του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Honda γιορτάζει τα 25 χρόνια του SH125i με ένα πολυεπίπεδο project που συνδυάζει τη γλυπτική, τη μηχανολογική καινοτομία και την έρευνα πάνω στα βιώσιμα υλικά, αναδεικνύοντας έναν από τους πιο διαχρονικούς εκπροσώπους της ευρωπαϊκής αστικής κινητικότητας.

Από το 2001, το Honda SH125i αποτελεί σημείο αναφοράς για το εργοστάσιο της Atessa στην Ιταλία και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σκούτερ στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Στο επίκεντρο της επετειακής πρωτοβουλίας βρίσκονται δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες προσεγγίσεις πάνω στο ίδιο μοντέλο.

Η πρώτη είναι το “Hanami”, ένα μαρμάρινο γλυπτό σε κλίμακα 1:1 που δημιούργησε ο Ιταλός γλύπτης Filippo Tincolini.

Η δεύτερη είναι το πρωτότυπο SH125i Marmo, που εξελίχθηκε από τους μηχανικούς της Honda στο εργοστάσιο της Atessa και χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμο ακρυλικό υλικό στα πλαστικά μέρη του, με στόχο να αναπαράγει την αίσθηση και την υφή του μαρμάρου.

Το project συνοδεύεται από μια σειρά ταινιών μικρού μήκους που καταγράφουν τη διαδικασία δημιουργίας των δύο έργων και παράλληλα ανοίγουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση της βιομηχανικής παραγωγής με τη δεξιοτεχνία, τον σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα.

Το βασικό ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη διαδρομή από το λατομείο μαρμάρου Michelangelo μέχρι το στούντιο του Tincolini και τις εγκαταστάσεις της Honda στην Atessa, ενώ οι υπόλοιπες ταινίες εστιάζουν ξεχωριστά στη γλυπτική διάσταση του project και στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της εταιρείας.

Η Honda επιχειρεί μέσα από αυτή την πρωτοβουλία να αναδείξει τις αξίες που χαρακτηρίζουν το SH125i εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα: καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες, πρακτικότητα και διαχρονικό σχεδιασμό.

Όπως σημειώνει ο Marcello Vinciguerra, Διευθύνων Σύμβουλος της Honda Italia Industriale, η λειτουργική απλότητα του SH είναι εκείνη που το έχει καταστήσει άμεσα αναγνωρίσιμο και διαχρονικά επίκαιρο.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του project είναι το μαρμάρινο γλυπτό “Hanami”. Ο Filippo Tincolini προσέγγισε το SH125i όχι ως ένα πιστό αντίγραφο, αλλά ως μια καλλιτεχνική ερμηνεία της βιομηχανικής σχεδίασης μέσα από την παραδοσιακή γλυπτική.

Το έργο έχει λαξευτεί από έναν ενιαίο όγκο μαρμάρου, με το μπροστινό τμήμα του σκούτερ να αναδύεται από την πέτρα, ενώ το υπόλοιπο παραμένει ενσωματωμένο στο υλικό, σε μια σαφή αναφορά στο “non-finito” του Μιχαήλ Αγγέλου.

Το γλυπτό ενσωματώνει επίσης τα ιαπωνικά άνθη κερασιάς, τα γνωστά sakura, πάνω στο φέρινγκ, το πιρούνι και τον τροχό. Από εκεί προκύπτει και η ονομασία “Hanami”, που στην ιαπωνική παράδοση σημαίνει «θέαση των ανθισμένων λουλουδιών».

Σύμφωνα με τον Tincolini, το έργο αποτυπώνει τη στιγμή όπου η μορφή αρχίζει να «ανθίζει» μέσα από το μάρμαρο, συνδέοντας την ιαπωνική κουλτούρα, τον ιταλικό σχεδιασμό και τη σύγχρονη αστική κινητικότητα.

Ο Giovanni Dovis, σχεδιαστής του SH125i, σημειώνει ότι η μετάφραση του σκούτερ σε γλυπτό από μάρμαρο ανέδειξε με διαφορετικό τρόπο τη ρευστότητα των γραμμών και την καθαρότητα των επιφανειών του μοντέλου.

Μέσα από τις συνομιλίες του με τον Tincolini στις ταινίες του project, εξετάζεται η κοινή βάση που συνδέει τη γλυπτική με τον βιομηχανικό σχεδιασμό: η σημασία των αναλογιών, της απλότητας και της συναισθηματικής σύνδεσης με το αντικείμενο.

Παράλληλα με το γλυπτό, το SH125i Marmo λειτουργεί ως μια μελέτη πάνω στη βιώσιμη παραγωγή και στα νέα υλικά.

Οι μηχανικοί της Honda χρησιμοποίησαν ανακυκλώσιμη ακρυλική ρητίνη για να δημιουργήσουν ένα φινίρισμα που θυμίζει φυσικό μάρμαρο, χωρίς να απαιτείται συμβατική βαφή.

Το χρώμα ενσωματώνεται απευθείας στο υλικό πριν από τη διαδικασία χύτευσης, κάτι που μειώνει τα στάδια παραγωγής και περιορίζει τις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με τις παραδοσιακές διαδικασίες βαφής.

Σύμφωνα με τον Sebastiano Cerrone, Επικεφαλής Καινοτομίας Προϊόντων της Honda Italia Industriale, το project εξετάζει πώς οι μελλοντικές διαδικασίες παραγωγής μπορούν να συνδυάσουν αισθητική ελευθερία, αντοχή και περιβαλλοντική αποδοτικότητα.

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο SH125i Marmo προσφέρει αυξημένη αντοχή σε γρατζουνιές και κρούσεις, ενώ επιτρέπει τη δημιουργία μοναδικών μοτίβων ήδη από τα πρώτα στάδια παραγωγής.

Η περιβαλλοντική διάσταση του project συνδέεται και με τις ευρύτερες πρωτοβουλίες της Honda στο εργοστάσιο της Atessa.

Η εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές όπως η χρήση ηλιακής ενέργειας, η μείωση των θερμοκρασιών στους φούρνους βαφής μέσω νέων βερνικιών χαμηλών επιπτώσεων και η ενίσχυση της αποδοτικότητας στις διαδικασίες παραγωγής.



Μέσα από τον συνδυασμό της χειροποίητης γλυπτικής με την έρευνα πάνω στα βιώσιμα υλικά, η Honda επιχειρεί να παρουσιάσει το SH125i όχι μόνο ως ένα πρακτικό μέσο μετακίνησης, αλλά και ως ένα διαχρονικό αντικείμενο σχεδιασμού που εξακολουθεί να εξελίσσεται, παραμένοντας επίκαιρο στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής ζωής.