».

Αποτελέσματα 1ου Αγώνα:

1. Maria Herrera (Klint Forward Racing Team)

2. Chloe Jones (GR Motorsport) +0.130s

3. Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha) +2.868s

4. Roberta Ponziani (Klint Forward Racing Team) +6.937s

5. Lucie Boudesseul (GMT94-YAMAHA) +7.265s

6. Natalia Rivera (Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Team) +14.251s

Ταχύτερος γύρος: Chloe Jones – 1’51.622s

Tα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα:

